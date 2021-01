Snakker ut om Farmen kjendis-konflikten: – Plutselig eksploderte det

Årets sesong av Farmen kjendis er sparket i gang, men det har ikke bare vært en dans på roser. For enkelte har det vært en amper stemning inne på Lundereid gård.

Tirsdag skrev TV 2 om tidligere fotballspiller John Arne Riise (40) som opplevde det som problematisk å være inne på gården, sammen med radioprofil Espen Thoresen (62).

I onsdagens episode blir det en opphetet diskusjon, hvor Riise flyr i flint over Thoresen sine meninger.

– Jeg opplevde han vel som litt umusikalsk. Han hadde kanskje litt dårlig nese på hva som rørte seg rundt i nærmiljøet da, forteller Thoresen spøkefullt på telefon til TV 2.

Se video av hendelsen i toppen av saken.

Ulike meninger

Sammen med cheerleader Kine Olsen (27), influenser Anniken Jørgensen (25) og Thoresen, ventet Riise på lunsj. Etter å ha ventet en stund, blir Riise irritert over at ikke maten er klar.

– Jeg var irritert før lunsjen, fordi folk står på og jobber. Også får vi beskjed om at det er lunsj. Da slutter vi å jobbe og går opp til huset, også er ikke lunsjen klar. Da tenker jeg det er tullball å kaste bort hviletid på dagen. Det kan vi gjøre på kvelden, når vi er ferdige, sier Riise i onsdagens episode.

Etter at maten er servert, og deltakerne har fått i seg næring, spør storbonde Eli Kari Gjengedal (49) om det var fint med en time hvile.

Flere av deltakerne, deriblant Thoresen, svarer ja. Riise er derimot av en annen oppfatning.

– Jeg mener det er feil. Jeg mener det er bortkastet å sitte å vente i to og en halv time på lunsj, når vi kunne jobbet og blitt ferdig, sier han.

Da skyter Thoresen inn at de ikke har sittet og ventet så lenge. Det får Riise til å hisse seg opp.

Thoresen gir et klapp på skulderen til Riise, som ber Thoresen om å roe seg ned.

– Når Espen tar opp det med tiden, så blir jeg forbannet. Jeg føler at han gjør det for å provosere. Han har en tendens til å gjøre det i løpet av dagen. Han kommer med innspill og diskusjoner, ut av ingenting. Han er bare plagsom og irriterende, og jeg merker allerede nå at stemningen inne på gården er mer laber, folk har mindre energi, sier Riise i programmet.

– Det skal bli gøy å se hvem som går i tottene på hverandre først, fortsetter han.

Hisset seg opp

Da Thoresen og Riise ankom Farmen kjendis-gården, ønsket Thoresen å fjerne elefanten i rommet, som tilsynelatende skal ha dreid seg om en konflikt mellom de to, som gikk helt tilbake til 2005.

Under et sceneshow på en festival utenfor Bergen, delte nemlig komikeren ut telefonnummeret til den daværende 25 år gamle fotballspilleren til et publikum på 8000 personer.

Nummeret hadde han fått av en venninne som Riise samme uke hadde sendt SMS til, med en forespørsel om hun ønsket å bli med han på date. Samme SMS hadde han sendt til en rekke kjendiskvinner.

Thoresen oppfordret sitt publikum om å sende Riise samme melding som han hadde gjort til Norges kjendiskvinner.

FRA RADIO TIL FARMEN KJENDIS: Espen Thoresen. Foto: Espen Solli/TV 2

Til tross for at de tok hverandre i hånda i løpet av den første dagen på Farmen kjendis-gården, og Thoresen ba om unnskyldning, fikk han ikke inntrykk av at Riise la konflikten bak seg.

– Han hisset seg opp over bagateller hele tiden, blant annet da vi satt rundt lunsjbordet, forteller Thoresen på telefon til TV 2.

Thoresen, som snakket i mot Riise, opplevde at sunnmøringen hisset voldsomt opp.

– Da gikk han til angrep mot meg, fordi jeg forsvarte de på kjøkkenet, sier Thoresen.

Riise kjenner seg ikke igjen

TV 2 har vært i kontakt med Riise via hans manager, men han ønsker ikke å svare på spørsmål om konflikten inne på gården og den 15 år gamle SMS-saken. Han gir derimot uttrykk for at han ikke kjenner seg igjen i Thoresens beskrivelse.

Riise har tidligere uttalt at han tror Thoresen ønsker å skape en krangel, for å forsøke å holde seg aktuell.

– Jeg deler ikke hans behov og synes det er bra for oss begge at han ikke bruker mer tid på meg, har Riise tidligere skrevet i en SMS til TV 2, via sin manager.

PÅ FARMEN KJENDIS: John Arne Riise er en av deltakerne i årets sesong. Foto: Espen Solli/TV 2

Trodde det var manndomskniving

Konflikten mellom Riise og Thoresen preget også de andre deltakerne. Til God kveld Norge forteller komiker Terje Sporsem (44) og skuespiller Sølje Bergman (45) at kranglingen aldri tok slutt.

– Det var ikke snakk om om vi kan finne ut av det. Det ble bare større og større på hver sin kant. De var lei seg, og plutselig så eksploderte det. Det ble stygt, forteller Bergman.

Se hele intervjuet da Bergman og Sporsem gjestet God kveld Norge-studio i videoen under:

Til og begynne med forstod hun ikke hvorfor det ble så amper stemning mellom Riise og Thoresen.

– Det tok lang tid før jeg oppdaget hva det dreide seg om. Det var noe gammelt gruff som sikkert hadde ligget og ulmet.

Hun trodde først at det hele dreide seg om en manndomskniving, i og med både Thoresen og Riise bidro på båtrenna som var en del av ukesoppdraget.

– Det var jo John Arne og Lasse som var arbeidshestene og som styrte på. Så kom Espen som er litt eldre, og som kan mye. Derfor trodde jeg det var mer manndomsknuffing, sier hun.

Hun ble svært overrasket og lei seg, da hun forstod hva det dreide seg om.

LEI SITUASJON: Terje Sporsem og Sølje Bergman synes det var dumt at konflikten mellom John Arne Riise og Espen Thoresen blusset opp inne på gården. Foto: Espen Solli/TV 2

Lite taktisk

Både Bergman og Sporsem synes det er synd at konflikten brøt ut inne på gården, allerede første uken.

– Det er trist, det hadde jo egentlig ikke noe med Farmen kjendis å gjøre. Det kunne nok vært unngått, sier Bergman.

Det er Sporsem enig i.

– Vi kan vel si at det var lite taktisk av Espen, når det første han gjør når han ser John Arne, er å minne han på den hendelsen for femten år siden. I ettertid tror jeg kanskje Espen skulle holdt det for seg selv, sier han.

Selv om Bergman og Sporsem tror det hadde vært best å latt feiden ligge, har de forståelse for hvorfor Thoresen la kortene på bordet.

– Han ville si unnskyld. Espen mente det godt, og fortalte det som det var, for å være forut og ikke skape drama. Han ville si unnskyld, og starte med blanke ark. Det gikk ikke, sier Bergman.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og på TV 2 Sumo når du vil.

Gå heller ikke glipp av Torpet kjendis. Det kan du se tirsdag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Sumo.