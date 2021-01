– Det var en av de verste dagene i mitt liv. Min far var borte. Nå falt karrieren min i grus

– Barn fra Polen skal ikke bli best i verden. Det skjer bare ikke. Så da jeg fikk trofeet, kunne jeg ikke tro det. Jeg vet folk mener det er en klisjé, men jeg så virkelig livet passere i revy.

Det skriver Robert Lewandowski om øyeblikket der han fikk utdelt trofeet som sier at han er verdens aller beste fotballspiller.

I The Players Tribune forteller han om hendelsene han kunne se i filmen om en liten gutt fra Polen, som endte opp med å bli best av alle.

Lewandowski vant alt forrige sesong. Bundesliga, den tyske cupen og Champions League. På veien scoret han vanvittige 55 mål på 47 kamper.

Det første minnet til målmaskinen fra Polen var da han som guttunge skulle ha sin første nattverd i den lokale kirken. Fra nattverd i Guds hus går det over til feiring med familien. Problemet for unge Lewandowski var at han hadde en fotballkamp tre timer etter messen, og det var veldig langt unna.

Men i hans lille hjemby Leszno, var det heldigvis slik at alle kjente alle. Hans far, Krzysztof, tok ansvar og tok en prat med presten.

– Han sa «hør her fader, kanskje vi kan starte dette en halvtime tidligere? Og kanskje kutte ut de siste ti minuttene? Du skjønner, sønnen min har en kamp...» Det høres kanskje vilt ut, men presten kjente meg så godt at han tenkte seg om et øyeblikk og sa «eh, ja, hvorfor ikke? Vi vet hvor høyt han elsker fotball. Vi gjør det raskt.»

– Andre foreldre sa det var galskap

Lewandowski var fem år da han begynte å spille fotball, men da fantes det ikke noe lag for barn på hans alder i hjembyen. Han spilte med barn som var to år eldre.

I mange år spilte han også for et lag i Warszawa, og måtte reise en time hver vei for å komme seg på trening. Sjåføren? Det var pappa Krzysztof.

– Om jeg ikke hadde hatt foreldre som var villig til å kjøre meg dit, ville fotballdrømmen min vært over før den begynte, skriver Lewandowski.

Faren, som var lærer, kjørte han til trening etter skoleslutt. Så ventet han på sønnen i to timer, før han kjørte ham tilbake.

– Så ja, det var en firetimers tur min far, bare så jeg kunne trene. Noen andre foreldre sa det var galskap. Det gjorde de virkelig. Jeg tuller ikke. Jeg hørte bokstavelig talt andre foreldre spørre mine foreldre: «hvorfor gjør dere dette?»

Grunnen var enkelt. Robert Lewandowski elsket å spille fotball. De gjorde det fordi sønnen ønsket det, ikke fordi han skulle bli en rik og berømt fotballspiller.

– Du vet, det er mange foreldre som legger press på barna sine for å lykkes. Jeg har sett fedre stå på sidelinjen og rope etter ti-åringer. Det var ikke en god motivasjon da jeg var barn. Og det er det fortsatt ikke. De foreldrene vet ikke hvordan det er å være en utøver. De skjønner ikke at kjærligheten til fotballen er nødt til å komme fra hjertet.

VERDENSSTJERNE: Men veien til toppen har vært kronglete for Robert Lewandowski. Foto: Christof Stache

– En av de verste dagene i mitt liv

Robert Lewandowski har også hatt sin dose med motgang. Da han var 16 år gammel, endret livet seg for alltid.

– Min far døde etter lang tids sykdom. Det er fortsatt vanskelig å beskrive hvordan det var for meg. Når du er en guttunge, er det visse ting du bare kan snakke med faren din om. Ting om å vokse opp og bli en mann. Etter at han døde, ønsket jeg ofte å snakke med ham om disse tingene. Det var så mange ganger jeg skulle ønsket jeg kunne ringe ham på telefonen. Bare i ti minutter. Men jeg kunne ikke, skriver Bayern-stjernen.

