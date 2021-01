Dette kan skje med QAnon når Trump er ferdig som president

Det har vært politisk kaos i USA siden 6. januar, da rasende Trump-tilhengere stormet kongressbygningen i Washington DC.

– Jeg tror den enkleste måten å oppsummere det på, er at det var den største fysiske manifestasjonen av konspirasjoner og feilinformasjon om det amerikanske presidentvalget, som er spredt av Trump selv, og mer ytterliggående radikale miljøer, sier Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no.

Han understreker at det i forkant ble spredt oppfordringer om voldelige aksjoner og planer om storming av kongressbygningen over tid.

– Så her finnes det en radikalisert kjerne som har oppildnet og grepet anledningen, sier han.

MOBB: Kongressen måtte evakueres da Trump-tilhengere tok seg inn i bygget 6. januar. Foto: Reuters/Ahmed Gaber

Mange av de som deltok i opptøyene var tilhengere av konspirasjonsteorien QAnon. Det er ikke noen overraskelse, mener rådgiver Didrik Søderlind i Human-Etisk Forbund.

– Stormingen av kongressbygningen var kulminasjonen av det Trump har holdt på med hele veien, sier han, og legger til:

– Alle advarslene har holdt vann. Dette er det eksperter på høyreekstremisme og konspirasjonsteorier har sagt hele tiden, at Trump kommer til å prøve å ødelegge demokratiet for å beholde makten. De hadde rett.

«Q»: Flere av deltakerne i opptøyene var ikledd QAnon-effekter. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP Photo

Samtidig understreker han at det er for lettvint å klandre Trump alene.

– Trump er resultatet av en radikalisering og konspiratorisk dreining på den amerikanske høyresiden som har pågått over flere år, sier han.

Og at Trump, ifølge Søderlind, pisker opp konspiratoriske tilhengere, gjør ikke saken bedre.

– Noe av det fascinerende med de som stormet Kongressen, er hvor trygge de følte seg. Folk trodde de bare kunne dra hjem, at det ikke kom til å ha konsekvenser for dem. Det sier litt om hvordan Trump har gitt dem en følelse av at det er de som styrer nå, sier han.

– Det kommer til å skje flere sånne ting, det er jeg overbevist om, legger han til.

– Hvorfor det?

– Jeg tror dette bare kommer til å eskalere i tråd med at Trump blir mer og mer ubalansert. Disse miljøene dyrker ham. De kommer til å se til ham, og noe av kjernen i QAnon er at det skal komme et opprør – gjerne med henrettelser.

Bildene av QAnon-tilhengeren Jake Angeli inne i kongressbygningen har gått verden rundt. Det siste bildet viser Angeli under en demonstrasjon i Phoenix i november i fjor. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP/AP Photo/Dario Lopez-MIlls

Utestengt

Etter opptøyene i Washington ble Trump utestengt fra Twitter på livstid. Om det har noe for seg, kommer an på hensikten, mener professor Asbjørn Dyrendal ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU.

– Hvis hensikten er å unngå at Trumps Twitter-meldinger helt konkret blir brukt til å mobilisere til voldshandlinger, vil vel det at det ikke kommer slike meldinger fra Trump per definisjon virke etter sin hensikt. Om det demper reaksjoner, inkludert voldelige, er en annen sak, og jeg vet ikke, sier han.

Mandag kunngjorde Twitter at selskapet også har stengt mer enn 70.000 kontoer som er knyttet til QAnon-miljøet, og Facebook fjerner alt innhold som inneholder frasen «stop the steal», som er populær blant Trump-tilhengere som hevder at han ble frastjålet valgseieren.

Didrik Søderlind mener det kan hjelpe at det tas aktive grep for å fjerne konspirasjonsteoriene fra nett.

– For noe av grunnen til at QAnon virker forlokkende, er at det er så mye av det overalt. Folk snakker om det og folk blir nysgjerrige, sier han, og legger til:

– Samtidig sier halvparten av republikanerne at det kan være noe sannhet i QAnon. Og de forsvinner ikke selv om du stenger disse kontoene.

– Samme dreiningen i Norge

Det er ikke bare i USA at det finnes folk som mener det kan ligge en sannhet i QAnon og andre konspirasjonsteorier.

