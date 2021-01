Nå har vi begynt å bestille ferie i utlandet igjen: – Helt risikofritt

– Frem til nå under pandemien har det omtrent bare vært solgt flybilletter til reiser innenlands. Nå ser vi at andelen som booker til utlandet har økt betydelig, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise til TV 2.

Tidligere har rundt 90 prosent av flybillettsalget hos Finn Reise vært innenlands, men forrige uke var tallet nede på 37 prosent.

– Det er Spania som er nordmenns favoritt og som har økt mest. Det er ikke uvanlig, og henger nok sammen med at mange har feriehus der nede.

Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det var Flysmart24 som først omtalte veksten i utenlandsbookinger.

– Prisene er lave nå

Det samlede salget hos Finn Reise har økt 12 prosent, men dette er fra lave nivåer.

– Totalsalget er veldig lavt i forhold til slik det var før korona, men det har vært en endring de siste ukene. På sikt er tegnene der til at nordmenn begynner å kjøpe flybilletter ut av landet igjen, sier Berge.

TIPS OSS: Har du allerede bestilt sommerferietur med familien? Ta kontakt med TV 2s reporter?



Han tror økningen blant annet kan skyldes gode ordninger for avbestilling og endring av reisen for folk som booker nå. Berge har selv booket cruise for 2022 med full fleksibilitet.

– Hvis du i tillegg bestiller med kredittkort, får du igjen pengene også om reiseselskapet skulle gå konkurs.

Berge trekker frem charterselskapene, som han mener har veldig gode vilkår og priser om man bestiller sommerferien nå.

– Hvis du bestiller nå, og det bør du fordi prisene er lave, må du betale et lite depositum og kan endre reisen senere hvis du vil. Hvis flyet ikke går, får du igjen alle pengene. Jeg tror du får en bedre pris om du bestiller nå enn til sommeren, og det er helt risikofritt, mener Berge.

Topp ti land hos Finn Reise: Disse ti landene bestilte flest flyreiser til i uke én av 2021. 1. Norge

2. Spania

3. Tyrkia

4. Pakistan

5. USA

6. Thailand

7. Storbritannia

8. Irak

9. Kosovo

10. De Forente Arabiske Emirater



Kilde: Finn Reise



– Spania og Tyrkia er typiske ferieland, men at Pakistan ligger på fjerdeplass, tyder nok på at mange skal hjem eller besøke familie i ferien, sier Berge.

Hellas er sommerfavoritt

Reiseselskapet TUI har de siste ukene opplevd en jevn vekst i bestillinger.

– Det er fortsatt små tall, men fra å ha stått veldig stille, begynner det nå å ta seg opp. Folk bestiller særlig reiser til sommerferien 2021 og til vinteren 2021/22, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI i Norge til TV 2.

Selv om reiserådene fra myndighetene er tydelige på at man ikke bør reise, har folk å begynt å bestille reiser allerede fra mai.

– Det er fantastisk å se at optimismen er der. Folk vil reise og planlegger turer. Vi ser blant annet at flere barnefamilier bestiller, mens det tidligere nesten bare har vært voksne, sier Aspengren.

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI. Foto: TUI

I uke én hadde TUI en salgsvekst for neste vinter på 30 prosent mot uken før. Det er særlig Spania og Gran Canaria som er populært.

– Hellas stikker seg ut som en favoritt for sommeren, mens Spania er på topp for neste vinter. Også Tyrkia har hatt en vekst for sommeren, sier Aspengren.

– Trygt å bestille

Mange har lyst til å reise til sommeren, men er usikre på om det trygt å bestille med tanke på mulige konsekvenser av koronaviruset.

Aspengren sier det er trygt å bestille nå, men understreker viktigheten av at du som reisende gjør deg kjent med hvilke regler som gjelder for din reise.

– Bestiller du pakkereise, er du beskyttet av pakkereiseloven. Da er vi ansvarlig for deg uansett. Dersom noe skjer, får du alle pengene tilbake. Må du hentes hjem, henter vi deg hjem. Vi har utvidet mulighetene for endring og avbestilling, sier kommunikasjonssjefen.

