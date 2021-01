SAS-sjefen går av: – Skuffet og lei meg

Etter ti år som toppsjef i SAS, har Gustafson valgt å si opp sin stilling. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Jeg er både skuffet og lei meg over at Rickard har valgt å gå videre fra sin viktige stilling i SAS. Samtidig vil jeg takke Rickard for den fantastiske jobben han har gjort i de ti årene som konsernsjef, sier styreleder Carsten Dilling.

Gustafson har sin siste arbeidsdag senest første juli.

– Etter ti intensive og stimulerende år i SAS er det på tide å gi stafettpinnen videre, i og med at jeg har blitt tilbudt en jobb i et av Sveriges ledende industrikonserner, sier han og legger til:

– SAS har en sterk posisjon på det skandinaviske markedet, og er godt posisjonert for å lede utviklingen mot et mer bærekraftig flymarked når pandemien er bekjempet.

Dilling understreker at SAS fortsatt er i en kritisk, men stabil posisjon, og at styret umiddelbart vil starte jakten på Gustafsons etterfølger.

Saken oppdateres!