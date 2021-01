Mener flere var uærlige foran kamera: – Det irriterte meg litt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Terje Sporsem sier at årets kjendiscast prøvde å skjule alt dramaet som utspilte seg på gården.

Det er duket for en ny sesong av seersuksessen «Farmen kjendis». Denne uken så flytter 12 nye kjendiser inn på gården og skal prøve seg på livet for 100 år siden.

To av de er komiker Terje Sporsem (44) og skuespiller Sølje Bergman (45).

– Sølje lagde jo drama hele tiden, ler Sporsem da han og Bergman gjester God kveld Norge.

Bergman er kjapp med å kontre.

– Hvis du spør Terje om drama så kommer han til å konsekvent si ja. Terje skal hele tiden snakke om at alle lager drama, men han er selv en «drama queen», han bare skjuler det veldig godt, gliser hun.

Deltagerne skjulte dramaet

Selv om Sporsem anklager Bergman med glimt i øyet, så mener han at flere av deltagerne var for uærlige i år, og at dramaet utspilte seg bak kamera.

– Alle underspilte dramaet. Da vi skulle møtes hele gjengen så var jeg litt slik: «kom igjen da folkens, det er da litt mer action her enn dette», forklarer Sporsem, og fortsetter:

NY SESONG: Her er gjengen som er klare for ny sesong med Farmen kjendis på TV 2 Foto: Espen Solli

– Problemet var at mange lagde drama, men da kameraene kom så sa folk: «Nei, her er det ikke noe drama!». Det irriterte meg litt, vær den du er da, vær det fullt og helt. Ikke lag drama, men feig ut når kameraene kommer, sier komikeren.

Bergman tror at de fleste ikke ønsket å komme dårlig ut av oppholdet, slik enkelte har gjort i tidligere sesonger.

– Det er noe med at vi ønsker å være den beste personen av oss selv, ingen ønsker å være idioten. Men alle blir seg selv nærmest, og der inne blir det veldig tydelig, forklarer hun.

– Man blir litt gæærn

Begge er enige om at det var en svært spesiell opplevelse å dra hundre år tilbake i tid.

– Etter én uke i lockdown på den gården så er man en sekt, og det var fantastisk deilig, det var befriende, sier Bergman.

Sporsem er enig.

– Det er litt fascinerende, man blir litt gæærn. Du har ikke telefon eller noe, det eneste du kan tenke på er hva han eller hun mente med det som ble sagt..

– Og det ble ikke bedre etter hvert som dagene gikk, legger Bergman til.

KOSTE SEG: Både Terje og Sølje likte å dra hundre år tilbake i tid. Foto: Espen Solli

Men begge likte å koble av fra 2020.

– Jeg er jo en skikkelig byjente, men jeg har ikke noe problem med slike ting. Jeg har hytte uten vann og med utedo. Å gå hundre år tilbake i tid er en befrielse, du kan senke skuldrene og ting tar den tiden det tar, sier Bergman, og får støtte fra komikeren ved siden av seg:

– Jeg synes det var kjempedeilig. Den følelsen av at ting tar tid. Dette er en klisje, men man begynner å tenke på oldefaren sin, og man blir litt stolt av å være med på noe slikt.

«Vikingen» overrasket

På spørsmål om hvem som overrasket dem av de andre deltagerne drar begge frem «vikingen» - Instagram-kjendisen Lasse Matberg. På vei inn til gården skal deltagerne egentlig ikke snakke med hverandre, noe hverken Sporsem eller Bergman klarte.

Matberg derimot satt stille i båten - eller bussen.

– Lasse var litt mørk og mystisk, og pratet ikke med oss på veien inn, minnes Sporsem, som begynte å tenke sitt om denne kraftige kolossen.

– Han var taus som graven, sier Bergman.

VIKING: Lasse Matberg har over 650 tusen følgere på Instagram. Foto: Espen Solli

Begge fikk derimot et svært godt inntrykk da trønderen til slutt åpnet munnen. Han var både «oppegående, arbeidsom og flink».

Sporsem vil også trekke frem influenser Anniken «Annijor» Jørgensen.

– Anniken overrasket meg veldig. Hun kan virke litt spe, men hun var et rivjern. Veldig real og hadde fantastisk humor - hun lo av mine ting, ler Sporsem høyt.

Farmen kjendis har premiere på TV 2 tirsdag kveld kl. 21:40. Eller du kan se episode 1 allerede nå på Sumo.