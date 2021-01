Status Europa: Så langt har ferielandene kommet med vaksineringen

Mange populære feriedestinasjoner ligger langt foran Norge med vaksineringen. Betyr det grønt lys for bestilling av utenlandsreiser? Ikke med det første, ifølge Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Etter et år der man har blitt frarådet å reise utenlands, klør folk etter å få bestille ferier utenfor landegrensen.

Men selv om vaksineringen er i gang i Norge og har kommet langt i flere europeiske land, vil det foreløpig ikke påvirke reiserådene fra Utenriksdepartementet.

— Det er smittesituasjonen som påvirker reiserådene, så selv om antallet vaksinerte i andre land er høyt, vil ikke dette påvirke anbefalingene, sier fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, Frode Forland.

Han legger til:

— Men etter hvert som mange flere blir vaksinert, vil sannsynligvis også smittetallene gå ned.

— Når kan vi forvente å få grønt lys for utenlandsreiser igjen?

— Det er det for tidlig å si noe om. Smittesituasjonen er fortsatt uavklart i mange land, sier Forland.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, skriver i en epost til TV 2 at vi nok vil få bedre indikasjoner på dette utover vinteren.

— Jeg tror det blir lettere å se hvordan mulighetene for reise uten karantene blir når vaksinasjonsprogrammet er godt i gang i hele Europa, skriver han.

Han fortsetter:

— Det mest avgjørende blir nok om de som reiser er vaksinert, og om regelverket i europeiske land etter hvert blir tilpasset, slik at man slipper innreisekarantene i det ferielandet man eventuelt reiser til.

Flere europeiske land har allerede kommet langt i sine vaksinasjonsprogrammer mot koronaviruset.

En beboer på Icaria sykehjem i Barcelona får vaksinen. Foto: Emilio Morenatti / NTB Scanpix

I Storbritannia tar regjeringen sikte på å vaksinere hele 15 millioner innbyggere innen februar, mens de i Italia allerede har vaksinert rundt 700.000 personer.

I Norge er 21.211 vaksinert med første dose per 11. januar ifølge FHI.

Her er en oversikt over hvor langt noen av de mest populære feriedestinasjonene har kommet i sine vaksinasjonsprogrammer:

Spania

Antall smittede: 2.05 millioner

Antall døde: 51.874

Antall vaksinerte: 406.091 (11. januar)

I Spania har også vaksineringen gått langsommere enn planlagt i noen regioner.

KJØLIG: Beholderen som holder 2-8 grader, der den nye Covid-19 vaksinen fra Pfizer oppbevares til den tas i bruk. Foto: Berit Roald/NTB

På en pressekonferanse har helseministeren uttalt at «Dette er et langløp, ikke en sprint, og målet er å gjennomføre et langløp som skal vare i flere måneder».

Likevel tror helseminister Salvador Illa Roca at landet er i stand til å vaksinere 70 prosent av befolkningen i løpet av sommeren.

Men for at det skal skje, er de avhengige av disse faktorene:

Nye doser av Pfizer-vaksinen.

Administrere 600.000 Moderna-vaksiner, der forsendelsen er fordelt over en seks ukers periode.

Motta andre vaksiner som gjennomgås av Det europeiske legemiddelbyrået

Italia

Antall smittede: 2.3 millioner

Antall døde 79.819

Antall vaksinerte: 701.623 (11. januar)

Siden 27. desember har Italia mottatt hele 900.000 doser av Pfizer-vaksinen. Hittil har de vaksinert rundt 70 prosent av den første dosen, ifølge det italienske helsedepartementet.

Så langt har landet rundt 300 vaksinedistribusjonssteder, men myndighetene har lovet at det i løpet av året vil stige til 1500.

Regjeringen planlegger å bygge popup-vaksinasjonssteder i flere av landets byer denne måneden.

De har et mål om at størstedelen av Italias befolkning vil være vaksinert innen september.

PFIZER: Slik ser Pfizer-vaksinen ut. Foto: Tone Spieler

Danmark

Antall smittede: 184.000

Antall døde: 1.623

Antall vaksinerte: 117.104 (11. januar)

Danmark er blant de ledende landene i EU, som så langt har vaksinert omtrent to prosent av befolkningen.

Utover den første leveransen 27. desember, har de sikret seg 3,9 millioner doser av Covid-19-vaksinen fra Pfizer og BioNTech.

Sundhedsstyrelsen, tilsvarende norsk FHI, vurderer at hele den voksne befolkningen i Danmark vil være vaksinert innen 27. juni.

Sverige

Antall smittede: 507.000

Antall døde: 9 667

Antall vaksinerte: 79.095 (10. januar)

Så langt har Sverige mottatt 170.625 doser av Pfizer Inc og BioNTechs vaksine. Rundt halvparten av disse hadde blitt gitt innen den datoen.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström mener at alle voksne svensker som vil kan vaksineres før Sankthans. Dette betyr at mange av dagens restriksjoner bli lettet om sommeren, ifølge flere eksperter i Sverige.

