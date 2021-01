Skulle gifte seg på nyttårsaften – så ble livet snudd på hodet

Heidi og samboeren Morten skulle gifte seg på årets siste dag for å få et lyspunkt etter det rare året. Ett døgn før den store dagen, måtte de flykte fra huset sitt.

Ringene lå klare og bryllupsplanene var satt. Etter at samboeren fridde på 50 års-dagen hennes i sommer, skulle Heidi og Morten endelig gifte seg.

– Brudekjolen hang klar innerst i skapet, for den skulle jo ingen se, forteller Heidi, som hadde valgt en mørkeblå kjole til den store dagen.

Brått ble derimot livet til familien snudd på hodet. Natt til 30.desember våknet Heidi av et enormt bråk rett utenfor soveromsvinduet.

– Jeg kikker ut og ser at bilene ikke er der lenger. Det er bare en masse som flyter rundt der ute, sier hun.

OVER KANTEN: Familiens hus henger helt ytterst over skredkanten. Garasjen og bilene har forsvunnet ned i skredet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Tenker at vi må hoppe for livet

I halv fire-tiden vekker Heidi samboeren og hennes 18 og 21 år gamle døtre som er hjemme på juleferie. Raskt skjønner hun at de må komme seg ut av huset og i sikkerhet.

De går ut på verandaen i andre etasje, og døtrene hopper over rekkverket og tre meter ned.

– Jeg og samboeren min tenker at vi også må hoppe for livet, men jeg skjønner at vi ikke kan gjøre det fordi vi kommer til å brekke beina. Så vi går inn igjen i huset for å se om vi kommer ut ytterdøra, forteller Heidi.

SAMLET: Heidi har lagret flere bilder fra slik tomten så ut før. På bildet sitter hun med sine to døtre på verandaen i huset. Foto: Privat

De to kommer seg omsider ut, men da har jentene allerede løpt av gårde.

Så går det mer enn tre kvarter før moren kommer i kontakt med døtrene sine.

– Når jeg da endelig kommer i kontakt med dem, så har de trodd at jeg var død. De har trodd at de har løpt fra meg og Morten, og at vi ikke lever lenger. Og det har de hatt med seg i en flukt for livet. Det plager meg. Det er vanskelig, forteller Heidi.

Har fortsatt ikke rast

Huset til familien har fortsatt ikke rast, men henger helt ytterst over skredkanten.

– Det beste hadde vært om det kanskje bare raste nå, sånn at vi virkelig kan begynne på nytt. For nå lever vi i redsel for at noen en gang vil kreve at vi skal flytte tilbake dit, forteller Heidi.

VANSKELIG: For Heidi er det spesielt vondt å tenke på at barna hennes på et tidspunkt trodde at hun ikke hadde overlevd. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Nå starter arbeidet med å komme seg inn i en ny hverdag. Selv om muligheten skulle dukke opp, ønsker ikke Heidi å gå inn i huset igjen.

– Jeg skal ikke inn der, det vet jeg. Vi skal få leie et hus i en periode nå, og sakte men sikkert komme tilbake til livet vårt igjen som vi har fått i gave, forteller Heidi.

Igjen i huset ved skredkanten ligger de to gifteringene med datoen «31.12.20» inngravert.

– Forhåpentligvis blir det likevel et bryllup om ikke så lang tid, forteller Heidi.

PÅ SKREDKANTEN: Heidi og familien bor i høyre del av huset som står foran skredet. Sist søndag raste huset som hadde stått på vippen i bakgrunnen. Foto: Erik Edland / TV 2

Vil starte den nye hverdagen

Nå håper hun at familien kan se fremover, og forsøke å starte den nye hverdagen med blanke ark.

De har foreløpig fått 3.000 kroner per person som nødforsikring til å kjøpe inn det mest nødvendige.

PYNTET: Et av de få bildene Heidi har fra utsiden av huset, viser de nye lysene hun kjøpte inn denne julen. Foto: Privat

– Vi har jo brukt fire ganger den summen allerede. Samtidig er ikke penger det viktigste i denne situasjonen, og jeg har sagt til barna at vi skal kjøpe inn alt de trenger, forteller hun.

– Dekker alt av kostnader

Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If forsikring forteller at de har bistått 4-500 kunder som er berørt av skredet den siste tiden. Han forteller at mange lurer på hvor de skal bo og hvordan de skal dekke sine levekostnader fremover.

Til dem har han en tydelig beskjed:

– Det er ingen som skal lide noe økonomisk tap av ikke å ha tilgang på boligen sin eller har mistet boligen sin. If vil dekke alle kostnader som kommer som følge av at du må bo et annet sted. Det vil si leie av leilighet og kjøp av nødvendige artikler, sier Galtung til TV 2.

Foreløpige beregninger fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at kvikkleireskredet vil koste rundt 900 millioner kroner i naturskadeerstatning. 31 boenheter fordelt på ni bygg ble tatt av skredet.

Hva som skjer med boligene som fortsatt står, men som er evakuerte, kan forsikringsselskapene foreløpig ikke svare på.

– Beklageligvis vil det ta litt tid, fordi man må inn i området og sjekke om det er sikkert å bo der videre. Dette gjør kommune og offentlige myndigheter. Når det er avklart, vil en gå inn med takstmenn og vurdere eventuelle skader. Kan man ikke bo i boligen, vil boligmassen bli vurdert til verdien den hadde dagen skredet gikk, sier Galtung.