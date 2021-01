Synes synd på tidligere Frp-venner Carl I. Hagen og Tybring-Gjedde

Jacobsen ble kastet ut av Frp fordi han ifølge partiets sentralstyre undergravde Siv Jensens posisjon, skadet partiets omdømmet og opptrådte illojalt ved å jobbe for en ny nasjonalkonservativ kurs for Frp.

Jensen slamret igjen døren til de nasjonalkonservative, og i kjølvannet følger ikke bare eksklusjoner, men en sterk undertrykkelse av toppolitikere som er igjen i eget parti, ifølge Jacobsen.

Han har spesielt vondt av Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde, som ikke lenger kan fremme den nasjonalkonservative linjen de står på, uten å risikere eksklusjon.

– Jeg misunner dem ikke. Dette er veldig dyktige folk. De har den rette innstillingen og trangen til å levere, som også jeg har - enten det er i næringslivet eller i politikken.

– Jeg ser nå når de blir holdt nede på ting de og velgerne anser er viktige, så er det klart at det er veldig vanskelig, sier han.

Politisk død

Jacobsen er i full gang med å bygge opp partiet Demokratene, der det stort sett er enighet om alt - det vil si å sette Norge først, sier han.

For de som tidligere har heist det nasjonalkonservative flagget i Frp gjelder det nå å beholde integriteten og troverdigheten, og ikke snu kappen etter vinden, er hans råd.

– Hvis man gjør det, så blir man i publikums øyne en værhane, og da er man politisk død.

– Vil du si Carl I. Hagen og Tybring-Gjedde er det, siden de er igjen i partiet?

– Nei, de prøver å holde linjen, uten å bryte med partiets prinsipper, og det er mulig å gjøre det innenfor partiets program.

Jacobsen sier han ikke har noen kontakt med sine tidligere Frp-kolleger lenger. Verken Hagen eller Tybring-Gjedde ønsker å kommentere uttalelsene.

Listhaug og Amundsen «fornedret»

Frps nestleder Sylvi Listhaug, som uttalte til VG at bare ordet nasjonalkonservativ gir henne frysninger, og Per-Willy Amundsen, som har tatt på seg oppgaven med å «rydde opp» etter Jacobsen i Oslo Frp, har derimot gått for langt i å tilpasse seg «partileders krav framfor egen integritet», mener han.

«Snuoperasjonen» til Listhaug og Amundsen er vond for alle parter, mener han.

– De er flotte mennesker, men at de nå skal fornedres til å slutte opp om en linje som de antagelig innerst inne ikke er enig i, det er vondt for dem, det er vondt for velgerne og det er vondt for partiet, sier Jacobsen.

Nestleder Sylvi Listhaug (FrP) var et ikon, men har mistet troverdighet, ifølge Geir Ugland Jacobsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

De har skiftet syn i vesentlige spørsmål, og skuffet lojale velgere som har støttet dem i tykt og tynt, og er langt på vei politisk døde, ifølge Jacobsens definisjon.

– De er parti-ikoner som har innordnet seg på bekostning av egen integritet. Det er synd. Det er anseelse det har tatt mange år å bygge opp, som de nå har blitt tvunget til å kaste på båten.



«Frp har ikke ytterligere kommentarer til ulike påstander fra Geir Ugland-Jacobsen. Han er nå medlem av et annet og konkurrerende politisk part, nemlig partiet Demokratene. Det er derfor mer oppsiktsvekkende at TV 2 velger å bruke ham som politisk kommentator i flere saker om et parti han ikke lenger er medlem av», sier Frps kommunikasjonssjef Ketil Løset.

Får utmeldingsskjema hver dag

Jacobsen mener katastrofemålingen for Frp mandag på 7,4 prosents oppslutning viser at Siv Jensen kvittet seg med velgere da hun ekskluderte ham og lukket døren for de nasjonalkonservative.

– Man har bedt tillitsvalgte som går inn for å ta vare på Norge om å finne seg et eget parti, og da ber man samtidig velgerne om å gjøre det samme.

Jacobsen og viser til at han hver dag får kopier av utmeldingsskjemaer til tidligere Frp-medlemmer, som nå melder seg inn i Demokratene.

– Jeg forstår dem. De føler seg snytt - det er den klare meldingen jeg får. sier han.

Ifølge Ugland Jacobsen har Demokratene fått i snitt 10-15 nye medlemmer hver dag etter eksklusjonene, til sammen rundt 300 nye medlemmer til nå.

– Det er helt korrekt. Det renner inn, sier organisatorisk nestleder i demokratene, Tove Merethe Johansen.

Dette er ikke synlig på TV 2s måling. Bakgrunnstall viser at Frp i liten grad lekker til «Andre partier», og Demokratene er ikke blant småpartiene som «spiser» av Frp. Den fremste trusselen heter fortsatt Senterpartiet.

Bytte av partileder beste medisin

Men den svake målingen viser at det var en tabbe å gjennomføre eksklusjonene, fastholder Jacobsen.

– Dere fikk mange beskjeder om at de nasjonalkonservative ikke hører hjemme i partiet, og ble nedstemt i sentralstyret og landsstyret. Har dere skadet partiet?

– Nei, vi har tvert om prøvd å redde partiet. Vi ser hvordan det går nå når vi ikke lenger har mulighet til å gjøre det. Hadde det vært vi som hadde skadet partiet, så skulle oppslutningen ha gått i taket når de er kvitt de nasjonalkonservative, men det har ikke skjedd.

Partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug i Frp sentralstyremøtet 15. desember, der tidligere fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp ble ekskludert fra partiet. Foto: Berit Roald / NTB

Jacobsen sier han har registrert et unisont krav på sosiale medier - ikke minst i kommentarfelt i Frps egne grupper - om å bytte ut partileder Siv Jensen.

– De mener partiet er helt på feil kurs, de føler seg sveket, og mange etterlyser utskiftninger i partiledelsen. De mener Frp er dårlig styrt.

– Er du enig i det?

– Hvis nedgangen og den unisone misnøyen fortsetter, så er det å bytte leder en naturlig måte å løse problemet på - og si at nå starter vi med blanke ark - sorry, det gikk ikke så bra det vi prøvde på. Å bytte leder, det alternativet kommer vi ikke unna.

Jensen ferdig med Jacobsen

Siv Jensen ønsker ikke bruke tid på analysene til den tidligere fylkeslederen.

– Takhøyden i Fremskrittspartiet er stor, men jeg har ikke noe behov for å kommentere hva personer som ikke er medlemmer av Fremskrittspartiet mener om Fremskrittspartiet, sier hun.

Jacobsen har ikke tro på at stormingen av den amerikanske kongressen har ført til at velgere forlater Frp, slik TV 2s meningsmålingsekspert Terje Sørensen peker på som én forklaring.

– Det er ingen som snakker om Trump i de kommentarfeltene jeg har sett, at man skal klistre Trump til Frp. Men du kan ikke utelukker det - han har blitt demonisert i fire år - men det er å «ta vare på Norge-effekten», og «ikke ta vare på Norge-effekten» som er utslagsgivende, mener han.

Den tidligere fylkeslederen mener budsjettforliket Frp gikk med på, der de blant annet måtte gi opp kravet om å få ned antallet kvoteflyktninger, ikke innfridde forventingene partiledelsen hadde gitt velgerne.

– Der skulle vi ha vært langt tøffere, og sendt forslaget om avtale tilbake til regjeringen, sier han.

– Du stemte mot at Frp skulle godta avtalen?

– Ja, det gjorde jeg. Det kan jeg si nå.