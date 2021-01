Solskjær sammenligner Manchester United med Molde

Se Burnley - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo tirsdag klokken 21.15.

Forrige gang Manchester United lå øverst på Premier League-tabellen etter 17. serierunder var i 12/13-sesongen. Den gangen het sjefen på Old Trafford Sir Alex Ferguson. Skottens lag så seg aldri tilbake og Manchester United vant Premier League overlegent, elleve poeng foran byrival Manchester City.

Men siden har det vært tørke i den røde delen av Manchester. Nå er derimot optimismen tilbake. Med seier eller uavgjort borte mot Burnley tirsdag kveld vil Ole Gunnar Solskjær innta tabelltoppen.

– Vi må ta poeng mot Burnley før noen kan si at vi er på toppen av tabellen, så gjenstår det å se om vi klarer det. Jeg liker å tro at vi går inn i denne kampen uten å tenke på hvor vi kan ende opp på tabellen i tirsdag kveld, men heller hvor vi kan ende opp på tabellen i mai. Det er det som gjelder og da handler det om å ta nok poeng gjennom sesongen, sier Solskjær bestemt, før han legger til:

– Om vi hviler på resultatene, vil det slå tilbake mot oss. Men vi har noen gode personligheter i garderoben nå, som sier det de mener. Vi har spillere som har tatt tak i situasjonen.

– Massivt

Men selv om nordmannen prøver å roe ned forventingene til bataljen på Turf Moore, er det betydningen krystallklar: Poeng betyr at Manchester United reiser til Anfield søndag som serieledere.

– Det er enormt. Om de klarer en seier eller en uavgjort, vil de toppe tabellen og det har ikke skjedd august 2018, og den gang var det etter den første kampen av sesongen. Dette er definitivt imponerende. Så det er en stor kamp og de vil nok være desperat etter å vinne, sier The Times-journalist Paul Hirst.

Hirst, som jobber som fotball-korrespondent i Manchester, mener Solskjær nå er i ferd med å få skeptikerne over på sin side.

– Jeg tror det. Jeg tror han har fått flere til å tro på seg. Man kan ikke stille spørsmål til en person som har fått United så høyt opp på tabellen. De har ikke vært involvert i en tittelkamp siden Ferguson ga seg, så det er imponerende det de har klart hittil og flere vil nok behandle han med litt mer respekt framover, forklarer Hirst.

Minnes Molde-tiden

Skal Solskjær klare å lede Manchester United til et trofe denne sesongen vil det bli 47-åringens første siden han vant cupen med Molde i 2013. I årene før ble Solskjærs Molde seriemestere to ganger på rad. Kristiansunderen mener nå han ser mye av det samme i Manchester United, som han gjorde i Molde.

– Det er ikke noe verre enn en manager som alltid forteller deg hva du skal gjøre. Jeg har vært heldig nok til å spille for et lag med mange store karakterer som har tatt hånd om seg selv. Du trenger ledere der for å ta hånd om de som bryter ut av rekken. Når du er en del av et fotballag, så er det ikke noe som er sterkere enn å være en del av et lag som holder sammen, forklarer han, og fortsetter:

– Jeg har sett lag som har hatt klikker og ikke jobber sammen, det dreper et lag. Både i Molde og her har jeg hatt en følelse av at jeg kan stole på at spillerne tar hånd om seg selv.

Solskjær har selv sagt flere ganger at målet er framgang hver eneste sesong på Old Trafford. De uttalelsene står han stadig fast ved.

– Jeg har ikke endret forventingene, for jeg har høye forventninger til disse spillerne. Jeg forventer at de skal gå inn i alle kamper mentalt forberedt og klare til å jobbe hardt, da vil resultatene komme. Så lenge jeg kan se den framgangen har man ikke noen unnskyldninger. Jeg føler gruppens mentalitet blir bedre, og det er viktig for meg at vi går inn i kampene med den rette holdningen, avslutter han.