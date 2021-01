– Dette er Premier Leagues ti beste keepere

Burnley-Manchester United på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium 21.15

Premier League-keeperne er under lupen hver eneste gang det kommer en avslutning på mål og et innlegg i boksen i engelsk fotballs øverste divisjon.

Helter når det går bra, syndere når det går dårlig.

Men hvem er egentlig best i klassen? Hvem har vært og er de beste keeperne i Premier Leagues akkurat nå?

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har nå fått i oppdrag å rangere det han synes er de ti beste, og den tidligere Premier League-keeperen innrømmer at oppgaven er vanskelig.

– Én keepers spillestil passer gjerne godt i ett lag, men ikke i et annet. Fabianski trives med å være skuddstopper bak et lavtliggende West Ham-forsvar, mens Edersons sweeperegenskaper, og kvalitet med ballen i beina er et must for Pep Guardiola, sier han, og fortsetter:

– Det er veldig stor forskjell. På et bunnlag pepres du med skudd og redder mye, selv om det også blir en del baklengs. På et topplag er det færre skudd mot, men hver minste ting en gjør er under lupen, og kritikken kan være nådeløs.

Se hele Thorstvedts topp-ti-rangering nederst!

Forventet antall baklengsmål i Premier League (basert på xG) Spiller Min. spilt Baklengsmål xGOT Conceded Goals Prevented Nick Pope 1260 11 17,2 6,2 Hugo Lloris 1440 9 12,7 3,7 Ederson 1260 7 9,1 2,1 Alphonse Areola 1260 15 17 2 Lukasz Fabianski 1440 19 19,8 0,8 Alisson 1260 10 10,4 0,4 Emiliano Martínez 1350 15 15,3 0,3 Karl Darlow 1440 23 23,2 0,2 Robert Sánchez 540 6 6 0 Édouard Mendy 1170 10 9,3 -0,7 Jordan Pickford 1260 17 16,1 -0,9 David de Gea 1215 15 14 -1 Alex McCarthy 1440 17 15,9 -1,1 Sam Johnstone 1530 32 30,5 -1,5 Kasper Schmeichel 1530 19 17,5 -1,5 Bernd Leno 1530 16 14,4 -1,6 Illan Meslier 1530 26 22,1 -3,9 Aaron Ramsdale 1530 29 23,9 -5,1 Mat Ryan 990 14 8,7 -5,3 Rui Patrício 1530 18 12 -6 Vicente Guaita 1530 26 19,2 -6,8 *tallene er uten selvmål og straffer

Thorstvedt påpeker at statistikken som tar for seg keepernes innsats blir bedre og bedre, men at det er deler av den som ikke bør vektlegges for mye.

– Redningsprosent er ikke mye verdt, da det er stor forskjell på hvor gode avslutningsposisjoner motstandere slippes til i. «Goals Prevented», derimot, er imidlertid det beste vi har. Her beregner computere prosentvis sjanse for scoring, ut fra hvor ballen faktisk treffer i målet, og redder du mye mer en det som kan forventes, kommer det fram, forteller han.

Har måttet vrake flere favoritter

Den tidligere Tottenham-keeperen er klar på at det finnes svakheter også i slike beregninger, og at man må stole på det man ser med det blotte øyet, men mener statistikken allikevel gir en god pekepinn.

Jobben med å falle ned på en topp-ti-liste har vært tøff, og TV 2s ekspert føler for å nevne tre av outsiderne før han faller ned på sin endelige liste.

– Jeg må vrake keepere jeg synes er veldig gode. Alex McCarthy i Southampton er super, og jeg fatter nesten ikke at jeg ikke fant plass til ham. Karl Darlow hos Newcastle har virkelig grepet sjansen i Dubravkas fravær. Og Alphonse Areola har hatt en karriere i absolutte topplag, og er et virkelig kupp for Fulham.

Her er Erik Thorstvedts topp 10-liste:

1. ALISSON, Liverpool

Dønn solid i alt han gjør. Ett blikk på ham, og du føler tillit. Samarbeider veldig godt med forsvaret sitt, god pasningsspiller, og kan levere superredninger når det kreves. Sjelden har transferpenger gitt bedre avkastning, og svært sentral i forhold til pokalene Liverpool har hentet siste sesongene.

