Avisa Oslo: Anne Haabeth Rygg ny gruppeleder i Oslo Høyre

Det skjer etter en avstemming hvor 22 stemte for at hun skulle overta vervet etter Øystein Sundelin.

Anne Haabeth Rygg ble mandag kveld valgt som ny gruppeleder i Oslo Høyre etter at Øystein Sundelin trakk seg med umiddelbar virkning tidligere mandag.

Det skriver Avisa Oslo.

Det skal ha vært Rygg, som til nå har vært nestleder i gruppa, og tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg som har ført an i kampen for å få vraket Sundelin.

Sundelin valgte selv å trekke seg etter at det ble stilt et mistillitsforslag mot ham.

– Det viktigste for meg er at Oslo Høyre skal komme best mulig ut av denne situasjonen som er skapt. Av hensyn til partiet har jeg derfor bestemt meg for å tre til side, og så håper jeg partiet kan komme seg videre uten for dype sår etter denne helgen, sa Sundelin til TV 2.