Ulempen som har blitt en fordel: – Gjorde situasjonen vanskeligere

Etter en tøff sesongstart har vinden snudd for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Denne uken kan de reise til Anfield som serieledere.

Lite virket å gå veien for Manchester United i starten av sesongen. Da kalenderen viste 1. november og seks serierunder var unnagjort lå Ole Gunnar Solskjærs mannskap på 15. plass i Premier League, ni poeng bak serieleder Liverpool.

Lyspunktet var at gjengen fra den røde delen av Manchester hadde spilt én kamp mindre enn sine konkurrenter, men Solskjær er ikke sikker på at det har vært en fordel.

– Med de resultatene vi hadde i starten av sesongen gjorde det kanskje situasjonen litt vanskeligere for spillerne. Det var enklere å kritisere oss og bekymre seg for for tabellen. Å ha en kamp til gode er bare bra om du vinner den, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– En vanskelig start mot blant annet Crystal Palace og Tottenham tror jeg førte til at det ble mentalt vanskeligere for våre gutter å se på tabellen. Selv om man ikke ser på den, så snakker folk om lagets posisjon.

Men ti kamper ubeseirede kamper senere har hengekampen plutselig gått fra å være en ulempe til å bli en fordel. De røde djevlene er á poeng med Liverpool på toppen av Premier League-tabellen. Med poeng eller seier mot Burnley på Turf Moor tirsdag kveld, reiser Solskjær og co til Anfield som serieleder.

– Jeg tror alle ønske å ta grepet om førsteplassen, men det er enn sånn sesong. Det er spennende. Som supporter er det mer interessant når det er jevnt, framfor når et lag drar i fra, forklarer Solskjær.

Mange peker på den kommende uka som en av Manchester Uniteds aller viktigste siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013. Det var også sist gang laget vant Premier League.

– Siden Sir Alex forsvant har vi vært innom andre, tredje, fjerde, femte, sjette og sjuende plass på tabellen, så det er selvfølgelig viktig å stabilisere oss innen topp fire. Kan vi forbedre oss fra fjoråret er det framgang. Da jeg spilte var det annerledes og vi var skuffet om vi ikke vant serien. Nå er det annerledes, det er flere lag som er kandidater til å utfordre topplagene, forklare Solskjær.

47-åringen er uansett klar på at det ikke kåres en Premier League-mester i januar.

– Vi er bedre denne sesongen sammenlignet med samme tid i fjor. Vi spiller bedre og scorer mer mål, men som jeg har sagt - ingen husker hvordan tabellen så ut i januar, påpeker han.

I Burnley møter de en motstander som også har begynt å finne formen. Mannskapet til Sean Dyche har kun tapt én av sine seks siste kamper og «The Clarets» har ti poeng på sine fire siste hjemmekamper.

– De har hatt noen gode resultater etter en vanskelig start. Det er vanskelig å score mot dem og de tillate ikke mange sjanser. Det er alltid en vanskelig kamp, sier nordmannen, som i alle fall kan trøste seg meg at stort sett alle nøkkelspillerne er klare til kamp.

– Edinson har trent bra de siste uken og han er klar. Han gir oss noen andre muligheter, han er en annerledes spiss en Mason og Marcus. Jeg er glad for å ha han tilbake og han kommer til å bli viktig for oss resten av sesongen, sier Solskjær. Han bekrefter også at både Paul Pogba, Victor Lindelöf, Luke Shaw og Eric Bailly alle er tilbake i trening.

Skal Solskjær og co klare å ta poeng mot Burnley vil de altså reise til Anfield søndag som serieleder. Vinner de vil de være tre poeng foran sin argeste rival før oppgjøret på Merseyside.

TIRSDAG: Se Burnley-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 21.15.