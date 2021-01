Svenskene forsøkte å kuppe Norges skiskytterkomet

Sturla Holm Lægreid har tatt verdenscupen med storm etter at han i mars i fjor ble kastet inn som reserve på kort varsel i Nove Mesto.

Nå står 23-åringen fra Bærum med fire verdenscupseirer på 15 individuelle renn, og puster Johannes Thingnes Bø i nakken på toppen av sammenlagtlista.

– Greier du å ta innover deg alt som har skjedd det siste året?

– Det er vanskelig å forstå det helt, og jeg prøver heller ikke å forstå det. Det kommer nok til å gå mer opp for meg når sesongen er ferdig, og jeg endelig kan slippe meg ned og skjønne hva jeg har gjort. Akkurat nå gjelder det bare å se framover og gjøre seg klar for neste renn. Det er moduset jeg er i, sier Holm Lægreid på Skype fra Oberhof.

Forsøkt headhuntet

For litt over et år siden hadde han ennå ikke debutert i verdenscupen, men hadde norgescupen som sin primære konkurransearena. Han var ikke en del av verken elitelaget eller rekruttlaget, men tilhørte U23-laget til Ronny Hafsås.

Veien fra til det øverste nivået virket lang. Og det var i denne perioden svenskene så sitt snitt til å gjøre et framstøt mot Holm Lægreid - i håp om at han ville gå for dem.

Sturla Holm Lægreid har nemlig en pappa som er født og oppvokst i Sverige, først i Östersund, deretter i Göteborg.

23-åringen bekrefter at han er blitt kontaktet av det svenske skiskytterforbundet.

– Jeg nevnte for en av gutta i Madshus som gir meg ski at pappa er svensk. Han fra Madshus er også svensk, og så hadde han nevnt dette for Anders Byström, som var landslagssjef i skiskyting. Jeg fikk en telefon i desember 2019, der Anders lurte på om jeg hadde dobbelt statsborgerskap og kunne tenke meg å gå for Sverige. Da måtte jeg bare si at jeg er norsk, men jeg takket for interessen. Det var jo kult at man ble forsøkt headhuntet før man var stor, sier Holm Lægreid.

ØYNET HÅP: Svenskene og landslagssjef Anders Byström (til venstre) kontaktet Sturla Holm Lægreid i desember 2019, og følte at det ikke var så langt unna at bæringen hadde latt seg friste over landegrensa. Foto: Ulf Palm / Tt

Byström bekrefter historien overfor TV 2.

– Det er jo litt interessant, ikke minst nå som han gjør det så bra, sier han.

Byström skiftet i fjor jobb og er nå svensk langrennssjef.

– Det viser vel god teft, at dere forsøkte å hente Lægreid?

– Ja, vi har en god følelse på hvem som er talenter. Dessverre vant Norge striden om Lægreid, så det var synd. He-he, nei da, det er kult å se at han lykkes.

– Fikk du noen gang følelsen av at det kunne være aktuelt for Lægreid å gå for Sverige?

– Jeg vet ikke hvor nær det var, men det føltes ikke så langt unna at han overveide å klyve over grensa. Han måtte søkt om å bli svensk, i så fall, vi snakket om det. Men han sa til slutt at han måtte gi det en sesong til. Og så ble det jo til at han lyktes godt i norgescupen, og deretter gikk det bare bedre og bedre.

Lettere vei til verdenscup

– Hva var bakgrunnen for at dere tok kontakt i utgangspunktet?

– Det var på bakgrunn av at han går på Madshus-ski, der vi har en svenske ansatt ved navn Peter Blom. Han kjenner vårt smøreteam veldig godt, og så spurte han om vi visste at det var en norsk med svensk pappa. Vi hadde litt tynn bredde på herresiden og ikke altfor sterke prestasjoner, så dermed var det interessant for oss, sier Byström.

Holm Lægreid tror ikke han ville latt seg friste, selv om han hadde hatt dobbelt statsborgerskap.

– Det å gå for Norge er en fordel, hvis man kan det. I Norge har vi et ekstremt bra støtteapparat og team, så jeg ville ikke sagt fra meg plassen på U23-landslaget med det første. Men hvis man går mange sesonger og aldri får sjansen i verdenscupen, så kunne man jo tenkt at «OK, hvis jeg var svensk, så ville jeg fått sjansen for lenge siden» . Hvis det er målet, så kunne det vært en inngangsbillett, sier Bærum-gutten.