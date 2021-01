Usikkert om Donald Trump vil tale

Fox News meldte at Donald Trump vil holde tale mandag kveld. Nå er det svært usikkert.

Nyhetsmedier over hele verden ventet at Trump ville komme med sin første uttalelse siden han ble utestengt fra sosial medier mandag kveld.

«President Trump vil holde en tale i kveld etter at flere sosiale medier har utestengt ham», skrev NewsNow Fox på Twitter like før klokken 20 norsk tid. Det virker derimot som om dette var helt feil.

Klokken 21.40 norsk tid er det ingen tegn til at Trump vi tale. En nyhetsanker på Fox News sa tidligere på kvelden at det var ryktet at Trump skulle bryte stillheten, men det er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Trump har ikke uttalt seg offentlig siden han ble utestengt fra flere sosiale medier etter stormingen av Kongressen den 6. januar.

Presidenten har ofte brukt Twitter aktivt, men ble utestengt permanent etter å ha blitt midlertidig suspendert. I sin siste melding på Twitter kunngjorde han at han ikke vil være tilstede under Joe Bidens innsettelse som president. Det er første gang siden 1886 at det avtroppende presidenten nekter å stille under innsettelsen.

Kontroversiell utestengelse

Mikrobloggtjenesten argumenterte for at utestengelsen ville minske sjansen for ytterligere uttalelser som kan oppfordre til vold. Twitter suspenderte kontoen hans i tolv timer i etterkant av kaoset onsdag, men Trump fikk siden kontroll på den igjen.

Utestengelsen er kontroversiell, og høytstående politikere verden over har uttrykt skepsis til om det er den rette måten å behandle presidenten på.

Forbundskansler Angela Merkel er blant dem som noe overraskende støttet Trump i Twitter-utestengelsen.

– Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet. Den kan innskrenkes, men det må skje med hjemmel i lover og ikke bestemmes av sjefene i nettplattformer, sa den tyske statsministerens talsmann Steffen Seibert.

Også Ap-leder Jonas Gahr-Støre er kritisk til Twitters beslutning.

– Det er en fare for at man gjør han til martyr. Det finnes mange andre kanaler han kan bruke, så jeg er mer tilhenger av at man konfronterer han hardt der han opptrer, sa Støre.

ANGREP: En sjokkert verden ble vitne til at Trump-tilhengere stormet Kongressen den 6. januar. Foto: Roberto Schmidt

Tiltale mot Trump klar

Dette skjer samtidig som folkevalgte i Kongressen jobber med å få avsatt Trump før tiden.

Mandag la demokratene i Representantenes hus frem en riksrettstiltale der de argumenterer for at Trump oppfordret til opprør da han hisset opp folkemengdene i forkant av stormingen av Kongressen.

Tiltale-forslaget kom kort tid etter at demokratene la fram en resolusjon for å benytte det 25. grunnlovstillegget for å avsette Trump. Resolusjonen ble raskt blokkert av republikanske representanter.

Representantenes hus har varslet at de vil holde avstemming for riksrettstiltalen tirsdag.

Om det blir flertall i Huset går saken til senatet, som er den dømmende myndighet i en riksrettsak. Det trengs to tredel flertall i senatet for en fellende dom.

For å aktivere det 25. grunnlovstillegget må visepresident Mike Pence få med seg halvparten av regjeringen på å avsette presidenten. Om Trump motsetter seg vil saken gå til Kongressen.

Det er kun ni dager til Joe Biden innsettes som president, og Kongressen risikerer at de første ukene av Bidens presidentperiode vil brukes på en sak mot Trump.