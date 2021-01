Nybilmarkedet er i stor endring. Der det i mange år handlet stort sett om valget mellom diesel eller bensin, behov for plass og fokus på sikkerhet, er det nå mange flere parametre som spiller inn.

Nå kan du i tillegg kjøpe elbil, hybrid, ladbar hybrid og hydrogen-bil, om du vil. Og det er en rekke nye bilmerker på full fart inn, fra blant annet Kina.

I tillegg er mange av de nye modellene langt mer avanserte enn før. Teknologien skyves framover i et raskere tempo enn tidligere, godt hjulpet av introduksjonen av Tesla Model S.

Men det er ikke alt som fungerer like godt.

Nå forteller leder i NAF Advokat, Vigdis Svennungsen, at de ser en tydelig trend: At elbil-kunder klager langt mer enn de som kjøper biler med diesel eller bensinmotor.

Dramatisk endring

Svennungsen uttaler i en kommentar til Motor.no at det bare er noen måneder siden det knapt kom klager i det hele tatt, fra elbil-kunder. Det har endret seg dramatisk den siste tiden.

NAF Advokat merker at kundene er sinte og har mistet tålmodigheten. Bilene de har kjøpt virker rett og slett ikke slik de skal.

VW ID.3 er en av bilene som bidrar til at mange elbilkunder har vært misfornøyde, den siste tiden.

– Etter at det i fjor høst kom mange nye elbilmodeller på markedet, har det vært en sterk økning i antallet henvendelser, sier Svennungsen til Motor.no.

Det klages på det meste: Feil på klimaanlegget, kort rekkevidde, tomme 12-voltsbatterier, ladeproblemer og feil på luftfjæringen, for å nevne noe.

Ikke overrasket

– Spesielt overrasket er jeg vel ikke. Vi har sett at dette har vært et tema en stund nå. Det finnes en rekke grupper for de ulike merkene og modellene på Facebook, som i stor grad har tatt over for de tradisjonelle forumene vi hadde tidligere. I disse gruppene ser vi at det er mye misnøye og mange kunder som ikke er imponert over bilen de har kjøpt, forteller Broom-redaktør, Knut Skogstad.

Han følger nybilmarkedet tett, og har skrevet flere saker om feil og mangler på nye biler de siste månedene.

VW ID.3 og Polestar 2 er kanskje de mest nærliggende eksemplene å trekke fram. Men også Jaguar I-Pace og Tesla Model 3 er blant modellene som det har vært feil eller problemer med.

Tesla har også hatt sin andel av misfornøyde kunder.

Forhaster seg

– Jeg tror mye av forklaringen her handler om tidspress. I et marked der ting skjer så fort som nå, kan det nok være at noen tar et par snarveier, for å få lansert en modell i tide. Og siden det nå er så mye teknologi knyttet til infotainment, lys, apper, automatiserte døråpnere, programvare, kjøreassistenter og klimaanlegg, kan det fort straffe seg, mener Skogstad.

Her spiller det også inn at EU har innført høye bøter, relatert til utslippet fra bilene de ulike produsentene selger. Dette regnes ut fra et gjennomsnitt. I fjor var det derfor ekstra viktig å få elbiler kjapt ut, fordi de kompenserte for andre modeller. Og da kanskje for kjapt...

Skogstad understreker at man bare får én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk.

– Forsinkelser tror jeg mange har blitt mer tilbøyelige til å tolerere. Men når de først har fått en helt ny bil, forventer de at alt skal fungere – rett og slett at bilen er helt ferdig.

Nesten ingen klager på fossilbiler

På bensin- og dieselbiler er det gjennomgående henvendelser etter bruktbilkjøp, og nesten aldri etter nybilkjøp, opplyser NAF Advokat.

– Det er jo også interessant. På mange av de tradisjonelle bilene, er det jo heller ikke like mye fokus på nyutvikling rundt teknologi. Drivlinjer, software og infotainmentsystemer er stort sett ganske gjennomarbeidet. Trenden er at det er på elbilene man viser fram det siste nye, sier Skogstad.

NAF virker i stor grad å tenke det samme.

– For mange elbilprodusenter har utviklingen gått for fort, sier teknisk konsulent i NAF, Audun Bergerud.

