Haaland får fremtidsråd av spisslegende

Nesten helt siden Erling Braut Haaland ankom Borussia Dortmund for ett år siden, er han blitt koblet videre til en enda større klubb.

Jærbuen har pøst inn mål i tysk fotball siden første kamp, og er stadig like het på overgangsmarkedet. Men 20-åringen rådes til å være tålmodig av en annen notorisk målscorer, Jürgen Klinsmann.

Tyskeren banket inn mål for klubb og landslag i en årrekke og hadde også suksess som tysk landslagssjef. Han mener Haaland stadig er i utvikling og råder ham til å bli værende i Borussia Dortmund.

– Det virker som om han blir sterkere og sterkere for hver måned som går. Han er i ferd med å bli en mann. Han er en veldig spesiell spiller. Jeg synes ikke at han bør ha hastverk med å se etter noe nytt, sier Klinsmann i et intervju vist på ESPN+.

GOALGETTER: Jürgen Klinsmann banket inn mål for blant andre Stuttgart, Tottenham og Bayern München i løpet av spillerkarrieren. Foto: Leon Kuegeler

Spisslegenden mener nordmannen ikke bør glemme at han for tiden er omgitt av gode lagkamerater.

– Han er komfortabel der han er og har en flott relasjon med (Giovanni) Reyna, (Jadon) Sancho, og spesielt Marco Reus. Det er ikke noe behov for å dra ut nå. Men vis han fortsetter som han har gjort, vil store klubber banke på døren, uten tvil. Det vil komme tilbud.

– Jeg ville brukt tid hvis jeg var ham.

Skulle Haaland likevel ønske seg bort, er det ikke mange klubber i verden som har råd til det norske scoringsfenomenet.

Nylig publiserte det anerkjente statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory en oversikt over verdens mest verdifulle spillere. Der er Erling Braut Haaland (20) nummer to på listen, kun slått av Manchester Uniteds Marcus Rashford.

Borussia Dortmund-stjernen har fått en prislapp på svimlende 152 millioner euro - noe som tilsvarer om lag 1,58 milliarder kroner.