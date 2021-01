Ny studie: Covid-19 kan gi søvnplager

Det anerkjente tidsskriftet The Lancet har undersøkt over 1700 pasienter i den kinesiske byen Wuhan, der viruset først ble oppdaget for litt over et år siden.

De har påvist at selv pasienter som har blitt friske fra Covid-19 kan slite med helseplager lenge etter at de ble friske.

Kan forårsake søvnproblemer

I studien har de funnet at 76 prosent av pasientene hadde minst ett symptom flere måneder etter at de var skrevet ut fra sykehus.

Studien er den største som er gjennomført til nå. De mest vanlige symptomene er at man er mye sliten, og at man har søvnproblemer. 26 prosent av pasienter led av det sistnevnte seks måneder etter at de ble erklært friske, mens hele 63 prosent av deltagerne i studien var slitne selv et halvt år etter sykdom.

– Ettersom Covid-19 er en så ny sykdom så er vi bare så vdt i gang med å skjønne langtidsskadene det forårsaker på pasientene, sier Dr. Bin Cao som jobber ved Capital Medical University, og som ledet studien, i en uttalelse, ifølge CNN.

– Våre analyser indikerer at de fleste pasienter opplever det samme ubehaget fra sykdommen også etter at de skrives ut fra sykehus, og det understreker nødvendigheten av behandling etter utskrivelse. Spesielt for de med alvorlig sykdomsforløp.

Uvisshet

Det er fremdeles mye man ikke vet om koronaviruset, og over hele verden jobber forskere med å kartlegge langtidsskadene av Covid-19.

Det amerikanske senteret for sykdomskontroll (CDC) har tidligere avdekket slapphet, kortpustethet, hosting, smerter i ledd og smerter i brystet som langtidsseffekter av å ha vært smittet.

Noen studier har også vist at pasienter kan få problemer med å konsentrere seg, og det kan forekomme hodesmerter og depresjoner.