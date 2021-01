I flere år var den ladbare hybriden Audi A3 e-tron en storselger i Norge.

Nå er den tidligere suksessmodellen tilbake i helt ny drakt. Bilen har også fått nytt navn, og heter nå A3 40 TFSIe.

Denne bygger på nyeste generasjon A3. Det betyr at nyhetene er mange, inkludert en kraftig forbedret hybridteknologi.

Hva er dette?

Nye A3 40 TFSIe har akkurat samme systemeffekt som tidligere. Det vil si 204 hestekrefter. Også batteripakkens fysiske mål er uendret, men den har høyere energitetthet takket være forbedret cellekjemi.

I praksis betyr det at den elektriske rekkevidden på nykommeren er merkbart bedre enn forgjengeren. Nå er den oppgitt til 67 kilometer, målt etter WLTP.

Den gamle klarte inntil 50 kilometer, men da målt etter den utgående og altfor «snille» NEDC-metoden.

Med 67 kilometeres elektrisk rekkevidde, er det få andre i klassen som matcher nye A3 40 TFSIe. Nye Mercedes A250e er så vidt foran, med sine 69 kilometer.

Denne utgaven leveres ikke med quattro. Her er det forhjulsdrift som gjelder.

Hvordan er den å kjøre?

Nye A3 leverer skikkelig komfortable kjøreegenskaper. Oppsettet på bilen er nesten overraskende mykt – i forhold til hva vi forventer av en Audi med over 200 hk.

Når det er sagt, får bilen et litt sportsligere tilsnitt, dersom du velger kjøreprofilen «dynamic». Da blir i alle fall gassresponsen kvikkere og vektingen på styringen strammes.

For øvrig er ikke myke vinterdekk på våt asfalt det beste utgangspunktet, for å kjenne ordentlig på kjøreinntrykket...

Det nye interiøret kan ikke sammenlignes med utgående A3. Her er premiumfaktoren helt klart til stede.

Hva med rekkevidden?

Så kommer vi til punktet som alltid er like spennende å teste på vinterstid: Rekkevidden. Den er som nevnt oppgitt til 67 kilometer, under optimale forhold.

Det er ikke tilfellet under testperioden, med et par minusgrader. Vi starter naturligvis med fulladet batteri. Bilen er ikke forvarmet og vi holder oss til småkjøring rundt i byen.

Før vi i det hele tatt setter bilen i gir, indikerer den en elektrisk rekkevidde på 42 kilometer. Men det tar ikke lang tid før vi skjønner at også dette tallet blir i overkant optimistisk.

I vår høyst uoffisielle rekkevidde-test, med rolig kjøring i to minusgrader, klarer bilen 30,1 kilometer på strøm før bensinmotoren aktiveres. Det er godt under halvparten av offisiell rekkevidde.

Tross et par minusgrader, hadde vi håpet å komme lenger.

Derfor gjør vi samme øvelse igjen, dagen etter. Batteriet er fulladet, og vi kjører rolig rundt med en snitthastighet på 46 km/t. Det er tre minusgrader ute og temperaturen inne i kupeen er satt til 22 grader.

Denne gangen kommer vi 31,1 kilometer på strøm, som heller ikke er noe å juble spesielt høyt for.

Med fulladet batteri og rolig kjøring i tre minusgrader klarte vi kun 31,1 kilometer på strøm. Her har bensinmotoren akkurat startet.

Finest utenpå eller inni?

Nye A3 har blitt råtøff å se på, spesielt fronten. Den ser skikkelig hissig ut.

Testbilen har sort optikk utvendig, inkludert mørke ruter bak. Dette står veldig fint til lakken som heter Navarra-blå. Vi gleder oss allerede til å se kommende RS 3, som vil se enda noen hakk bøsere ut.

På innsiden har det skjedd store ting. Her er interiøret flunkende nytt, noe som virkelig var på tide.

Vi skjønner ikke hvorfor Audi har droppet det fysiske og presise volumhjulet – og erstattet det med denne touchflaten.

Ikke overraskende viderefører Audi sitt stilrene og sportslige design, med fokus på skjermer og touchflater.

De digitale instrumentene «Digital Cockpit» fungerer utmerket. Vi liker også at Audi har beholdt fysiske knapper for klimaanlegget. På den måten er det enkelt å betjene, og du kan føle deg frem til knappene uten å ta blikket fra veien.

Å sitte bak rattet i nye A3 er i det hele tatt en hyggelig opplevelse. Men hvis vi skal pirke, er det faktisk overraskende mye plast interiørt.

Også er det én liten detalj til – som vi mener Audi bommer grovt på: De har rett og slett fjernet det fantastiske volumhjulet nede ved girspaken. Det er erstattet med en touchflate, som du må bevege fingeren på for å justere lyden. Dette oppleves ufølsomt og mindre nøyaktig – sammenlignet med det fysiske volumhjulet som var der før...

Audi er kjent for de aggressive frontpartiene på sine nyeste modeller. A3 er intet unntak.

Hvordan er plassen?

Nye A3 er så vidt større enn forgjengeren. Nærmere bestemt 3 cm i lengderetning. Høyden og akselavstanden er den samme som før, og bilen oppleves likedan; som en kompakt bil.

Bagasjerommet er på 280 liter, noe som ikke er spesielt imponerende. Legger du ned baksetene økes dette til 1.100 liter.

Helt klart godkjent plass i baksetet.

Går den bra?

Med 204 hk er det ingen tvil om at bilen er en kvikkas på veien. Men det krever at du har bilen i «dynamic» for å få best motorrespons.

Grunnlaget er forresten en bensinturbo på 1,4 liter. Den yter 150 hk alene og leverer 250 Nm. Sammen med elmotoren blir altså totaleffekten 204 hk og 350 Nm.

0-100 km/t er i mål på 7,6 sekunder, mens toppfarten er 227 km/t. Dette er ytelser som bør holde for de aller fleste. Men skulle du ønske deg en liten dose ekstra krutt, kommer det snart en A3 45 TFSIe. Den yter 245 hk og klarer 0-100 km/t på 6,8 sekunder.

Bilen benytter kartsystemer og assistansesystemene for å planlegge kjøringen for deg. Dersom det ikke er biler foran deg, og du slipper gassen, vil bilen bare trille. Dersom du tar igjen trafikken, bremser elmotoren alene opptil 0,3 G.

Og konklusjonen er?

Audi følger opp sin tidligere suksess på en god måte med nye A3 40 TFSIe.

Bilen er løftet på alle plan: Den ser bedre ut, interiøret har fått et stort løft og ikke minst er den elektriske rekkevidden et godt nivå over forrige modell. Vi stusser likevel litt på at vi ikke kommer lenger på strøm, årstiden til tross.

Vår testbil starter på 478.300 kroner, men ender på 572.000 kroner inkludert ekstrautstyr som S line-interiørpakke, 18 toms felger og sort optikk.

Klarer du deg med litt mindre utstyr, har du med andre ord en fiks ferdig bil til rundt 500.000 kroner.

Audi A3 40 TFSIe Motor: 1,4 liter bensin + elmotor Systemeffekt: 204hk/ 350 Nm 0-100 km/t: 7,6 sekunder Toppfart: 227 km/t Forbruk: 0,1 liter/mil blandet kjøring Rekkevidde på strøm: 67 km (WLTP) Batterikapasitet: 13 kWt L/B/H: 4,34/1,82/1,45 meter Egenvekt: 1.550 kilo Bagasjerom: 280 liter Pris fra: 461.900 kroner Pris testbil: 572.570 kroner

