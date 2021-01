– Nå er det faen meg nok

I verdiprosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og samarbeidspartnere sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten.

Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen er ambassadører for prosjektet. De vil delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer. I tillegg vil de fronte temaet gjennom kampanjer og i sosiale medier.

– Mye å hente innenfor idretten

Trioen møtte TV 2 i Oslo tirsdag.

– Jeg ble veldig stolt da jeg ble spurt om å bli med på dette. Jeg håper dette er starten på en prosess som gjør at vi kan se endring over tid. Men det kommer ikke til å skje over natten, sier Iuel.

– I Norge er vi likestilte på mange områder, men innenfor idretten er det fortsatt mye å hente, fortsetter hun.

– Vi trenger flere kvinner i ledelsen, flere kvinnelige trenere og kvinner i støtteapparatet. Vi ser en tydelig skjevfordeling på elitesatsingen Team Tokyo. Der er det veldig mange flere menn enn kvinner. Hvorfor er det egentlig sånn? Det må vi prøve å finne ut av, sier Iuel.

– Faen meg nok

Grace Bullen er ett av flere kvinnelige medaljehåp i Tokyo-OL. Hun mener det er på høy tid å ta et oppgjør med urettferdighet som rammer kvinner.

– Det er litt trist at vi må ha et sånt prosjekt, men det er bra man tar tak i disse tingene mange jenter snakker om, sier bryteren.

– Det er forventet av kvinner å være takknemlig for hva man har, men det er faen meg nok. Det er på tide at vi også kan vise oss frem og være ute i det som alle andre. Vi bruker utrolig mye tid på banen, i hoppbakken og på brytematten. Det er ikke sånn at vi er det late - tvert imot. Det blir veldig godt å komme igang og vise hva vi kan, sier hun.

Lundby har ved gjentatte anledninger sagt fra om urettferdighet i hoppsporten. Nå vil hun ha handling.

– Det er et prosjekt med konkrete tiltak. Før har det vært mye ord og lite handling. Nå håper jeg det blir motsatt, sier Lundby.

– Hvordan er det å kjempe denne kampen i 2021?

– Det er ganske spesielt. Per dags dato er det ingen god grunn til at det skulle være sånn. Hadde man hatt lyst, hadde det vært fullt mulig å kjøre samme konkurranseopplegg for kvinner som for herrer. At det ikke er sånn er utrolig kjedelig, sier hun.

– Blir du forbanna?

– Ja, det gjør jeg. Jeg er kanskje ikke den som viser det mest, men jeg blir lei meg og mister piffen litt, sier Lundby.

– Skulle bare mangle

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener det er på høy tid å gjøre noe med forskjellene.

– Det skulle bare mangle at jenter i Norge skal ha like muligheter som gutter til å lykkes. Det er mange hindre. Det kan være alt fra hverdagslige ting som gjennomsiktige, hvite shortser til politiske hindre, som at Maren Lundby ikke får lov til å hoppe i store bakker. Ikke minst er det kommersielle forskjeller som gjør at pengepremier og sponsormidler for gutta er langt høyere enn for jentene. I likestillingslandet Norge skal vi ta det krafttaket sammen, sier Raja.

Særforbundene har sammen med en styringsgruppe satt konkrete mål for å utjevne forskjellene.

– Vi har en klar ambisjon om at hoppjentene skal få hoppe i de samme bakkene som gutta, få like bra konkurransetilbud og vi vil rekruttere flere jenter til å starte med skihopping, sier sportssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen.

– Vi vil jobbe med konkrete tiltak for å få flere kvinnelige trenere enn vi har i dag, og få fram flere kvinnelige utøvere i de fremtidige elitetroppene, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.