Anna måtte på sykehus ukentlig. Med denne oppfinnelsen kan foreldrene få varsel før det går galt

TRONDHEIM (TV 2): Anna ble født med en sjelden diagnose, som førte til at foreldrene måtte gå i skyttel mellom barnerommet og stua for sjekke pusten. Så begynte de på et unikt samarbeid med en utvikler i Trondheim.

Femåringen kommer stabbende bak rullatoren sin, og møter TV 2-fotografen med et fortrolig smil.

– Kom, mannen, kom og sjå. Inne på barnerommet venter lekene Anna har så lyst til å vise fram.

På veggen på barnerommet henger også noe som foreldrene ivrer etter å vise fram. De har skrudd opp en søvn-sensor i samarbeid med teknologen og produktutvikleren Alf-Egil Bogen.

– Nå kan vi senke skuldrene, og ikke måtte veksle på å løpe mellom barnerommet og stua, sier foreldrene Kristina Strand (29) og Daniel Nysæter (32).

Sjelden genfeil

Anna kom til verden med mange plager. En sjelden genfeil fører til at hun sliter med epilepsi, luftveiskollaps, og har lungesykdommer med kompliserte navn som trakeomalasi.

De har ikke tall på hvor mange ganger veslejenta deres har blitt brakt til sykehus i hui og hast. En svelgefeil fører til at væske noen ganger går til lungene, som igjen kan resultere i lungebetennelse.

Tobarnsfamilien i Ulstein kommune i Møre og Romsdal har i nokså mange år levd med lite søvn og mange bekymringer.

SØVNSENSOR PÅ VEGGEN VARSLER PÅ APP: Foreldrene Kristina og Daniel med femåringen Anna mellom seg. Selv om Anna fremdeles trenger helsebehandling er tilstanden hennes mye bedre. Foto: Hermann Lersveen/TV 2

– Hun kunne plutselig være veldig dårlig, så vi måtte gå inn og ut av barnerommet svært ofte for å fange opp potensielle situasjoner, forteller Kristina.

Periodevis måtte hun hasteinnlegges ukentlig.

– Det kunne gå på ti minutter det, at Anna ble så fort syk at hun måtte på sykehus, legger pappa Daniel til.

– Morsan la seg seint

– Se her, hun la seg seint, morsan, i natt hadde hun en søvnscore på 78.

Alf-Egil Bogen titter smilende på telefonen sin, en app forteller hva søvnsensoren målte sist natt. Ingeniøren lever av å utvikle tekno-produkter.

I 2016 var han i ferd med å utvikle en søvnsensor. En sensor som, i korthet, overvåker pusterytmen. Det falt sammen i tid med at hans egen mor, Brit Bogen (86) holdt på å dø av hjertestans.

Brit var på konsert i Trondheim, med familie rundt seg, da kroppen kollapset.

– Omgitt av barn og barnebarn falt hun i bakken. Det var svært dramatisk, forteller sønnen.

Brit ble brakt til sykehus i all hast, på konsertarenaen befant det seg helsepersonell, til alt hell.

– Det var ikke gitt at dette skulle gå bra, sier sønnen. Mora mi va jo praktisk talt død.

SENSOR VARSLER APP: Når Brit Bogen sover vet sønnen om det er en negativ utvikling i anmarsj. Foto: Privat

Det den gang ufullendte produktet ble tatt i bruk, og ble satt ved senga til Brit Bogen. Hun kom seg etter hjertestansen, men følte seg tryggere ved at sønnen plasserte denne fremmede dingsen ved sengekanten.

Hver natt registrerer sensoren, pusterytme, temperatur i rommet, og luftkvalitet, blant annet.

App registrerte uregelmessigheter

Om sønnen engster seg, kan han når som helst sjekke moras helsetilstand via appen på telefonen. Eventuelt la den varsle ham også om han frykter uregelmessigheter. Han er stort sett ikke engstelig for mora er en gammel, sprek dame som holder seg i form.

Men han kan også sjekke tilstanden til lille Anna. Et helt annet sted i landet.

For to år siden satt de på hver sin kant og tekstet, foreldrene til Anna og Alf-Egil. Søvnsensoren fortalte dem at noe var i emning. Respirasjonen avslørte at Anna var i ferd med å bli alvorlig dårlig - igjen.