Mamma Iwona fikk enda mer ansvar for sønnen, som på den tiden spilte for andrelaget til Legia Warszawa på nivå tre. Ett år senere, da kontrakten var i ferd med å løpe ut, hadde Lewandowski akkurat pådratt seg en alvorlig kneskade.

Klubben sendte sekretæren for å fortelle det lovende talentet at de ikke kom til å satse på ham.

– Det var en av de verste dagene i mitt liv. Min far var borte. Nå falt karrieren min i grus. Etter jeg fikk nyheten, gikk jeg tilbake til bilen der min mor ventet. Hun så umiddelbart at noe var galt. Jeg kunne holde det igjen ... jeg begynte å gråte. Jeg fortalte henne hva som hadde skjedd, skriver Lewandowski.

– Hun var så sterk. Hun sa «ok, så vi må jobbe. Det er ikke noen vits i å tenke på fortiden. Vi må gjøre noe». Hun tok kontakt med Znicz Pruszków. Samme divisjon. Mye mindre klubb. De hadde faktisk ville signere med noen måneder tidligere, og jeg hadde sagt «ingen mulighet. Hvorfor vil jeg forlate Legia for å dra til Znicz Pruszkóv?»

At han ble frigitt endret tankesettet. Lewandowski kom tilbake fra skaden sin og skjøt klubben opp en divisjon. Deretter gikk turen videre til Lech Poznan i toppdivisjonen.

Veddemål med Klopp

På to sesonger der banket han inn 32 mål på 58 seriekamper og ble seriemester. Fire år etter at han ble frigitt av Legia, ble han bombardert med tilbud. I 2010 gikk han til Borussia Dortmund, og resten er historie.

Siden den gang har han lært fra storheter Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti og Hansi Flick. Men det var noe spesielt med mannen som hentet ham til tysk fotball: Jürgen Klopp.

I begynnelsen var treningsøktene så intense at Lewandowski virkelig slet.

– Jeg var desperat etter å vise meg frem, og Jürgen ville utfordre meg. Så i løpet av de første månedene gjorde vi et lite veddemål. Om jeg scoret 10 mål i løpet av en treningsøkt, skulle han gi meg 50 euro. Om jeg ikke gjorde det, skulle jeg gi ham 50 euro, forklarer han.

– De første ukene måtte jeg betale nesten hver gang. Han lo. Men etter noen måneder hadde det snudd. Jeg var den som sopte inn penger. En dag sa han «stopp! OK! Det er nok. Du er klar nå», skriver Lewandowski.

Men kamp er noe annet enn trening, og den første sesongen kom polakken ofte inn som innbytter. Han spilte ikke alltid i favorittrollen sin heller.

FARSFIGUER: Jürgen Klopp har spilt en viktig rolle i Robert Lewandowskis karriere. Foto: John Macdougall

Praten som endret alt

Det var i hans andre sesong for de gulsvarte at det virkelig løsnet, selv om han slet i innledningen. Etter et stygt tap for Marseille i Champions League troppet Lewandowski opp for å snakke med sjefen:

«Jürgen, kom igjen. Vi må snakke sammen. Bare si meg hva du forventer av meg».

– Jeg husker ikke alt han sa til meg - tysken min var fortsatt ikke den beste - men gjennom noen få ord og av kroppsspråket hans visste jeg at vi forstod hverandre. Vi hadde en glimrende prat, skriver den nåværende Bayern-spilleren.

Tre dager senere scoret han tre mot Wolfsburg og noterte seg for én målgivende. Lewandowski tror han ble kvitt en mental sperre som hadde noe med faren å gjøre.

– På den tiden tenkte jeg ikke på det, men nå innser jeg at praten min med Jürgen var som en av de jeg skulle ønske jeg hadde med min far. En av den typen jeg ikke hadde kunne hatt på mange, mange år. Jeg kunne snakke med Jürgen om alt. Jeg kunne stole på ham. Han er en familiemann, og han har så mye empati for det som skjer i privatlivet ditt, forklarer Lewandowski.