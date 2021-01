Raja må ha livvakter døgnet rundt: – Det er prisen å betale

10 år etter terrorangrepene 22. juli, florerer det med hat på sosiale medier. Og problemet har økt i omfang.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er redd for at det vil komme mer høyreekstrem vold.

– Jeg frykter mer høyreekstremisme også i Norge. Vi ser det i Europa, og vi ser det over Atlanteren, sier Raja til TV 2.

– Urovekkende

Raja leder handlingsplanen mot diskriminering og hat mot muslimer. Planen kom etter moskéangrepet på Skui i Bærum i 2019, og inneholder en rekke tiltak for å bekjempe hat.

– Det ligger mange tiltak her, men den viktigste arenaen for å bekjempe ligger hos foreldre. Dette er et felles ansvar der vi alle må være bevisste på problemet. Det er urovekkende at hatet vokser, særlig blant de yngre, sier Raja.

Raja sier han er bekymret for hvordan den politiske retorikken har hardnet og hvordan dette rammer politikere. Han mener at angrepet på kongressen i USA i forrige uke viser hvor farlige disse ekstreme strømningene er.

Selv mottar statsråden regelmessige trusler mot seg og sin familie, fra både høyreekstreme og radikale islamister. Derfor må han ha livvakter rundt seg døgnet rundt, året rundt.

– Jeg har begynt å bli vant til det, men kona synes det kan være vanskelig. Men det er prisen å betale for å være så synlig, sier Raja.

I mandagens episode av TV 2-serien «Norge bak fasaden» forteller Raja om hvordan han på kroppen har opplevd hatet som finnes i Norge.

Vil bli kvitt hatet

Raja er sterkt kritisk til både ekstreme muslimer og høyreekstreme.

Han mener grupper som SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) og Profetens Umma begge står for et hat som ikke er forenlig med norske verdier.

– Jeg håper vi blir kvitt hatet, i hvert fall minimere det, slik at vi viser at det er haterne som er unorske. At det er haterne som står på utsiden og som vi ikke har plass til i Norge, sier Raja, og fortsetter;

– Vi har plass til mangfoldet, vi har plass til hudfargene og de ulike religionene. Men hatet, det har vi ingen plass til.

Se «Norge bak fasaden» mandag kveld 21.40 eller på TV 2 Sumo her.