Dersom landet er rødt før avreise, blir reisen kansellert, og du får pengene tilbake.

– Har ikke forsikringsselskapene et poeng når de advarer mot å kjøpe reiser nå?

– Jeg er enig med forsikringsselskapene i at man må gjøre seg kjent med produktet man kjøper. Det finnes mange forskjellige vilkår hos ulike leverandører. Men om du bestiller pakkereise, har du en helt annen beskyttelse enn om du kjøper hotell og fly selv separat, sier Aspengren.

Garanterer refusjon innen en uke

Reiseselskapet Ving opplever også flere som går fra å bare drømme til å planlegge og bestille sin neste sommer-, høst- eller vinterferie. Country Manager Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge sier det er trygt å velge deres reiser.

Country Manager Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge. Foto: Tarjei Krogh

– Vi selger pakkereiser med charter eller rutefly, og har skapt flere nye gratis produkter som gjør det trygt å bestille og reise med oss. Vi følger som alltid UDs reiseråd og flyr ikke til røde land eller regioner, sier Zachrisson.

Hun understreker at reiselystne må velge en seriøs reiseoperatør som kan tilby gode endrings- og avbookingsmuligheter.

– I Ving garanterer vi tilbakebetaling av pengene innen syv dager hvis ferien mot formodning ikke skulle bli gjennomført, sier Zachrisson.

– Forskjell på hvor du kjøper

Også reiseselskapet Apollo forteller om vekst i bestillingene.

– Det kan virke som at vaksinenyheten ført med seg en voksende optimisme. Vi trår fortsatt relativt varsomt sammenliknet mot normalår, men vi beveger oss – og for hver uke som går, går det også fortere, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo til TV 2.

Selskapet får mange spørsmål fra reiselystne nordmenn som lurer på om det er trygt å bestille.

Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo. Foto: Apollo

– Svaret er ja! Hvis du planlegger å bestille en tradisjonell pakkereise er det absolutt trygt å bestille ferien nå, sier Rivera.

Hun lover at ingen kunder skal sitte igjen med regningen dersom reiserådet fortsatt gjelder når avreisedatoen nærmer seg.

– Det som dessverre altfor sjeldent påpekes når forsikringsselskapene advarer om at man risikerer å sitte igjen med regningen for en reise man aldri får benyttet seg av, er at det er stor forskjell på om du bestiller en tradisjonell pakkereise hos en seriøs aktør som Apollo, enn om du kjøper flybilletter og hotell hver for seg, sier Rivera.

Apollos vilkår for reisebestilling: Hvis landet er grønt eller gult ved avreisedato, flyr de som planlagt – og kundens reiseforsikring gjelder som normalt. Hvis landet er rødt og reiserådet fortsatt gjelder, kanselleres alle reiser – og da får kundene alltid pengene sine tilbake innen 14 dager.

I tillegg til tryggheten pakkereiseloven gir, har Apollo lansert en egen «trygghetspakke». Den innebærer blant annet:

Åpent kjøp: Kunden kan endre eller avbestille reisen kostnadsfritt inntil 60 dager før avreise



Gratis endring av reisen så mange ganger man vil, inntil 30 dager før avreise. Kunden må selv dekke evnt. mellomlegg



Gratis navneendring inntil to dager før avreise



Gratis ombooking hvis noen i reisefølget blir smittet eller sitter i karantene grunnet covid-19 før avreise



Gratis hotell og måltider om man settes i karantene på reisemålet



Restbeløp trenger ikke å betales før 35 dager innen avreise

Advarer

Forrige uke advarte Europeiske Reiseforsikring reiselystne nordmenn mot å få falske forhåpninger.

– Det er lov til å drømme, og ikke minst planlegge hva vi har lyst til å realisere når pandemien er under kontroll. Men det å bite på fristende tilbudspriser nå kan føre til at man sitter igjen med regningen for en reise man aldri får benyttet seg av, sa kommunikasjonssjef Andreas Bibow Handeland i en pressemelding.

