Norges VM-motstander i korona-trøbbel: 18 spillere smittet

Norges tidligere landslagssjef i håndball, Robert Hedin, er nå sjef for USA og forteller om kaoset i et intervju med Aftenposten.

Spillerne gråt

Hele 18 spillere har testet positivt på koronaviruset. Det skaper store utfordringer før USAs åpninskamp mot Østerrike torsdag.

USA er i gruppe med Norge og møter Sander Sagosen og Co. allerede førstkommende lørdag.

– Vi sender 12 spillere til Egypt onsdag, men vi har ikke noe forsvar, sier en fortvilet Hedin til avisen.

Han er selv smittet og sitter i Danmark hvor laget har opphold seg og lagt ned VM-forberedelsene den siste tiden. De med positive tester får ikke lov til å dra noe sted før de har avlagt negative prøver.

Hedin forteller at flere spillere gråt da det positive svaret kom.

– Vi har testet oss hele veien og hadde en kvikkest så sent som mandag. Den var negativ, men da vi gikk inn på portalen for tidligere tester, så var 18 i spillergruppen positive. Vi tror at en av dem som kom fra USA, har hatt med seg smitten, men vi vet ikke, sier Hedin, som også er trener for Nøtterøy i Norge.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Hedin for en kommentar.

I koronaprotokollen til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) står det at dersom en nasjon ikke er i stand til å stille som følger av reiserestriksjoner eller nasjonale regler knyttet til Covid-19-pandemien, så skal en reservenasjon kalles inne. Foreløpig er Nord-Makedonia og Sveits de to første lagene på den listen.

Strenge regler i Egypt

Det norske laget satte seg på et charterfly til Egypt tirsdag sammen med delegasjonene fra Sverige og Danmark. Spillerne og støtteapparatet er underlagt et strengt regime som inkluderer koronatesting minimum hver 48. time, hyppig nedvasking av treningshaller og strikt oppfølging rundt sosial distansering og bruk av munnbind. Det skriver NTB.

Brudd på reglene kan i ytterste konsekvens, bety at laget kastes ut av VM.

Alle involverte måtte avgi en negativ hurtigtest før de fikk gå om bord i København der det var to seter på hver reisende i flyet. En ny slik runde – kanskje mens laget sitter i flyet på flyplassen i Kairo – venter ved ankomst Egypt.

Neste ut er en såkalt PCR-test etter innsjekk på hotellet. Hele troppen isoleres så på rommene og avventer analyseresultatene før de slippes løs.

