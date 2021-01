Hvis Ingrid (25) ringer deg, kan du ha gått i fella

Ifølge svindeljeger Ingrid Grav er det særlig tre svindelmetoder du bør passe deg for i 2021.

25 år gamle Ingrid Grav er ansatt som svindeljeger i Danske Bank.

– Jobben går ut på å oppdage svindelforsøk og komme frem til de beste løsningene for kunder i ulike situasjoner. Når vi oppdager transaksjoner i banken som fremstår mistenkelige, ringer vi til kunden for å diskutere om det kan være en risiko med overføringen, sier Grav.

25-åringen bruker mye tid på å snakke med kunder. Når hun slår på tråden til et mulig svindeloffer, begynner hun samtalen med å nøye forklare hvorfor hun ringer.

– De fleste blir glade når jeg ringer, og er takknemlige for at banken passer på. Noen blir irriterte, og synes ikke vi har noe med hva de bruker penger på, forteller Grav.

For tiden jobber hun blant annet med å oppsummere 2020 og se på hva som vil være truslene i 2021. Det neste året er det særlig tre svindeltyper nordmenn bør være oppmerksomme på, mener hun.

Sjekker svindeltrender i andre land

Avdelingen bruker flere kriterier for å oppdage en mistenkelig transaksjon, som for eksempel å sammenligne betalingen med hva kunden normalt bruker penger på.

– Vi er også ekstra oppmerksomme på betalinger til utlandet. Vi oppdaterer ofte rutinene og vurderer om det bør legges inn andre regler og kriterier for å oppdage mistenkelige transaksjoner, sier Grav, og fortsetter:

– Vi har et stort internasjonalt nettverk hvor vi jobber aktivt med å hente inn informasjon, slik at vi kan finne ut hva som er svindeltrendene i andre land.

Svindeljeger er nok ikke et yrke alle har hørt om når de vokser opp. Grav sier det var litt tilfeldig at det var akkurat der hun endte opp.

– Da avdelingen jeg jobbet i for to år siden skulle legges ned, syntes jeg dette hørtes interessant ut. Svindeljeger var ikke noe jeg visste jeg skulle bli.

Tre metoder

I 2021 er det særlig tre svindelmetoder Grav tror man bør passe seg for.

– Det første er phishing-e-poster, som fortsatt er en stor kilde til kortmisbruk. Her mottar du som regel e-poster som forsøker å lure fra deg sensitiv informasjon, som igjen misbrukes av svindlerne, sier Grav.

Det andre er investeringsvindel, hvor du tilsynelatende tilbys en mulighet til å investere i noe.

– I begynnelsen av året har det vært mye snakk om Bitcoin igjen, som er noe svindlere kan se på som en mulighet de kan utnytte, sier Grav.

Det tredje er kjærlighetssvindel, hvor du blir lurt til å sende penger eller sensitiv informasjon til noen du møter på nett.

– Det er naturlig å tenke at dette vil være utbredt videre i 2021, mens alle sitter hjemme. I 2020 så vi flere kunder som ble misbrukt gjennom denne typen svindel, hvor den kriminelle oppga korona som en grunn til å ikke møtes fysisk.

Hvordan unngå å bli svindlet

Grav sier alle disse tre svindelmetodene er eksempler på sosial manipulasjon. For å sørge for at du ikke blir lurt på nett, bør du alltid være litt på vakt.

– Hvis et tilbud høres for godt ut til å være sant, er det som regel det. Det er ingen som gir deg penger gratis, og det er heller ingen seriøse aktører som vil be deg om å oppgi sensitive opplysninger over telefon eller e-post, sier Grav.

Svindeljegeren oppfordrer alle til å stoppe opp og stille seg et spørsmål når de får en e-post eller SMS: «Hva er det jeg egentlig trykker på her?».

I 2020 var det en stor vekst i antall nordmenn som bestilte pakker på nettet. Samtidig begynte mange å få e-poster som så ut til å komme fra Posten, hvor de ble bedt om å betale rundt 20 kroner for å motta pakken sin.

– E-posten var i virkeligheten fra svindlere, som ville lure deg til å betale mye mer. Denne svindelen var det mange som ble lurt av, og det var vanlig å miste et sted mellom 10.000 og 30.000 kroner, sier Grav.

– Må ikke være dum for å bli lurt

Like etter nedstengningen i mars fikk svindeljegeren selv en e-post som tilsynelatende kom fra HBO, hvor det stod at hun fikk ett års gratis abonnement.

– Akkurat da var jeg i en setting hvor jeg tenkte at alle var med på en felles dugnad, og derfor kunne det være troverdig at HBO lanserte et hyggelig tiltak, forteller Grav.

Hun gikk ikke på svindelen, men måtte tenke seg om to ganger før hun skjønte at det var personer med uærlige hensikter som stod bak.

– Det viser at man ikke trenger å være dum for å bli lurt av svindelforsøk. Særlig ikke når en e-post kommer på akkurat riktig tidspunkt, som når noen utgir seg for å være Posten akkurat når du venter på en pakke.

Bedre svindlere

Grav har den siste tiden registrert at Lotteritilsynet har fått henvendelser om noen som kaller seg Cash FX Group, og at disse også har fått noe omtale i mediene. I likhet med det Finanstilsynet tidligere har gjort, ønsker svindeljegeren å advare mot selskapet.

– Nå skal vi ikke være skråsikre, men for oss ligner dette veldig på en såkalt Ponzi Scheme – altså en svindel der det eventuelle overskuddet som betales til dem som hiver seg på, utelukkende kommer fra innskudd som nye medlemmer betaler inn, sier Grav.

Hun sier et slikt opplegg vil kollapse idet nyhetens interesse daler, og man ikke greier å få nye mennesker til å betale seg inn.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre Ola og Kari til å være meget skeptisk til denne typen initiativer. Her kan det være lett å kaste bort pengene sine, sier Grav.

Svindlerne blir stadig flinkere. Før var det typisk at e-postene var skrevet med dårlig språk, men nå er det gjerne få skrivefeil.

– Det er kanskje noen småfeil i grammatikken, men ikke noe man nødvendigvis legger merke til. Innholdet er også mye mer troverdig, sier Grav, og utdyper:

– Mens det tidligere kunne stå at du hadde vunnet mange millioner dollar, misbruker svindlerne nå leverandører du har et forhold til, som for eksempel Netflix.

Får du en e-post fra en nettside du har en konto hos, oppfordrer Grav til å besøke nettsiden selv og undersøke om samme tilbud og informasjon finnes der.