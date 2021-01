Tiltalen mot Trump: – Han har truet USAs sikkerhet

Demokratene i Representantenes hus la mandag fram det andre utkastet for en riksrettstiltale mot Donald Trump. De mener han oppfordret til opprør.

Tiltalen ble forfattet av demokratene David Cicilline, Ted Lieu og Jaime Raskin. Representantenes hus vil stemme over tiltalen, og hvorvidt de vil stille Trump for riksrett for andre gang, i løpet av uken.

Tiltale-forslaget kom kort tid etter at demokratene la fram en resolusjon for å benytte det 25. grunnlovstillegget for å avsette Trump. Resolusjonen ble raskt blokkert av republikanske representanter.

Om en president skal stilles for riksrett må man bevise at vedkommende har begått «høye forbrytelser og forseelser» (high crimes and misdemenours). Demokratene mener nå at Trump oppfordret til opprør da han hisset opp folkemengdene i forkant av stormingen av Kongressen.

Trussel mot sikkerheten

I tiltalen kommer det frem at demokratene ikke overraskende legger Trumps adferd i forkant av stormingen av Kongressen den 6. januar til grunn.

Dette er tiltalen som journalisten har tvitret.

De trekker også inn presidentens handlinger i forkant av demonstrasjonen som han arrangerte den dagen, og hans gjentatte løgner og undergraving av valgresultatet.

«Trumps adferd den 6. januar fulgte opp hans tidligere forsøk på å blokkere og avspore valgresultatet etter presidentvalget. Disse tidligere forsøkene inkluderer da Trump den 2. januar ringte valgansvarlig i Georgia, Brad Raffensberger, og ba ham «finne» nok stemmer til å endre utfallet av presidentvalget i Georgia», skriver demokratene i tiltalen.

Demokratene reagerer spesielt på Trumps formulering da han snakket til sine følgere den 6. januar, og sa følgende:

– Hvis dere ikke kjemper som helvete, vil dere ikke ha et land lenger.

De mener åpenbart her oppfordret sine tilhengere til vold.

«Donald Trump viser at han vil fortsette å være en trussel mot sikkerheten, demokratiet og grunnloven, om han får bli i presidentembetet», skriver de i forslaget til tiltale.

Kan gå inn i Bidens presidentperiode

Kongressen har dårlig tid om de skal stille Trump for hans andre riksrettssak.

Mandag har han kun ni dager igjen av sin presidentperiode. Den 20. januar sverges Joe Biden inn som USAs neste president.

SKEPTISK: Påtroppende president Joe Biden ønsker ifølge amerikanske medier å unngå en ny riksrettssak. Foto: Susan Walsh

Nå er Kongressen også i den kinkige situasjonen at det også kan bli første mulighet de har til å innlede riksrettssaken. Dermed kan de første ukene av Bidens presidentperiode preges av saken mot Trump.

Dette er noe Biden vil unngå.

Søndag ble det kjent at påtroppende president Joe Bidens rådgivere prøver å finne en måte Trump kan sanksjoneres på uten at han stilles for riksrett. En riksrettssak i Senatet kan forsinke presidentens ministernominasjoner og annet viktig arbeid, deriblant en stor økonomisk krisepakke Biden planlegger.

Utad sier Biden at det er opp til Kongressen å beslutte hvordan Trump skal sanksjoneres for sin rolle i det voldelige angrepet på kongressbygningen onsdag, men ifølge CNN jobber hans rådgivere med Pelosi og andre ledende demokrater for å finne en annen utvei enn riksrett.

Bortsett fra å fjerne Trump fra presidentsetet, er det eneste andre man kan oppnå med riksrett å nekte ham å noensinne bli president igjen. Kongressen kan ikke dømme ham til straff.

Saken oppdateres