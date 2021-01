VW Golf har vært Norges mest solgte bil 18 år, etter at den første ble lansert i 1974. Det finnes et utall varianter rundt omkring i det ganske land.

Men noen av dem er også sjeldne. Og akkurat nå er en av disse til salgs. Det er en 1991-modell GTI G60. Disse ble det kun produsert i et begrenset antall i perioden 1990-1991.

G60 er basert på andre generasjon av Golf GTI, og kom rett før den ble erstattet av tredje generasjon.

Det spesielle her, er at den fikk montert en kompressor. Eller G-lader, som VW gjerne kalte det. Det gjorde underverker med effekten. Den gikk fra litt late 118 hk, til råspreke 160.

Dermed har du fått forklaringen på hele modellbenevnelsen, også: GTI G60.

– Original bil

Bilen som nå ligger til salgs i Norge, er ikke bare strøken, og i helt riktig farge, den har også full historikk og er helt original. Sånt oser det samlerobjekt av.

Vi siterer annonseteksten, som vi basert på bildene, har grunn til å tro at det er dekning for: Sjelden og meget pent holdt original bil, med original lakk, full servicebok. Alle originale dokumenter følger med.

Den aktuelle bilen er knallrød og er utstyrt med de originale BBS-felgene. Sportsinteriøret ser mer eller mindre helt nytt ut. Bagasjerom og motorrom er også uvanlig ryddig.

Dette ser altså rimelig strøkent ut.

Kjørt lite

Det er tydelig at denne bilen er tatt godt vare på. Telleren viser også at den er kjørt lite. Kun 149.716 kilometer siden det herrens år 1991, og det ser ut til å være ganske pedantiske kilometer, også.

Med sine 160 hk klarer G60 0-100 km/t på bare 8,3 sekunder. Toppfarten er oppgitt til 215 km/t. I 1991 var dette riktig så hårete, for en tross alt ganske folkelig bil.

G60 var også tilgjengelig både som tre- og femdørs, og det er helt klart førstnevnte som er mest attraktiv. Og det er en slik bil vi har funnet på bruktmarkedet nå.

Interiøret er omtrent slik det så ut, da bilen forlot fabrikken i 1991.

Pris

Som du skjønner, en slik godbit får du ikke hendene på helt gratis. Prisantydningen er 279.618 kroner. Det er omtrent det samme som du i fjor måtte ut med for en splitter ny e-Golf.

Forskjellen er selvsagt at G60 faktisk kan vise seg å stige i verdi – og er vesentlig mer engasjerende å kjøre. Et raskt søk på mobile.de, viser at prisen ikke virker å være ille.

Husk at disse bilene som sagt er blitt svært så sjeldne, og det er mange entusiaster der ute. Norge har fortsatt "rimelige" priser på klassiske biler, mens det i utlandet faktisk gjerne er dyrere.

GTI G60 var heftige greier, på tidlig 90-tall.

Litt kranglete

G-laderen har ikke samme forsinkelse på effektoppbyggingen som en turbo har, eller i alle fall hadde, på den tiden. Dessuten er den kjent for lavt støynivå og høy virkningsgrad.

Dessverre viste det seg at G-laderene ikke var vedlikeholdsfrie, slik man hadde trodd. Det var rett og slett en del krøll med disse, og bilen fikk derfor fort et litt frynsete rykte. Men de var i alle fall veldig morsomme når de fungerte.

Nå håper vi bilen får den entusiastiske eieren den fortjener, og mange flere, flotte solskinnsdager på veiene.

