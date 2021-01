– Gleder meg til at han skal ta litt mer av det hverdagslige ansvaret

Martin Johnsrud Sundby (36) har vært blant verdens beste langrennsløpere det siste tiåret. I 2019 tok han et etterlengtet VM-gull på 15 kilometer, noe som gjør at han har en friplass på samme distanse i årets VM.

Den friplassen er bokstavelig talt gull verdt, for en kranglete rygg har spolert oppladningen og sesonginnledningen til 36-åringen fra Røa.

Sundby har tre små gutter sammen kona Marieke Heggeland. I «Martin mot verden», en dokumentarserie Nordur Film produserer for NRK, får tv-seerne et unikt innblikk i hvordan Sundby kombinerer familieliv med toppidrettssatsing.

– Vanskelig å kjenne på

Tirsdag besøkte familien God Morgen Norge. Sundby innrømmer at det er vanskelig å sjonglere familieliv med langrennssatsing i hverdagen.

– De er utrolig snille med meg, og jeg føler alle har en forståelse av hva som egentlig skjer. Jeg reiser. Det er krevende nok i seg selv. Det vanskeligste for meg er at jeg er litt borte når jeg er hjemme likevel. Jeg «fader» litt ut selv om jeg er hjemme, sier han og utdyper:

– Det er litt bekymringer, og det dukker opp ting som denne ryggen, som er vanskelig å forholde seg til. Da kan man forsvinne litt ut av situasjonen selv om man er hjemme. Det er det vanskeligste for min del å kjenne på, sier Sundby.

Han erkjenner at det begynner å nærme seg karriereslutt. Det er også et hyppig samtaleemne med kona når ungene har lagt seg.

– Det er blitt en daglig diskusjon vi har mellom klokken 21 og 22 på kvelden, litt avhengig av hvordan dagen har vært familiært, sier Sundby.

– Hva ble konklusjonen i går?

– Jeg føler ikke at vi er kommet nærmere en konklusjon. Det er i hvert fall et tema som er på banen, og det har det ikke vært tidligere. Men vi merker at det går mot noe nytt, svarer Marieke.

– Jeg har ikke vært sammen med noe annet enn en langrennsløper, så jeg er litt spent. Det er jo litt spennende. Kanskje det åpner seg noen nye dører. Jeg klarer ikke helt å si hvordan det blir, men han skal i alle fall ta mer ansvar, sier hun.

– Vant til å fikse ting

For mens Sundby har sanket verdenscuppoeng og mesterskapsmedaljer, har kona tatt mye ansvar på hjemmebane.

– Jeg er vant til å gjøre ting med barna, enten det er å dra opp på hytta to dager seinere eller på butikken. Jeg er superheldig med gutta mine, som hjelper meg veldig mye. De har en del av æren for at det går rundt. Vi er vant til å fikse ting og tilpasse oss det livet Martin har, sier Heggeland.

FAMILIEN: Marieke og Martin har til sammen tre barn. Her sammen de to eldste. Foto: God morgen Norge

Nå ser hun spent frem mot en ny og annerledes hverdag med ektemannen.

– Jeg gleder meg litt til det. Jeg gleder meg til at han skal ta litt mer av det hverdagslige ansvaret. Det skal jeg ikke legge skjul på, smiler hun.

Må prestere i NM

Men det er en del kilometer som skal gås før den tid. Til helgen er det NM. Der bør Sundby vise seg frem om han vil gå flere distanser i VM. Mesterskapet i Tyskland, som innledes 23. februar, er sesongens store mål.

– Jeg har en plass i VM uansett siden jeg er tittelforsvarer. Det motiverer meg veldig, men likevel jager jeg muligheten å få lov til å gå mer enn én distanse i VM. Det er blitt en lengre og lengre vei å gå, men håpet er ikke helt ute. Så lenge det er håp, klamrer jeg meg til det, forteller Sundby.

Han kan i hvert fall glede seg over at den kranglete ryggen så smått har begynt å spille på lag.

– Det har tatt innmari lang tid å finne ut av hvor problemet kommer fra. Det har vært mange eksperter involvert, og rett før jul kom vi litt i dybden på hva som lå til grunn for smertene. Men selv om jeg har funnet ut av det tar det litt tid, forteller han.