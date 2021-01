Oppløst i tårer etter anspent diskusjon: – Jeg er fryktelig forbannet

Etter en heftig uke med anspent stemning inne på Farmen kjendis, koker det til slutt over for den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (40).

Den første uken på Farmen kjendis har vært preget av dårlig stemning mellom den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (40) og radioprofil Espen Thoresen (62).

En konflikt tilbake i 2005 skal ha vært opphavet til den dårlige stemningen inne på Lundereid gård.

I søndagens episode koker det over for Riise, som tar til tårene etter en anspent diskusjon med Thoresen.

Riise får nok av Thoresen. Se diskusjonen i videoen øverst i saken.

FØRSTEKJEMPE: John Arne Riise ble valgt som førstekjempe, i den aller første uken av Farmen kjendis. Foto: Espen Solli/TV2

Fikk viljen sin

Til tross for at Riise ønsket å bli storbonde den første uken av Farmen kjendis, ble det værpresentatør Eli Kari Gjengedal (49) som fikk flest stemmer, og hun ble med det sesongens første storbonde.

Før det aller første førstekjempevalget skulle tas, ytret Riise til Gjengedal at han ønsket å gå i kamp.

I løpet av den første uken har Riise og Thoresen røket i tottene på hverandre flere ganger. Årsaken til at Riise ville ut i tvekamp, var for å slå ut Thoresen.

– Enten så må han gå, eller så går jeg, sier han i søndagens episode.

Sunnmøringen fikk viljen sin, og han valgte deretter Thoresen som sin motstander i tvekampen.

Forlot samtale

Da programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) tar en prat med de to duellantene, før de skal ro ut på hver sin kjempehytte, blir det dårlig stemning.

– Jeg husker den situasjonen. Hele den uken hadde han gått til angrep på meg, forteller Thoresen på telefon til TV 2 og legger til:

– Han hadde jo eksplodert for bagateller før andrekjempevalget, sier Thoresen, og refererer til en hendelse rundt lunsjbordet i onsdagens episode, som fikk Riise til å hisse seg opp.

Se den ampre stemningen rundt lunsjbordet i videoen under:

I søndagens episode sier Thoresen til Sjåstad Christiansen at han har bitt seg i merke hvordan Riise har distansert seg fra resten av gruppen, og han peker på at han trolig savner familien sin.

– Det her gidder jeg ikke, svarer Riise og forlater samtalen.

Opplåst i tårer forklarer Riise til Sjåstad Christiansen at han ikke ønsker å krangle, og derfor trakk han seg ut av samtalen.

Riise blir opprørt fordi han mener at Thoresen bruker familien hans mot ham.

FÅTT NOK: John Arne Riise stopper samtalen med Espen Thoresen og Tiril Sjåstad Christiansen, og går. Foto: Skjermpdump/TV 2

Forbannet

Til kamerateamet forteller Riise om situasjonen.

– Jeg er fryktelig forbannet, og har egentlig lyst til å skalle han rett ned, for å si det rett ut, sier Riise i programmet.

– Han begynner å hamre løs i flere minutter om hvor lite sosial jeg har vært, hvor lite jobb jeg har gjort, at jeg bare har gått tur med hunden. Når du slår under beltestedet og begynner å snakke om sønnen og familien min fordi jeg er lei meg og gråter fordi jeg savner de, da har det gått for langt, sier han videre.

Via sin manager forklarer Riise i en e-post til TV 2 hvorfor han valgte å forlate samtalen.

– Drama er en del av spilltet, og Farmen er et underholdningsprogram. Men når han drar opp barna mine så velger jeg heller å forlate situasjonen, enn å sitte å krangle med en person som jeg ikke har noe forhold til.

– Jeg tror ikke mange vet det om meg, men jeg er en følsom fyr. Jeg savnet Colin, og når han prøvde på billige poenger på bekostning av min sønn, fikk jeg nok, sier Riise til TV 2.

Da Farmen kjendis ble spilt inn i mai i fjor, var Riise og kona Louise Angelicas sønn Colin under ett år gammel.

KRANGLING: Espen Thoresen avfeier påstanden om at han brukte familien til John Arne Riise mot han. Foto: Espen Solli/TV 2

Ble overrasket

Da kjempene skulle pakke sakene sine og ro ut på kjempehyttene, ble Thoresen overrasket da han fikk vite av de andre deltakerne at Riise hadde sagt farvel, gråtkvalt.

– Jeg skjønte absolutt ingenting når de andre sa at han kom gråtende ut på balkongen, og sa at jeg brukte familien mot ham. Det var jo ikke i mine tanker. At han klarer å få det til å virke som at jeg bruker familien hans mot ham, er vilt. Da skal du ha ganske bra evne til å tenke ut konspirasjoner, sier Thoresen til TV 2.

Thoresen har tidligere fortalt til TV 2 at han aldri ønsket en konflikt mellom han og Riise. Han forklarer at slik han ser det, vitner det å savne barn og familie, som en positiv verdi.

– Det tyder jo på at man har følelser. Men for han virket det som om det vitnet om svakhet. Jeg aner ikke hva slags matchoinnstinkt han beveger seg etter, men i min verden var det ment som et kompliment, sier han.

Via manageren sin skriver Riise at han mener Thoresen «slenger dritt» om han.

– Jeg synes det er interessant å se at en person som jeg ikke kjenner og som ikke ikke vil ha noe med meg å gjøre, bruker så mye tid på å analysere meg, skriver Riise.

Han legger til at han ikke er tilhenger av Thoresen sin humor.

– Espen er en gammel komiker og er flink til å kritisere andre og gjøre narr av andre. Jeg er ikke tilhenger av hans humor. Han prøvde å irritere meg fra første sekund, enten om det var en sak for 20 år siden, eller bruke mitt savn for min minste gutt mot meg. Når han ikke klarte dette, ble han svært frustrert, skriver Riise.

KOMPLIMENT: Espen Thoresen mener det å savne familie sin på Farmen kjendis, ikke var ment vondt, men som et kompliment. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Ikke vant med press

Thoresen forklarer at det tidvis var en trykket stemning inne på gården. Han tror Riise ikke har vært vant med å bli utsatt for et press, slik det periodevis var.

– Det kan tyde på at årsaken til at han ble engstelig i situasjonen, var at han brøt en av sine egne kodekser om hvordan han selv ønsket å fremstå, og at han ikke er vant til å bli utsatt for press, slik som situasjonen var, sier Thoresen.

Via manageren avfeier Riise påstanden om at han ikke er vant med press, og viser til blant annet sine fotballkamper på landslaget og i Champions League, hvor han har følt på et press.

– Jeg har kjempet med flagget på brystet 110 ganger for fedrelandet. Jeg spilte mange kamper i Champions League, således i finalen og vant. Personlig følte jeg på en del press disse gangene. Men det er mulig Espen har mer peiling på press enn meg. Jeg har sikkert mye å lære fortsatt, skriver han.

AVFEIER: John Arne Riise avfeier at han ikke er vant med press, og viser til sine mange fotballkamper i løpet av sin karriere. Foto: Alex Iversen/TV 2

Senere i søndagens episode møtes Riise og Thoresen til tvekamp, og den som vinner får komme tilbake til gården.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se Torpet kjendis mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.