Stjerneagent får det glatte lag: – Vil ikke ha ham her

Portugisiske Jorge Mendes har gjennom sitt agentselskap GestiFute store stjerner som Cristiano Ronaldo og José Mourinho i stallen. Men det er ikke bare fotball som opptar den velkjente agenten.

Like etter nyttår ble det klart at Mendes og hans promoteringsselskap Polaris Sport har startet et samarbeid med agentbyrået Corso Sports.

Avtalen betyr at de portugisiske rytterne João Almeida (Deceunick-Quick Step) og Rubén Guerreiro (EF Education-Nippo) vil bli promotert av Mendes' selskap, skriver Cycling News.

FRITTALENDE: Sportsdirektør i Groupama-FDJ, Marc Madiot. Foto: Guillaume Souvant

Nå frykter enkelte at man skal få fotballtilstander i sykkelsporten.

– Jeg vil ikke ha systemet de har i fotballen. Systemet med agenter i fotballen, hva innebærer det? Det innebærer å ha en portefølje med spillere og få dem til å bytte så ofte som mulig, slik at man kan gå til banken så ofte som mulig, sier sportsdirektør i franske Groupama-FDJ, Marc Madiot, i et intervju med RMC gjengitt av Cycling Weekly.

– Fotballen stirrer inn i avgrunnen

I motsetning til i fotball er overgangssummer noe som hører sjeldenhetene til i sykkelsporten. Rytterne har stort sett relativt korte kontrakter som blir respektert av lagene i sykkelsirkuset. Vanligvis vil en rytter først bytte lag når kontrakten er gått ut.

Nå mener Madiot at Mendes' inntreden i sykkelsporten kan være direkte skadelig.

– De gambler i en finansiell boble som blir større og større. Hvor står fotballen nå med alt som foregår med Covid-19? De stirrer inn i avgrunnen. Og vi ønsker å slippe folk som Mendes inn i sykling? Jeg vil ikke ha Mendes i sykkelsporten. Han kan holde seg i Portugal med sine fotballspillere.

Vil ikke hente ryttere representert av Mendes

Madiot vil ikke at det skal bli gjengs at ryttere blir kjøpt ut av kontrakten.

STJERNEAGENT: Jorge Mendes har vært Cristiano Ronaldos agent i en årrekke. Foto: Gerard Julien

– Vi har selvfølgelig agenter i sykling allerede, men det er en stor forskjell her, det er at kontrakten har en gitt lengde, og den respekterer man. Det betyr at hvis en rytter signerer med meg for to år, så blir han de to årene. Etterpå er han fri til å gjøre det han vil, og det er jeg også.

FDJ-sjefen går så langt som å hevde at han ikke vil hente ryttere som blir representert av Mendes.

– Hvis Mendes er Almeidas agent, så vil Almeida aldri bli hentet til mitt lag.