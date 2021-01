Landslagssjefen uten landslag

– Jeg må vel bidra litt ekstra på kjøkkenet når jeg går hjemme, sier landslagssjef Petter Thoresen, mens han setter over en ny kanne med kaffe hjemme på Hamar. Peisen er tent. Det er nærmere 14 minusgrader når TV 2 kommer på besøk.

For de aller fleste av oss har 2020 vært annerledes på veldig mange måter. Men selv om flere ligaer har kunnet holdt det gående i ulike grader har ikke landslagssjefen i ishockey ledet laget sitt på nesten et år.

– Vi har faktisk ikke vært samlet som landslag siden februar i fjor. Da var vi i Østerrike. Det har vært veldig rart. Jeg liker å jobbe og konkurrere. Det har vi ikke fått lov til å gjøre.

Det blir mange timer foran tv-en hjemme i stua. Og noen turer har det blitt til klubbene i Fjordkraft-ligaen.

I helgen besluttet ishockeyforbundet også å stanse Fjordkraft-ligaen på ubestemt tid etter smitteutbrudd i fem klubber. Totalt har over femti spillere nå fått påvist covid-19. Derfor må Thoresen se langt også etter landslagssamlingen i februar. Den må brukes til å spille utsatte kamper i Fjordkraftligaen.

– Det tærer faktisk på ikke å få vært aktiv på det man liker å være aktiv med. Landslagshockeyen har blitt rammet ganske hardt, men man må bare tåle det så lenge norske klubber får spilt.

21.mai skal etter planen hockey-VM spilles i Hviterussland og Latvia. Mesterskapet i fjor ble avlyst.

GODSTOLEN: Det blir mange timer foran Tv'en for landslagssjefen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Tror du det blir et VM i år?

– Det er mange mesterskap som har blitt spilt selv nå i tider med mye smitte. For eksempel håndball hvor de er oppi ansiktet på hverandre hele tiden. At ikke et hockey-VM skal kunne gå er i så fall veldig rart.

Men dersom Norge skal ha noen sjanse til å kjempe i et mesterskap, er han avhengig av tid. I utgangspunktet er Norge satt opp med åtte treningskamper i forkant av mesterskapet, men det er uvisst hvordan det nå blir med kamper som er utsatt og ligaer som er forskjøvet.

– Mange av landene kommer fra ligaer som er ratet høyere enn Fjordkraft. Skal vi klare å prestere, trenger vi i hvert fall fire til fem treningskamper for å kjenne på tempo og god motstand.

Thoresen understreker også at det ikke er en selvfølge at Norge alltid vil spille på det øverste VM-nivået, i A-pulja.

– Vi må sikte oppover, men vi må også skjønne at det er marginer med å rykke ned til B-pulja også. Derfor trenger vi å forberede oss til et VM kanskje bedre enn det svensker og eksempelvis Canada gjør, for de spiller på et så høyt nivå hele tiden. Vi trenger i hvert fall fire til fem kamper for å være godt nok rustet.

– Jeg bare krysser fingrene for at dette kan gå sin gang når vi nærmer oss april/mai.