Asbjørn Dyrendal forteller at det finnes mennesker med liknende holdninger og politiske orienteringer også i Norge.

– Og under riktige betingelser kan det bli flere av dem. Noen av de med de mer ekstreme holdningene er allerede betraktet som potensielt farlige, men det er som vanlig «under riktige betingelser» at de kan bli det, sier han.

Didrik Søderlind mener forholdene har ligget spesielt godt til rette for å begynne å tenke konspirasjonsteoretisk det siste året.

– Mange har vært sosialt isolert på grunn av koronapandemien, og har hatt mye tid til å sitte på nettet for seg selv. Mange har også følt seg redde, og når folk er under press, tenker de mer konspiratorisk, sier han, og legger til:

– Det har vært en perfekt petriskål for å skape denne typen forestillinger.

– Gjelder det i Norge også?

– Ja, det vil jeg si. I USA har Trump selvfølgelig vært mye med på å heie dette frem, men du ser den samme dreiningen i Norge, om enn i mye mindre skala, sier han.

– I Norge har denne typen konspirasjoner gått fra å være noe rart man møtte i film eller spenningsromaner og som folk knapt hadde hørt om, til at det i dag er mange av oss som har en slektning eller venn som tror på dette, sier han.

«Sluknet»

I høst gjorde Faktisk.no en analyse som viste at det finnes norske Facebook-grupper – som til sammen hadde flere tusen medlemmer – for QAnon-tilhengere.

– De gjorde en innsats for å spre budskapet til andre på en mer eller mindre målrettet måte. De klarte å få over 100.000 reaksjoner på innleggene på Facebook, sier Morten Langfeldt Dahlback.

Dette gjøres ved at de bruker andre engasjerende temaer som korona, EU, vindkraft og vaksinering aktivt for å vinne frem.

– Vi så at de traff med noe av det, men det som traff best var det som hadde minst QAnon-relatert innhold. Det virker ikke som det er så populært her i Norge, bortsett fra hos den harde kjernen på noen 1000 stykker, sier han.

Han mener det kan se ut til at denne kjernen nå har «sluknet litt».

– Kanskje de er skuffet over utviklingen i USA nå. Det var snakk om valgfusk, at Trump var den egentlige vinneren og ikke ville avsettes. Men ingenting av det har båret frukter, så man kan se at det er en dyster stemning i det miljøet nå, sier han.

– Kommer til å vare lenge

For QAnon-tilhengere er Trump nemlig nærmest som en messias å regne, ifølge Didrik Søderlind.

– QAnon er basert på tanken om at det er en varsler, «Q», høyt oppe i det de kaller «den dype staten», som kommer med kryptiske meldinger om at Trump snart skal ta affære mot alle djeveldyrkende, pedofile demokrater, sier han.

Problemet er bare at det viser seg gang på gang at «Q» tar feil. Det lovede oppgjøret har ikke kommet. Til tross for dommedagsvarsler og profetier, tar Joe Biden over som president i USA 20. januar.

Og hva vil egentlig skje med QAnon da?

– Spørsmålet er om de QAnon-troende tar til vettet eller om de bare kommer med en ny konspirasjonsteori for å forklare dette også, sier Søderlind.

Nasjonalgarden er på plass i Washington D.C. og skal sørge for sikkerheten i forbindelse med presidentskiftet. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

– Hva tror du? Vil de forsvinne eller kommer det en ny konspirasjon?

– Jeg er litt pessimistisk av meg. Det begynner heldigvis å komme en del beretninger fra folk som har brutt med «Q» og som har kommet seg tilbake til virkeligheten, men jeg tror dette kommer til å vare lenge i en eller annen form, sier han, og legger til:

– Det vi vet om endetidsbevegelser, som ser for seg en nært forestående dommedag, er at når dommens dag ikke kommer, er det noen som faller av, men også mange som bare blir mer overbevist.

Søderlind mener det er vanskelig å spå hva som vil skje fremover.

– Men både høyreekstrem og konspirasjonsteoretisk tenkning har dype tradisjoner i amerikansk kultur, så dette kommer ikke til å forsvinne over natta, sier han.