— Til sommeren kan ting se mye bedre ut. Dels fordi vi vil ha vaksinert en stor del av befolkningen, men også fordi smittespredningen avtar når det blir varmere og fuktigheten endres, sier professor Niklas Arnberg til Expressen.

Frankrike

Antall smittede: 2,8 millioner

Antall døde: 68.800

Antall vaksinerte: 138.351 (11. januar)

Frankrike har i likhet med Norge fått kritikk for å være lite effektive da første vaksineleveranse kom 27. desember. I løpet av den første uka hadde de bare vaksinert 500 personer.

KRITIKK: Statsminister Emmanuel Macron fikk kritikk da de i løpet av den første uken bare hadde vaksinert 500 personer. Foto: Lionel Bonaventure

Fra slutten av våren vil resten av befolkningen (rundt 52 millioner mennesker) kunne få vaksinen, ifølge regjeringen.

Tiden det tar før landet er ferdig vaksinert, vil imidlertid avhenge av den store vaksineskepsisen i befolkningen.

I en undersøkelse Ipsos gjorde for Verdens økonomiske forum, svarte 60 prosent av befolkningen at de var usikre på om de ville ta vaksinen.

Storbritannia

Antall smittede: 3.16 millioner

Antall døde: 83.203

Antall vaksinerte: 2.675.213 (11. januar)

Storbritannia var det første landet som godtok Pfizer-vaksinen, og nå blir 1,4 millioner mennesker vaksinert i uka.

FØRST: Storbritannia var først ute med å godkjenne Pfizer-vaksinen. Foto: Tone Spieler

Den engelske regjeringen tar sikte på å tilby vaksiner til 15 millioner mennesker innen februar.

Personer over 70 år, helsepersonell og personer det er nødvendig å skjerme, vil bli prioritert i første omgang, ifølge BBC.

Fra slutten av februar skal alle prioriteringsgruppene være vaksinert, og resterende være påbegynt.

Resten av den voksne befolkningen (21 millioner) vil bli tilbudt vaksine til høsten, ifølge regjeringen.

Hellas

Antall smittede: 146.000

Antall døde: 5329

Antall vaksinerte: 49.645 (11. januar)

Ifølge helsedepartementet, vil Hellas motta 419 250 Pfizer-vaksinedoser innen utgangen av januar 2021 og ytterligere 333 450 i februar.

I slutten av mars vil landet ha mottatt totalt 1 255 800 millioner doser. Regjeringen tar sikte på å ha vaksinert 85.000 mennesker innen utgangen av januar 2021.

Landet vil også motta 240 000 doser av Moderna-vaksinen.

500.000 DOSER: Greske myndigheter forventer å motta en halv million av den nye AstraZenecas vaksine, som trolig blir godkjent av EMA i slutten av januar. Foto: Dado Ruvic

Greske myndigheter forventer også 500.000 doser av AstraZenecas Covid-19-vaksine i slutten av januar, etterfulgt av ytterligere 800 000 i slutten av februar, 1.500.000 i slutten av mars og 2.200.000 doser i april.

Tyskland

Antall smittede: 1.97 millioner

Antall døde: 42.889

Antall vaksinerte: 613.347 (10. januar)

Tysklands helseminister, Jens Spahn Foto: Michael Sohn

Ved midten av februar forventer Tyskland å motta mer enn 5,3 millioner doser av Pfizer-vaksinen og to millioner av Moderna-vaksinen, sa helseminister Jens Spahn på en pressekonferanse sist uke.

Innen utgangen av året, vil de etter planen ha mottatt 130 millioner vaksinedoser fra de to leverandørene. Det vil være nok til å dekke 3/4 av Tysklands befolkning.

Portugal

Antall smittede: 497.000

Antall døde: 8.080

Portugal har per 6. januar mottatt mer enn 140 000 doser av vaksinen mot Covid-19, hvor av nærmere halvparten er blitt distribuert .

Statsminister António Costa sa til The Portugal News at prosessen med å vaksinere befolkningen vil ta tid. Ifølge han vil størstedelen av vaksineringen foregå mellom april og september.

Kroatia

Antall smittede: 221.000

Antall døde: 4.446

Antall vaksinerte: 30.000 (9. januar)

Innen utgangen av mars, vil Kroatia ha mottatt 264.000 doser av Pfizer-vaksinen og 52.000 av Moderna-vaksinen.

—Det er et realistisk mål å vaksinere én million mennesker (1/4 av befolkningen) innen utgangen av mars, etter at AstraZeneca-vaksinen trolig blir godkjent. Det sa helseminister Vili Beroš til den kroatiske avisen The Dubrovnik Times.