– Jeg satt hjemme og overvåket appen. Den fortalte meg mye om hvilken helsetilstand Anna befant seg i. For pust er en indikator på dette.

Og uregelmessighetene i respirasjonen viste seg å være et viktig varsel. Tre dager etter måtte Anna nok en gang behandles på sykehuset.

Kan senke skuldrene

SENSOREN PÅ VEGGEN GJØR AT FORELDRENE KAN SENKE SKULDRENE : Familien i Ulsteinvik samarbeider med teknologi-firmaet om utviklinga Foto: Privat

– Det har betydd mye at vi kan sitte i stua og følge med på appen. Det gir oss voksne mer kvalitetstid, forklarer Daniel.

– Vi har nå kontinuerlig oversikt over respirasjonen, og at vi blir varslet om den utvikler seg negativt, legger Kristina til.

Alle innleggelsene og utfordringene til tross, det går bra for vesle Anna. Hun lever et godt liv, går i barnehage og danser BlimE-dansen så ofte hun kan.

Teknologi trenger «caser»

APPEN GIR OVERSIKT: Telefonen kommuniserer med sensoren. Søvnkvaliteten kan fortelle om evt forverring i sykdomsbildet. Foto: Frank Lervik/TV 2

Teknologen er imponert over familien i Ulsteinvik.

– Det er inspirerende å få jobbe sammen med «virkelighetens caser», og få lov til å bruke årelang erfaring på å hjelpe folk som trenger det.

Bogen berømmer Ulstein kommune som tør å satse på velferdsteknologi. Det var folk i kommunen som tipset Kristina og Daniel om sensoren.

Mange opplever søvnproblemer

– Jeg funderte over søvnvansker og søvnmangel. Noe svært mange sliter med. Og fikk lyst til å utvikle et redskap som kunne følge med på søvnmønsteret, i utgangspunktet et medisinsk redskap for forskere og medisinere, sier Bogen.

Sensoren sender ut radiobølger som treffer kroppen og så sender informasjon tilbake. Utviklerne tenker seg at helsepersonell også kan benytte denne trådløse sensoren til å overvåke pusten hos syke mennesker. Og at uregelmessigheter skal varsle personell, enten på sykehus eller sykehjem

SØVNVANSKER UTBREDT: Oppfinner og teknolog Alf-Egil Bogen ville utvikle et verktøy som overvåker søvnen. Foto: Frank Lervik/TV 2

Firmaet er midt i en prosess med å få søvn-sensoren medisinsk godkjent til pusteovervåkning.

Med seg på laget har de også anestesilege Ole Kristian Forstrønen Thu, ved sykehuset Levanger. Han har stor tro på at sykehus og sykehjem i framtiden kan ha god bruk for verktøyet.

Flere eldre hjemmeboende

– Vi kan måle det aller meste, som blodtrykk for eksempel, ved hjelp av gode verktøy. Men når det gjelder pustefrekvens ser vi at nøyaktigheten i sensoren er betydelig bedre enn nøyaktigheten til manuell telling. I tillegg vil det å kunne følge pustefrekvensen kontinuerlig, med kontaktfritt utstyr, være viktig for å fange opp eksempelvis forverring av sykdom.

Forstrønen Thu ser for seg at langt flere eldre skal kunne bo hjemme i framtida, og at denne type teknologi dermed kan bistå helsepersonell som er avhengig av avstands-oppfølgning.

– Jeg tror nøkkelen til å lykkes med avstandsoppfølgning ligger i mobilt sensorutstyr, sier anestesilegen.

MOR OG SØNN SJEKKER SØVNKVALITETEN: Brit Bogen (86) synes det er beroligende at sønnen Alf-Egil Bogen sjekker tilstanden hennes med jevne mellomrom. Foto: Privat

Ber henne åpne vinduet

Alf-Egil Bogen følger ikke bare sin mor, men også onkelen som har kommet godt oppi åra.

– Det at jeg følger med dem på denne måten gir dem en trygghet. Dersom gjennomsnittlig pustefrekvens er stabil gjennom natta har de det bra.

Sønnen ler litt for seg selv. Det hender han ringer for å fortelle mora at hun bør åpne vinduet på soverommet. Sensoren måler også luftkvaliteten.