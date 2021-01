Signy Fardal (59) har fått ny jobb

Tirsdag ble det kjent at Signy Fardal begynt som kommunikasjonssjef i miljøstiftelsen Bellona, etter 20 år som sjefredaktør i motemagasinet Elle.

Nyheten ble først kjent i en pressemelding, men Fardal kommenterte den nye stillingen i God morgen Norge samme morgen.

– Da jeg sa opp jobben min i Elle etter 20 år, så var det blant annet fordi jeg følte et ekstremt behov for å gjøre noe nytt og annet. Jeg ville gjerne gjøre noe som var med på å gjøre en forskjell, sier 59-åringen, som også er aktuell i årets sesong av Farmen kjendis.

– Veldig stas

Fardal sa opp stillingen i Elle i 2018, og har i mellomtiden jobbet som rådgiver og partner i FrontRow consulting, som hun startet sammen med Line Uppard. De skrev også boken «Helt sjef: Om kvinner og ledelse og veien til toppen» sammen.

– Hvis jeg skulle tegnet et drømmekart på hvor min karriere skulle gå etter Elle, så ville Bellona ha stått på den stasjonen, sier Fardal og legger til:

– Bellona har for meg – og for hele Norge – vært en bauta for norsk og internasjonalt miljø- og klimaarbeid. Det å være assosiert med Bellona og en så kompetent organisasjon, det synes jeg er utrolig stas, bedyrer hun.

Mye nytt å lære

Fardal begynte i stillingen for to dager siden, og innrømmer at det er mye nytt å sette seg inn i.

– Nå skal jeg først og fremst lære mye av dem, også skal jeg jobbe med kommunikasjon – det er liksom min kompetanse da, sier hun.

På spørsmål om hvordan det blir å gå fra motebransjen, som en av de mest forurensende bransjene i verden, til å jobbe for miljø og klima, svarer 59-åringen diplomatisk.

– Jeg skal ikke se meg tilbake og si at det å jobbe i Elle i 20 år var et feil valg – jeg elsket å være der – men jeg er utrolig fornøyd nå med å jobbe med noe av det som er det viktigste å jobbe med i vår tid, nemlig klima og miljø.

– Kommer du til å lenke deg fast?

– Hvis mine nye sjefer krever det, så gjør jeg det, svarer Fardal og humrer.

Får skryt

59-åringen gjestet God morgen Norge sammen med Terje Sporsem (44), da også han blir å se i den nye sesongen av Farmen kjendis.

FARMEN KJENDIS-VENNER: Terje Sporsem og Signy Fardal er blant årets deltakere av Farmen kjendis. Foto: TV 2

Komikeren mener at Bellona har kapret riktig person til jobben.

– Bellona har gjort et varp, for etter å ha blitt kjent med Signy – vi kjente jo hverandre fra før – men så tett som på Farmen kjendis, da ... for ei dame! For et rivjern, en person som det er naturlig å samles rundt. Gratulerer til Bellona, skryter Sporsem.

Fardal og Sporsem stiftet aller først bekjentskap da de deltok i tidenes første sesong av Skal vi danse i 2006.