Kommunikasjonssjef Andreas Bibow Handeland. Foto: Kilian Munch / If

I studio hos TV 2 Nyhetskanalen utdyper Handeland hvorfor de oppfordrer til å «ta kloke valg».

– Vi skal være ved kundens side, både før, under og etter en hendelse finner sted. Derfor er det veldig viktig at vi på forhånd går ut og forteller folk hva de risikerer ved å betale slik situasjonen er nå, sier Handeland.

Han sier det røde lyset i myndighetenes reisekart betyr at man skal gjøre som i trafikken, nemlig å stoppe opp og vente på klarsignal.

– Betaler man for en reise nå, og det fortsatt er rødt lys ved avreisedato, får du ikke dekket avbestilling på reiseforsikringen, og du får ikke gyldig forsikring på reisen. Det kan bli kjempekostbart for den som er på reise og eventuelt blir utsatt for et uhell, sier Handeland.

– Helt risikofritt

Bransjeorganisasjonen Virke Reiseliv reagerer på forsikringsselskapenes advarsel.

– Det er helt trygt å bestille utenlandsferie til sommeren dersom du velger en chartertur eller en pakkereise. Disse typene reiseprodukter har en egen og særlig forbrukersikkerhet, som er lovbestemt. Det gjør at man får tilbake pengene om man ikke kan reise, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål. Foto: Virke

Hvis det er gult eller grønt når vi kommer til sommeren, gjelder reiseforsikringen, og da er du trygg når du reiser.

– Her er det altså helt risikofritt, sier Bergmål.

Handeland bekrefter at reiseforsikringen gjelder dersom landet blir gult eller grønt, men understreker at den ikke gjelder om det blir rødt.

– Sist gang det ble rødt, erfarte vi at det tok lang tid for folk å få pengene tilbake, og noen ganger fikk man det ikke i det hele tatt. Da er det vår jobb å fortelle folk hva de risikerer, sier Handeland.

– Vært mye rart

Handeland sier det i noen tilfeller kan være trygt å bestille en tur.

– Vi vet at de tre store charterselskapene (Ving, TUI og Apollo, red.anm.) har vært veldig ryddige og flinke mot kundene sine, men dessverre har vi sett veldig mange eksempler på det motsatte. Derfor er vi nødt til å si fra, slik at folk kan gjøre trygge valg

– Hvem er verstingene i bransjen?

– Vi har ikke lov til å gå inn på enkelttilfeller, men vi kan fortelle at det har vært mye rart. Det har vært aktører som har prøvd å vise kundene sine hvordan de skal prøve å få penger fra forsikringsselskapet, selv om det er reiseaktøren selv som har plikt på å refundere pengene, sier Handeland.

– Vet ikke hva som skjer

Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og SpareBank 1, sier det er en viss risiko ved å bestille nå.

– Per i dag vet vi ikke hva som skjer med smittespredning, muterte virus, fremgang på vaksine i de forskjellige landene og hvilke reiseråd myndighetene gir oss nordmenn fremover, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind. Foto: Fremtind

Hun skjønner at reiselysten er stor, og sier at man gjerne må bestille så lenge man sørger for at reisen kan avbestilles eller ombookes hos reiseoperatørene eller flyselskapet.

– Dette kan ofte gjøres ved at kunden velger dyrere flybilletter eller betaler ekstra for hotellrom, sier Nielsen.

– Kjent med at de har gode vilkår

Skadeforebyggeren minner om at reiseforsikringen ikke dekker avbestilling om du bestiller reise til et land som er rødt, og at forsikringen heller ikke er gyldig om landet er rødt ved avreisetidspunktet.

– Samtidig er det viktig for oss å minne folk på at det kan være vanskelig å få akutt og medisinsk hjelp på stedet, om kundene likevel skulle velge å benytte sine billetter og reise til et land som fortsatt er rødt, sier Nielsen.

Hun sier Fremtind forholder seg til hva reiseforsikringen dekker, og at de gir sine anbefalinger til kundene med bakgrunn i det.

– Men vi er kjent med at spesielt charterselskapene har gode vilkår slik at kundene kan avbestille og få full refusjon.