Kilder til TV 2: Støres egne strateger står bak LO-veteranens forsvar av Støre

– Yngve kan faen meg få sagt det fortsatt! skriver Støres nærmeste rådgiver, Jarle Roheim Håkonsen på Facebook.

Han lenket til et varmt forsvarsinnlegg av Støre som Ap-leder i VG, som mangeårig LO-leder Yngve Hågensen har signert på.

– Jævla godt innlegg, skriver Roheim Håkonsen i gruppa «Vi som vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister».

TV 2 kan nå fortelle at Støres rådgivere var svært delaktig i arbeidet med kronikken. Etter helgens debatt om Støres lederfremtid, ringte Jarle Roheim Håkonsen til Hågensen.

– Ja, det stemmer. Det er jo både sant og usant at initiativet kom fra dem, da. Siden jeg har jo vært ute før og ment noe om dette før og. Dessuten står jeg bak alt, så det er ikke noe problem. Jeg har vært med på å justere underveis og kommet med ideer. Vi holdt på over telefon 5-6 ganger, sier Yngve Hågensen til TV 2.

Innlegget ble ført i pennen av Ap-rådgiver Jo Heinum.

– Ja, det er riktig at det er et samspill, men jeg sitter hjemme i Askim og har ikke noe maskin å skrive på, og jeg er ikke på internett. Det er stort sett ting jeg selv har uttalt, sier LO-legenden.

Han avviser at han har vært i direkte kontakt med Støre.

– Nei, han har jeg ikke snakka med på et halvt år, sier Hågensen.

Jarle Roheim Håkonsen mener initiativet var delt.

– Initiativet til kronikken kom etter dialog med Yngve selv. Initiativet er delt. Jeg ringte han på bakgrunn av at han hadde gitt støtte til Jonas, så kom det frem at han ville bidra i en kronikk hvis den var positiv. Siden han ikke hadde skrivemaskin eller internett hjalp vi han med selve skrivingen, men det er Yngve som står bak det som står der og står hundre prosent inne for det, sier kommunikasjonssjefen til TV 2.

Tok kontakt etter Støre-kritikk

Kontakten mellom Roheim Håkonsen og Hågensen skjedde etter at æresmedlem Thorbjørn Berntsen i helgen ba om en lederdebatt i Ap.

– Raymond er en kandidat til å ta over. Det kan også være flere, sa Thorbjørn Berntsen (85) til TV 2.

Yngve Hågensen kommenterte i helgen lederspørsmålet slik:

– Jeg har selv hatt og har stor tillit til Støre. Hvis Torbjørns spørsmål får han til å vurdere dette spørsmålet, så stoler jeg på at Støre selv tar den riktige vurderingen. Mer enn det vil jeg ikke utdype, sa Hågensen til TV 2.

«Jonas er arbeidsfolkets mann»

I debattinnlegget i VG tar den mangeårige og profilerte LO-lederen et sterkt forsvar for Støre.

I KJENT STIL: I 2017 mottok Yngve Hågensen LOs hederspris. Foto: Vidar Ruud

«Kan Jonas Gahr Støre, med sin bakgrunn, være leder for arbeidsfolkets parti? Visst faen kan han det!», skriver Hågensen, og omtaler Støre som «arbeidsfolkets mann».

I debattinnlegget brukes Aps nye slagord «vanlige folk» en rekke ganger.

«Jonas har leda Arbeiderpartiet i en retning som mer enn på svært lenge er i tråd med partiets sjel og røtter: på lag med vanlige folk i by og bygd over hele land», skriver Yngve Hågensen og Ap-rådgiverne.

Berntsen forsvarer lederdiskusjon internt

I en intern gruppe for Oslo Ap, forsvarer Ap-veteran Thorbjørn Berntsen lanseringen av byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

Johansen er Berntsen sin nevø.

«Det at du ikke ønsker Raymond som partileder spiller ingen rolle. Det er kjent at jeg er Raymonds onkel. Blandet annet derfor har Raymond klart bedt meg og ikke lansere ham i noen debatt om partileder. Det jeg har gjort er å svare på spørsmål fra en journalist om hvem som eventuelt kan være kandidat til å overta som partileder når det blir aktuelt. Jeg svarte at det ikke var så mange som hadde markert seg til en slik posisjon men at Raymond var et navn å regne med. Det at jeg er Raymonds onkel kan vel ikke diskvalifisere meg fra og ha meninger som såpass viktige spørsmål i partiet. Jeg er tross alt utnevnt til æresmedlem. Det som opptar meg er mer de siste meningsmålinger som legges oss på det laveste nivået siden vi begynte med politiske meningsmålinger her i landet», skriver Ap-veteranen.