2. HUGO LLORIS,Tottenham

Hadde noen fæle kamper forrige sesong (og fikk albuen ut av ledd i prosessen), men regn sammen til slutt: Llloris leverer fra øverste hylle sesong etter sesong. Lynrask, og redder de skuddene andre ikke tar. Litt het som sweeper da han først kom, men har justert seg. Hadde også en sjokkerende fyllekjøring, men du er også kaptein for klubb- og landslag for en grunn. Personlighet. Ingen pokaler for Tottenham, men verdensmester er jo også fint på CV’en.

3. NICK POPE, Burnley

Overrasket over plasseringen til paven? I særklasse den beste keeperen i PL ut fra «goals prevented», som nevnt tidligere. Reddet seks mål mer enn det en kan forvente, så langt denne sesongen. Ingen andre er i nærheten. Legg til at han er blant de aller mest aktive, både på innlegg og utenfor egen målboks, og at han har holdt på med dette i flere sesonger, og du har det som burde være Englands landslagskeeper.

4. EMI MARTINEZ, Aston Villa

Ny overraskelse? Ekstremt imponert over denne mannen. Enorm da Leno ble skadet og han fikk muligheten i Arsenal forrige sesong (sentral i FA-cup seieren), og har fortsatt storspillet i Villa. Offensiv i nøtta, har positiv innflytelse på spillerne rundt seg, er alltid i balanse og klar. Sulten han har fra mange år på benken og på utlån, vises tydelig!

5. KASPER SCHMEICHEL, Leicester

Jeg elsker Kasper Schmeichel, så det smerter meg egentlig å ikke plassere ham høyere. Psyken hans er fantastisk – alltid perfekt påskrudd, finner den rette balansen mellom intens og avslappet. Super med beina, systematisk i måten han spiller på, og for alltid en legende gjennom PL-trofeet de hentet i 2016.

6. EDERSON, Manchester City

Noen enorme egenskaper, men har falt noen plasser i mitt hode. Har bare ikke vært så bra som tidligere. Rare avgjørelser - noen har gått galt og noen har han sluppet unna med. Kanskje kan det som nå plutselig ser ut som et bedre balansert City, hjelpe også ham. Fortsatt det beste tilslaget i PL, men når han har fått muligheten, har amerikanske Zack Steffen sett overbevisende ut. Kan bli seriøs konkurrent.

7. DAVID DE GEA, Manchester United

Har på to sesonger for meg falt fra å være en av verdens beste, til å bli en nesten «vanlig» Premier League-keeper. Kan selvsagt komme tilbake på sitt tidligere nivå, og har en helt ok sesong så langt, men det har totalt sett vært for mye rør. I tillegg til baklengsmålene er han ikke helt i toppklasse med ballen i beina, og en av ligaens aller mest passive i feltarbeidet. Kraftig statusfall også i Spania – satt tre kamper på benken og så på at Unai Simon fra Athletic Bilbao sto for landslaget i november.

8. EDOUARD MENDY, Chelsea

Få kamper å vurderes på, men hadde en enorm innflytelse da han tok over fra utskjelte Kepa. Chelsea lakk som en sil bak, men det stoppet helt da Mendy kom inn. Litt dypere graving avslører at det mest var forsvaret som forbedret seg. Mendy hadde ingen avslutninger mot fra innenfor 16-m, i sine fire første kamper. Så totalt sett oppgradering fra verdens dyreste keeper, men Mendy har vist noen svakheter siste kampene.

9. BERND LENO, Arsenal

Har også vært et godt kjøp. Kom med et rykte som tabbeutsatt fra Bundesliga, men er en av Arsenal-spillerne som kan holde hodet høyt i forhold til prestasjon de siste par sesongene. Har bidratt til en del rør når de skal spille seg ut bakfra, men når en SKAL holde på sånn er det nesten uunngåelig. Vant duellen med Martinez, som ble solgt i sommer. Det sier mye om intern status.

10. LUKASZ FABIANSKI, West Ham

En skikkelig veteran som har betydd mange ekstra poeng for West Ham de siste sesongene. Forrige sesong kostet skaden hans manager Pellegrini jobben. Har mye å henge fingrene i hos West Ham, og trives med det. Tar mer en det en kan forvente, sesong etter sesong.

