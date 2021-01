Regjeringens støttehjul vakler

Frp rammes hardt av intern strid, eksklusjoner og krangel. Flere velgere opplever nok også at Siv Jensen har brutt løftet om ikke å støtte en regjering de ikke er en del av.

Det er snart ett år siden Frp gikk lei av å sitte i regjering med Høyre, KrF og Venstre. Partiet slet på meningsmålingene. I januar 2020 fikk Frp begredelige 8,7 prosents oppslutning på Kantars partibarometer for TV 2. Etter regjerings-exiten doblet nesten oppslutningen seg over natta. Måneden etter klinket Siv Jensen til med 15,7 prosents oppslutning, nesten like store som Høyre (som fikk 17,8 prosents oppslutning på samme måling).

Rykk tilbake til start

Ett år etter har hun «rykket tilbake til start», og vel så det. Siv Jensen oppnår sin aller dårligste måling siden hun overtok som partileder for snart 15 år siden. Hadde det vært valg i dag, ville Frp blitt vært forbigått av SV og endt opp med kun 7,4 prosents oppslutning, som Stortingets femte største parti.

Det har skjedd mye som har talt i Siv Jensens disfavør det siste året. Ikke minst korona-pandemien har gjort det ekstra krevende å reetablere seg som opposisjonsparti. Internt bråk og krangel endte med at partiet ekskluderte lederen i Siv Jensens eget fylkeslag og hele Oslo Frp ble satt under administrasjon av partiet sentralt. Velgerne liker ikke slikt.

Men jeg tror Frps største utfordring er at de fortsatt knyttes tett til det regjeringsprosjektet de ønsker å være i opposisjon til. For ett år siden gjentok Siv Jensen sitt valgløfte om at partiet ikke vil støtte en regjering de selv ikke er en del av. Men Frp er fortsatt en del av det parlamentariske grunnlaget til regjeringen. Ved å inngå budsjettforlik med Høyre, Venstre og KrF før jul, så støttet Frp - etter alle praktiske formål - en regjering de selv ikke er en del av.

Kvinnene vender Siv ryggen

Når vi ser på hvilke velgergrupper som svikter Frp, skiller kvinnene seg ut. Kun fire prosent av landets kvinner vi stemme på Siv Jensen. Hadde det vært opp til den kvinnelige halvdelen av velgerne, ville Frp altså kjempet en innbitt kamp mot sperregrensen! Partiets velgere fra sist valg er skuffet over Frp. Færre enn halvparten av velgerne fra 2017 sier de vil stemme Frp i dag. Siv Jensen klarer knapt å hente en eneste velger fra andre partier, bortsett fra noen svært få fra Høyre og KrF. Det er oppsiktsvekkende. Hver sjette Frp-velger har gått til Senterpartiet. Like mange har satt seg på gjerdet. Det er verdt å merke seg at vi ikke registrerer noe tilflyt av velgere til Demokratene, som har plukket opp noen av de ekskluderte Frp-erne.

Rikingpartiet

Høyre har et godt grep om landets rikeste. 47 prosent av de med mer enn 800 tusen kroner i inntekt vil stemme på Erna Solberg. Partiet går frem 4 prosentpoeng fra desember og nær 7 av 10 av 2017-velgerne holder fast ved partiet. Partiet mister 76.000 velgere til Senterpartiet og henter bare 12.000 tilbake. Erna Solbergs problem er først og fremst ikke seg selv og Høyre, men at juniorpartnerne i regjeringen er plassert under sperregrensen, og at Frp blør velgere.

Ap blør til SP

Arbeiderpartiet får 22,4 prosent. Det er egentlig ikke noe å juble for, men gir Jonas Gahr Støre et lite pusterom etter krisemålingen som ble presentert av Klassekampen og Nationen i forrige uke. Ap går frem to prosentpoeng og er igjen større enn Sp. Men Jonas Gahr Støre mister ufattelige 140 tusen velgere til Trygve Slagsvold Vedum; det utgjør 17 prosent av de som stemte Ap sist gang.

Vedum flyr høyt

Senterpartiet flyr fortsatt skyhøyt sammenlignet med tidligere valg. Partiet henter 337 tusen velgere fra andre stortingspartier. Det er faktisk flere velgere enn det som stemte på dem ved sist valg.

SV solide

SV fremstår veldig solide og plukker med seg velgere fra samtlige stortingspartier, bortsett fra Venstre. Partiet har også relativt få velgere fra sofaen. Med 7,6 prosent ville Audun Lysbakken ledet Stortingets fjerde største parti, større enn Siv Jensens Frp.

Rødt tar fra sofaen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har grunn til å smile. Med 5,3 prosents oppslutning er han den eneste av småpartiene som kommer over sperregrensen. Rødt henter velgere fra Sp, SV og Frp og ville fått 10 stortingsrepresentanter om det var valg i dag. Men Rødt har faretruende mange tidligere hjemmesittere i velgermassen sin. Det er velger som langt sjeldnere faktisk møter opp i stemmelokalet på valgdagen.

KrF og Venstre henter ingen nye

KrF er lite attraktive hos andre enn tidligere velgere. Men selv der sliter de. Kun 59 prosent av de som stemte på partiet sist sier at de vil gjøre det igjen. Når de ikke klarer å hente en eneste velger fra noen av de andre partiene, er det en oppskrift på å havne under sperregrensen.

Venstre klapper fullstendig sammen på årets første partibarometer. Kun en tredel av velgerne fra sist vil stemme på de igjen. En tredel går til andre partier (Ap, Høyre, Sp og MDG) og den siste tredelen setter seg på gjerdet.