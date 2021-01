Fotballryktene: – Leeds interessert i Glimt-profil

Yorkshire Evening Post skriver at Leeds skal være interessert i Bodø/Glimt-forsvarer Fredrik André Bjørkan. Avisen henviser også til La Repubblica i Italia, som melder at også Sampdoria har Bjørkan på radaren. Newcastle og Norwich er også interesserte i nordmannen.

Emneknaggen #OdeBack er den siste tiden blitt hyppig brukt av Real Sociedad-fans på Twitter. Ønsket blant de basiske tilhengerne er å få Martin Ødegaard tilbake til klubben han gjorde stor suksess i forrige sesong. Nettstedet Defensa Central hevder at Real Madrid-trener Zinedine Zidane har vært i samtaler med Ødegaard for å gi beskjed om at nordmannen ikke skal lytte til spekulasjonene om ham i pressen. Det er blitt rapportert at Zidane ikke stoler på at Ødegaard skal levere på nivået som kreves i Real Madrid.

Steve N'Zonzi er på lån i Rennes fra Roma. Nå melder Foot Mercato at både Arsenal og Everton er koblet til midtbanespilleren.

Football London skriver at Arsenal er interessert i å hente Brightons midtbanespiller Yves Bossoua. En overgang vil trolig bli en realitet først til sommeren.

Corriere dello Sport skriver at Tottenham kan komme til å hente Real Madrid-stopper Eder Miliato på lån med opsjon på kjøp. 22-åringen jaktes også på av Roma, Milan og Inter.

The Athletic melder at Tottenham også er interesserte i å snappe opp Stuttgart-kanten Nicolas Gonzalez. Juventus har også Gonzalez på radaren.

Daily Mail skriver at Valencia har fått avslag på et lånetilbud på Tottenhams Harry Winks. Det er ventet at La Liga-klubben kommer tilbake med en ny henvendelse.

Fabrizio Romano skriver at Chelseas midtstopper Fikayo Tomori kan bli hentet til AC Milan på lån. Hovedmålet for Jens Petter Hauges klubb er fremdeles Mohamed Simakan fra Strasbourg. Tomori blir et alternativ dersom den avtalen faller gjennom.

Manchester United har tidligere vært interessert i det 19-årige stortalentet Moises Caicedo fra Independiente del Valle. Nå skriver Talksport at den 19-årige midtbanespilleren trolig ender opp i Brighton. Ecuadorianeren, som var sterkt ønsket av Newcastle, sammenlignes med Chelseas midtbanestjerne N'Golo Kanté.

Moussa Dembélé er på vei fra Lyon til Atlético Madrid, skriver Sky Sports. Lyon-sportssjef Juninho bekrefter at forhandlinger mellom klubbene pågår. Samtidig skriver Mirror at Lyon er i ferd med å hente inn Islam Slimani som erstatter.