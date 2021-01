Politimannen Jason drept da voldelige Trump-tilhengere stormet Kongressen: – Han elsket jobben sin

Minst fem personer mistet livet da voldelige Trump-tilhengere stormet Kongress-bygningen i Washington D.C onsdag i forrige uke.

Blant dem var politimannen Jason Sidick som var på jobb for Kongress-politiet da hendelsen fant sted.

Nå har familien til den drepte politimannen kommet med en uttalelse.

– Det finnes ikke ord for å beskrive hvor søt Brian var. Han var virkelig en kjærlig og jordnær fyr. Vi savner ham helt forferdelig, skriver familien ifølge NBC News.

– Elsket jobben sin

Videre skriver de at alle som møtte han, elsket ham.

– Han elsket jobben sin i Kongress-politiet, og den var hans store lidenskap. Han hadde også en utrolig arbeidsmoral, og var alltid veldig opptatt av å komme tidsnok, og han nektet å være hjemme med sykdom med mindre det var helt nødvendig, står det i uttalelsen.

Familien sier at tapet av Brian etterlater et stort hull i deres hjerter. Samtidig takker de for støtten familien har mottatt etter hendelsen.

– Støtten har vært overveldende varm og generøs. Vi er veldig takknemlig for folks støtte gjennom denne tøffe tiden, skriver de avslutningsvis.

Frykter voldelige opptøyer

Angrepet mot Kongressen beskrives som et mørkt kapittel i USAs demokratiske historie, og påtroppende president Joe Biden krever at alle som deltok blir stilt ansvarlig.

Minst 25 terrorsiktelser er tatt ut etter stormingen, og flere titalls personer er pågrepet.

Med kun dager igjen til innsettelsen av Joe Biden som ny president, uttalte FBI mandag at de frykter voldelige opptøyer i alle 50 stater de kommende dagene.

VOLDELIG: Trump-tilhengerne beleiret Kongressen under stormingen i forrige uke. Nå frykter FBI at det skal gjenta seg de kommende dagene. Foto: John Minchillo

I et internt FBI-notat advares det om at landsomfattende protester kan bryte ut senere denne uka og vare fram til og med innsettelsen 20. januar, ifølge to kilder som har lest notatet for nyhetsbyrået AP.

– Ikke redd

Etterforskerne tror noen av personene bak planene, er medlemmer av ekstremistgrupper, ifølge kildene. ABC rapporterte først om FBI-notatet mandag.

Biden selv uttalte mandag at han ikke var redd for å bli tatt i ed utenfor Kongressbygningen 20. januar.

Pentagon har godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under innsettelsen av Biden.

SKYHØY SIKKERHET: Sikkerheten rundt innsettelsen av Joe Biden som ny president er skyhøy. Det er varslet at Nasjonalgarden kan stille med 15.000 soldater. Foto: Jim Watson

Fra før har Nasjonalgarden 6.200 folk på bakken i Washington, og totalt 10.000 skal være på plass innen kommende helg, opplyser general Daniel Hokanson.

Ytterligere 5.000 kan bli utplassert innen 20. januar, når Biden skal tas i ed, tilføyer Hokanson, som leder forsvarsdepartementets nasjonalgardeavdeling.

Sittende president varslet i en av sine siste Twitter-meldinger før utestengelsen at han ikke kommer til å stille på innsettelsen.