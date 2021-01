Vurderer å gå til sak etter oppsigelse

Forrige uke gikk Manglerud Star ut med nyheten om at David Livingston var ferdig som trener i klubben.

– Jeg kan bekrefte at samarbeidet mellom David Livingston og Manglerud Star Hockey Elite er avsluttet, sa styreleder Birger Vestby til TV 2 forrige tirsdag.

Nå vurderer Livingston å gå til sak mot sin arbeidsgiver gjennom nesten sju år. Han er ikke enig i grunnlaget for oppsigelsen.

– Det blir første skritt å samle inn dokumentasjon i saken. Dersom det viser seg at oppsigelsen er ugyldig, utelukker jeg ikke at Livingston vil prøve dette videre, sier advokat i Elden DA, Tony A. Vangen.

MS-spillerne er akkurat nå i karantene etter det voldsomme smitteutbruddet i Fjordkraftligaen. De ligger på en foreløpig sjuendeplass på tabellen, men etter det TV 2 erfarer ble Livingston sagt opp på et økonomisk grunnlag.

– Per i dag er det ikke godtgjort noe grunnlag for å si opp konsulentavtalen. Konsulentavtalen oppstiller konkrete vilkår for en eventuell oppsigelse, og vi har ikke mottatt tilstrekkelig informasjon pr. i dag til å vurdere hvorvidt vilkårene er oppfylt.

– Dersom vilkårene for oppsigelsen ikke er oppfylt, er oppsigelsen ugyldig.

TV 2 kjenner til at det har vært stor uenighet innad i Manglerud Star og MS' elitestyre om hvorvidt Livingston bør fortsette eller ikke. Nå venter Livingston og hans advokat på dokumenter fra MS. Klubben har frist ut denne uken.

– Vi er i dialog med MS. Den er foreløpig god, slik at vi ikke foretar oss rettslige skritt foreløpig. Vi venter et svar fra MS i løpet av denne uken.

Manglerud Star ønsker ikke å kommentere denne saken utover at de vil overlevere dokumentene innen fristen.

– Vi sender inn papirer i løpet av morgendagen. Der vil vi også redegjøre for vår avgjørelse, sier styreleder i Manglerud Star, Birger Vestby.

MS har ikke annonsert hvem som eventuelt blir klubbens nye hovedtrener.