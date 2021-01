– Det er ikke sånn at en hvit person kan forstå det

Se Paul Pogba i samtale med Moise Kean øverst!

Se «Outraged» på TV 2 Sumo nå og på TV 2 Sport 2 mandag kveld klokken 21.40!

De siste årene har det vært en rekke tilfeller av rasisme i internasjonal fotball. Ifølge UEFA, har det de siste tre sesongene blitt rapportert en dobling i antall rasistiske hendelser. Over halvparten, 54%, av supportere verden rundt har vært vitne til rasistisk hets under en profesjonell fotballkamp.

For å sette et ytterligere lys på problemet har UEFA nå gitt ut dokumentaren «Outraged». Den tar for seg en rekke problemstillinger i fotball, deriblant homofobi, sexisme og rasisme. Paul Pogba, Megan Rapinoe og José Mourinho er bare noen av fotballstjernene som diskuterer temaene i dokumentaren.

– UEFA hører på fotballfamilien, men selvfølgelig må vi høre etter mer. Vi må snakke med dem som er på banen og dem som merker diskrimineringen på kroppen, sier UEFA-president Aleksander Čeferin.

– Det største problemet i fotball

Den første rasismeepisoden dokumentaren tar for seg er aperopene mot Moise Kean da Juventus møtte Cagliari i april 2019. Den italienske spissen sier at hetsen han fikk fra tribunen virkelig gikk inn på ham og at han ønsker en stopper for rasisme i fotballen.

– Jeg taklet det ikke bra, fordi jeg ble lei meg. Jeg ble lei meg fordi det var forferdelig. Å bli hetset på banen for hudfargen sin er ikke en fin ting, sier den italienske spissen i samtale med Paul Pogba.

Han beskriver episoden slik:

– Jeg hørte «oo, oo, oo» som skulle imitere en ape. Jeg tenkte: «Jeg må gjøre noe her. Jeg må score for å få dem til å virkelig vise dem.»

– Da jeg scoret gikk jeg til Cagliari-fansen åpnet jeg armene for å si: «Dette er meg, jeg er svart. Jeg er svart og jeg er den jeg er.»

I tillegg til ropene fra tribunen, fikk Kean hets i sosiale medier der det sto at han ikke kunne være italiener fordi han var svart og at han ikke hørte hjemme i landet.

Manchester United-stjernen deler Keans frustrasjon.

– Diskriminering er det største problemet i fotball i dag. Vi må stoppe det, sier Pogba og tilføyer:

– Det er ikke sånn at en hvit person kan forstå det. Kanskje de kan forstå, men de vil aldri være i dine sko, mine sko. De har aldri hørt sånt før: «Din ape».

– Vi ser det mer og mer. Det er trist å si det, men det er sant. Kanskje har det blitt normalt. Jeg er lei meg for sånne folk. Jeg vil virkelig forstå hvorfor.

Pellegrino jubler

En av dem som har blitt utsatt for rasisme i Norge er Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino. Det skjedde i bortekampen mot Aalesund i fjor høst da hjemmesupportere ropte apelyder mot angriperen.

Han er glad for at UEFA nå retter et lys mot problemet.

– Det er jo alfa og omega med tanke på hvilken innvirkning fotballen har på hverdagen til folk. Det er mange i hele verden som ser opp til de store stjernene. Det er viktig at UEFA går så langt. Det gjør at de kanskje man kan komme til en løsning på problemet fortere enn ellers.

Pellegrino har blitt en av frontfigurene i kampen mot rasisme i norsk fotball. Det er ikke bare i Aalesund KBK-spilleren har blitt utsatt for rasisme.

– Jeg vet hvordan det er det å gå gjennom dette helvetet. Jeg tenkte flere gange i oppveksten at «det går ikke mer». Det eneste jeg ville var å ta igjen. Samtidig, det var foreldre i bildet og da følte jeg meg veldig liten. Så jeg vet hvordan det er.

Til tross for en rekke rasistiske episoder i toppfotballen, synes Pellegrino at det er en positiv utvikling i kampen mot rasisme.

– Ja, det har man sett de siste få årene. Man husker kampen mellom England og Bulgaria, og du så jo bare påvirkningskraften den hadde. Det ble en stor sak. Fotballen har veldig stor kraft, altså. Selv om vi ikke tror det, så har medier også stor påvirkningskraft.

– Gjør man ingenting, er man en del av problemet

En av dem som spilte i kampen mellom England og Bulgaria var Tyrone Mings, som også er intervjuet til UEFAs dokumentar. Kampen i Øst-Europa ble stoppet etter aperop fra tribunen.

– Siden jeg hørte det, så måtte linjedommeren høre det. Jeg spurte ham og heldigvis ble det plukket opp på kamera. Det var veldig fint, fordi det førte til debatt i studio og kampen ble stoppet, sier Mings til UEFA, og legger til:

– Vi snakket om situasjonen i pausen, og vi ble enige om at vi ville fortsett kampen. Heller enn å la være, så kunne vi gå ut på banen og vise vårt standpunkt mot rasisme. Rasisme er i live i hvert eneste samfunn og hvert eneste land. Gjør man ingenting med det, er man en del av problemet.

Pellegrino er klar på hva som må gjøres for å få en slutt på rasismen i fotballen.

– Ting må ikke være så sinnsykt lett å henlegges. Vi har sett hvor mange saker som har blitt henlagt, i barnefotballen, med små gutter og jenter. Det er enkelt å miste den yngre generasjonen når sånne ting skjer. Vi må gå inn i dybden i rasismesaker. Vi må ta problemet der det starter, mener angriperen.

