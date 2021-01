De er ikke veldig tidlig ute, men også hos Ford handler mye om elektrifisering nå.

I fjor lanserte de to ladbare hybrider i Norge. Først familie-SUVen Kuga, så den digre Explorer. Og helt mot slutten av året kom også de første eksemplarene av elektriske Mustang Mach-E til landet.

Nå er det klart for en ny versjon av Explorer. Importøren har nemlig bestemt seg for å selge en egen varebil-utgave av bilen. Det betyr at baksetene er borte, det er har kommet til en skillevegg mot varerommet – og prisen har også gått noe ned. Mer om det snart.

42 kilometer på strøm

Under panseret på den mer enn fem meter lange, to meter brede og nesten tometer høye bilen, finner vi Fords 3-liters V6 EcoBoost-motor. I kombinasjon med en elektrisk motor gir den en totaleffekt på hele 457 hk og 825 Nm dreiemoment.

Litium-ion batteriet er på 13,6 kWt, og kan både lades opp eksternt og ved hjelp av bilens bremseenergi. Den offisielle rekkevidden på strøm er på 42 kilometer. Explorer har en hengervekt på inntil 2.500 kilo.

I løpet av det siste halvåret i 2020 ble det solgt 448 Explorer ladbar hybrid i Norge – som personbil med syv seter. Det er imponerende høyt antall, ikke minst fordi vi her snakker bil til rundt 900.000 kroner.

Her var det aller første eksemplaret på plass i Norge

Slik ser det ut når baksetene er kastet ut og Explorer har fått den obligatoriske skilleveggen.

Ikke mye billigere...

Hva koster den så i varebilutgave? Jo, her er nok priskuttet lavere enn du kanskje forventer. I og med at Explorer allerede kommer gunstig gjennom avgiftssystemet som ladbar hybrid, blir forskjellen mellom personbil og varebil her en god del lavere enn på mange konkurrenter. Ja, kanskje så lav at mange vil vurdere at det er mer gunstig å kjøpe personbil, og heller legge ned baksetene og leve med litt mindre bagasjeromsplass?

Med lengde på over 5 meter er Explorer en diger SUV. Det bør også love godt for varebilplassen.

Explorer ST-Line får du som varebil fra 805.191 kroner inklusive moms, (650.902 kr. eks. mva.). Engangsavgiften på Explorer som varebil er på bare 33.746 kroner.

Til sammenligning koster syvseters-versjonen 887.500 kroner som ST-Line, toppmodellen Platinium har startpris på 904.500 kroner. Da er svært mye utstyr inkludert.

På listen over standardutstyr er blant annet 20’’ aluminiumsfelger, LED hovedlys, 12,3’’ heldigitalt instrumentpanel, panoramatak, 10-veis elektriske skinnseter med massasje, seter med varme og kjøling, adaptiv cruisekontroll med køassistent og filsentrering, handsfree bakluke og premium lydanlegg fra B&O.

Selgeren "glemte" å fortelle om noe veldig viktig

Explorer byr på ladbar hybrid-drivlinje, mye plass og høyt utstyrsnivå. Det har truffet godt i det norske markedet.

Syv kjøremodus

Ford går ikke ut med mål på varerommet ennå. Det er nok informasjon mange potensielle kjøpere vil ha avklart, før de eventuelt slår til.

Explorer kommer med avansert firehjulstrekk og syv ulike kjøremodus som tilpasser bilens kjøreegenskaper til forskjellige kjøreforhold. Velg mellom «Normal», «Sport», «Terreng», «Glatt», «Tauemodus», «Eco» og «Dyp snø og Sand». Bilens heldigitale instrumentpanel endrer også visning for de ulike kjøremodusene.

LES MER: Avgiftskutt gir storsalg av denne bilen

Se video av Ford Explorer under: