FBI frykter væpnede protester i alle 50 delstatene

I et internt FBI-notat advares det om at landsomfattende protester kan bryte ut senere denne uka og vare fram til og med innsettelsen 20. januar, ifølge to kilder som har lest notatet for nyhetsbyrået AP.

Etterforskerne tror noen av personene bak planene, er medlemmer av ekstremistgrupper, ifølge kildene. ABC rapporterte først om FBI-notatet mandag.

(©NTB)