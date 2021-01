Ville stå frem som homofil - fikk råd om å la være

Se Thomas Hitzlsperger, Megan Rapinoe og Juan Mata snakke om homofobi i fotball øverst i saken!

Ikke siden Norwich-spiller Justin Fashanu kom ut som homofil i 1990 har en aktiv mannlig fotballspiller i engelsk toppdivisjon gjort det samme.

I toppfotballen på herresiden er det ingen åpne homofile spillere i de fem største ligaene. Det samme gjelder i norsk toppfotball.

Eksempler på åpne homofile herrefotballspillere på toppnivå finnes omtrent ikke.

– Jeg vet ikke hvorfor ingen har kommet ut. Kanksje det er nettopp derfor, fordi ingen vil være den første, sier Manchester United-spiller Juan Mata.

Vanskelig garderobekultur

Den spanske EM- og VM-vinneren uttaler seg i den ferske UEFA-dokumentaren «Outraged», som tar for seg diskriminering i toppfotballen. Blant temaene som tas opp er rasisme, sexisme og homofobi.

Der få har kommet ut av skapet under sin aktive karriere, har flere herrespillere har kommet ut som homofil etter at de har lagt opp. En av dem er tidligere Premier League- og Bundesliga-spiller Thomas Hitzlsperger.

– Jeg ville komme ut mens jeg fortsatt spilte, fordi jeg visste at det ville ha en enorm påvirkning. Men mine nærmeste venner sa at det var en dårlig idé. Det tok meg for lang tid til å være modig nok, sier han i dokumentaren og tilføyer:

– Det er garderoben som er det mest fryktinngytende stedet, for det er der lagkameratene er, der man snakker om kampene, og plutselig er det en homofil der og da kan de bli ubehagelig. Det er, etter min mening, en av årsakene til at ingen kommer ut.

Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino er en av dem som har tatt opp kampen mot diskriminering i Eliteserien. Han tror det er flere grunner til at ingen spillere står frem i norsk toppfotball.

– Det kan være måten vi alle snakker på. Jeg tror mennesker egentlig må tenke seg om to-tre ganger før man åpner munnen. Vi har kanskje en generelt gammeldags måte å snakke på. Det er kanskje en stygg undertone i ord mange bruker. Om homofile er i nærheten, så kan det treffe veldig hardt. Ord har en veldig sterk betydning på mennesker, sier Pellegrino til TV 2.

Kontrast til kvinnefotballen

Megan Rapinoe er av samme oppfatning som Pellegrino. Den amerikanske superstjernen har markert seg i kampen mot forskjellsbehandling i fotballen i en årrekke.

– Om man er en spiller og sier "homo" i garderoben eller at "det er homo"... Man vet at det er homofobiske supportersanger ute og går, og om du ikke sier noe, da er du en del av problemet også, sier hun i «Outraged».

Kontrasten mellom herre- og kvinnefotballen er stor når det gjelder åpenhet om seksualitet. For eksempel, i fotball-VM for kvinner i 2019 var 41 av deltakerne åpent homofile.

En av situasjonene som tiltrakk seg mest oppmerksomhet under mesterskapet var da svenske Magda Eriksson kysset kjæresten sin, Pernille Harder, etter at Sverige slo Canada.

– Det var helt normalt. Hadde jeg vært en mann, hadde jeg også kysset kjæresten min som var dame. Jeg kysset også kjæresten min. Det burde ikke være annerledes, sier Harder om kysset og legger til:

– For meg var det enklere å komme ut når jeg så at andre allerede var åpne om det og deres seksualitet. Det vil hjelpe masse om herrefotballen om en høyprofilert spiller ville være åpen om hans seksualitet. Nå vet ingen hvordan reaksjonen vil være.

Tror yngre faller fra

Gjert Moldestad, talsmann for Norsk Supporterallianse, er enig i at fotballen trenger profiler som står frem. Brann-supporteren er selv homofil og mener det er viktig at supportere tar sitt del av ansvaret for å skape et trygt miljø.

– Det er kjempeviktig at UEFA lager slike dokumentarer, sier Moldestad til TV 2 og tilføyer:

– Jeg tror at mange, i yngre alder, ser at temaet ikke har blitt tatt på alvor. De har nok sett at ingen snakker om det. De har sett kulturen som har vært og hva som har blitt gjort og tenkt at dette er ikke et sted der man ikke kan være seg selv. Å være den du er er helt naturlig og det er viktig for mange. Her må man velge mellom toppfotball og å være seg selv, og da velger man det andre. Sånn er det nok for mange.

Gjert Moldestad håper at homofobi blir et viktig samtaletema i toppfotballen i årene som kommer.

Moldestad skulle ønske seg at det ble snakket like mye om homofobi som rasisme.

– Hvor ofte ser du store spillere som går ut og snakker om homofobi? Jeg har prøvd å lete, men ser det ikke særlig ofte. Det er nok fordi man er engstelig for å snakke om det. Det ville vært enklere å støtte den som eventuelt kom ut om man gjorde det. Da hadde man hatt noe relevant å vise til.

Moldestad tviler på at en etablert spiller kommer til å komme ut med det første. Han tror heller det er mer sannsynlig at en åpen homofil fra ung alder klarer å spille seg opp på toppnivå.

– Min følelse er at man jobber godt med det på yngre plan. Det største målet må være at folk ikke velger vekk fotballen.

– Vi har en unik mulighet

Da Rapinoe vant årets kvinnelige fotballspiller på FIFA Best-utdelingen i 2019, leverte hun en tale som gikk verden rundt. Der sa hun følgende:

– Vi har en unik mulighet i fotball, annerledes fra andre idretter, til å bruke denne fantastiske sporten til å gjøre verden til et bedre sted. Om vi virkelig vil ha meningsfylte endringer, så hadde det mest inspirerende vært om alle, utenom Sterling og Koulibaly, om de var så rasende over rasisme som de er. Om alle var det. Om alle var så rasende på homofobi som LGBTQ-spillere. Om alle var like rasende når det gjelder likelønn, eller mangelen på det, og investeringen i kvinnefotballen, utenom bare kvinner. Det ville vært det mest inspirerende for meg.

Moldestad håper at flere gjør som Rapinoe og Pellegrino og tar opp de vanskelige temaene.

– Samtidig som vi liksom forventer at stjernene tar ansvar, så må vi heie på dem. Jeg tror det er tøft å si fra. Det er utrolig modig gjort, og da vi må også vise vår støtte til dem. Når de møter motbør, da må vi vise at vi er der. Vi får den idretten vi vil ha. Vi har et ansvar, alle sammen. Vi kan ikke sitte på sidelinjen og tenke at dette er noen annen sin jobb, konkluderer supportertalsmannen.

