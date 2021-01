Risset inn «TRUMP» på utrydningstruet sjøku

Det amerikanske senteret for biologisk mangfold utlyser 5000 dollar til de som kan fortelle dem hvem som har risset inn «TRUMP» på en sjøku i Florida.

Dette skjer samtidig som avtroppende USA-president Donald Trump (74) vedkjenner seg noe av ansvaret for Kongress-stormingen forrige uke.

– Det er hjerteskjærende at denne sjøkua ble offer for denne grusomme, kriminelle handlingen, sier senterets leder Jaclyn Lopez til The New York Times.

Det var søndag at sjøkua ble oppdaget i Homosassa River i Citrus County av turistbåtkaptein og dykker Hailey Warrington (25).

Slo alarm

Etter å ha tatt bilde av sjøkua, varslet hun umiddelbart myndighetene.

– Det er tydelig at den som skadet denne forsvarsløse, forsiktige giganten er i stand til å utøve grov vold og må bli pågrepet umiddelbart, fortsetter Lopez.

– En form for overgrep

The U.S. Fish and Wildlife Service sier til nettstedet at det virker som om sjøkua er i god form, og at den ikke er alvorlig skadet.

Patrick Rose i den frivillige organisasjonen Save the Manatee Club, som jobber for å redde sjøkuer, sier at han ble rystet da han fikk se bildet av sjøkua.

– Dette er en form for overgrep på en utsatt art, sier han.

Risikerer ett år i fengsel

Det er rundt 6300 sjøkuer i Florida, og er ifølge nettstedet Floridas uoffisielle maskot.

Sjøkuene er ifølge CBS Miami beskyttet av amerikansk lov, i tillegg til å være beskyttet av Florida Manatee Sanctuary Act fra 1978.



I denne loven står det at «det er ulovlig at noen, når som helst, bevisst eller ubevisst, å plage, trakassere eller forstyrre noen sjøkuer».

FLORIDA-FAVORITTER: En sjøku sammen med sin kalv i Three Sisters Springs i Crystal River i Florida i 2015. Foto: Scott Audette/AP

Bryter man sistnevnte lov, kan gjerningspersonen få en bot opp mot 500 dollar, altså 4200 kroner, og opp til 60 dager i fengsel.

Bryter man førstnevnte lov, kan man få en bot på over 400.000 kroner, i tillegg til ett år i fengsel.

– Denne avskyelige handlingen overskrider grensene for det som anses som grusomt og umenneskelig, sier Elizabeth Fleming i Defenders of Wildlife til The New York Times.