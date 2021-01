Nå er det bare 50 dagers vann igjen: – Jeg er livredd

– Når folk leser at isen smelter, skjønner ikke de fleste alvoret av klimaendringene. Men når de ikke får vann gjennom kranen, forstår folk hva som foregår, sier Duru Barbak.

Vannvolumet i Istanbuls dammer, er på det laveste nivået på ti år. Det ofisielle tallet viser at bare 24 prosent av byens dammer er fulle tirsdag 21.januar.

Som følge av mindre regn gjelder det også store deler av landet. Nesten hver dag kommer det nyheter om tørke fra forskjellige områder.

Det gjør mange redde for at flere byer risikerer å gå tom for vann i den kommende sommeren.

En av dem som bekymrer seg, er 17 år gammel Duru Barbak. Hun bor i Istanbul og er en av de unge klimaktivistene i landet.

Duru Barbak går på videregående skole i Istanbul og skolestreiker for klima. Foto: Privat

– Myndighetene bryr seg ikke om fremtiden vår, og det har gjort meg en klimaaktivist, sier hun.

Men i disse dagene er hun mest opptatt av å skape oppmerksomhet om vannmangelen i landet. Hun legger ut bilder og informasjon om landets dammer i sine sosiale medier.

– Et konkret bevis

I noen deler av byen har vann i krana begynt å bli borte for korte perioder. Hun mener det er på tide å øke bevisstheten om global oppvarming, siden man ser konkrete bevis på klimaendringer i landet nå.

– Når folk leser at isen smelter eller havet stiger, skjønner ikke de fleste alvoret av klimaendringene. Men når de ikke får vann gjennom krana hjemme, da skjønner folk hva som foregår, forteller hun.

Men det Duru Barbak gjør, er ikke en lett oppgave. Hun ønsker å fokusere på skolen, men det blir vanskelig i en slik atmosfære i landet nå.

– Jeg blir livredd når jeg tenker på vannmangelen i landet nå. Hva skal vi gjøre i sommeren og fremtiden?, spør hun.

– Bare 14 prosent vann igjen

Prof. Dr. Orhan Şen svarer Barbaks spørsmål. Şen er leder av vitenskapskomiteen av forbundet for meteorologisk-ingeniører i landet.

Den erfarne professoren Orhan Şen advarer myndighetene om å sette tiltak for å hindre den skremmende tørken. Foto: Privat

– Det eneste tiltaket vi kan gjøre nå, er å spare vann i hele landet, og vi må finne andre vannkilder som landet kan bruke framover, sier han.

Ifølge han er situasjonen svært alvorlig, og det kommer til å bli verre til sommeren.

– Nå er det rundt 20 prosent. Det siste ti prosent av vannet i dammene, der fiskene lever i, kan nesten ikke brukes. Dersom man gjør det, dør fiskene og da forsvinner et viktig økosystem, noe som er veldig viktig for klima, forteller han.

– I realiteten har Istanbul nå bare 14 prosent drikkevann igjen, og det er nok for maksimum 50 dager, sier han.

– Kommer til å bli verre

I juni bør Istanbul ha minimum 70 prosent vann i dammene, men det kan komme til å nå maksimum 30 prosent i løpet av våren dersom det blir regn, ifølge den erfarne professoren.

Orhan Şen understreker at Istanbul med 20 millioner innbyggere er altfor overfylt og derfor blir problemet større.

Professoren legger også til at de underjordiske vannressursene i landet har nesten gått tom siden det ikke har snødd.

– Dessverre kommer tørkeperioder og vannmangelen til å øke i hele verden, og det bør bekymre alle, sier han og legger til at alle må gjøre noe før det blir for sent.

Drikkevann fra havet

Meteorolog Fırat Cukurçayır er styreleder for forbundet for meteorologisk-ingeniører.

Han forteller at tørke er en lumsk naturkatastrofe, og uansett hvor man bor, bør man være forsiktig med å forbruke vann.

Fırat Cukurçayır sier at Tyrkia burde ha hatt en kriseplan for tørken. Foto: Privat

– I løpet av 2020 fikk Tyrkia 60 prosent mindre nedbør enn vanlig. Dette er hovedgrunnen til tørken i landet. I tillegg har pandemien gjort situasjonen verre for at alle har holdt seg hjemme og brukt mer vann enn normalt, sier han.

Cukurçayır sier at Istanbul ikke har sine egne vannkilder og myndighetene bør sette i gang langsiktige og kortsiktige løsninger på problemet.

- Myndighetene burde ha hatt en plan for tørken, fordi situasjonen vi befinner oss i, bør ikke komme som en overraskelse, sier han.

Underskrevet, men ikke godkjent

I tilfelle landet ikke har drikkevann igjen foreslår Cukurçayır en kortsiktig løsning.

– For en periode kan Istanbul begynne å produsere drikkevann fra havet, noe som man først må avsalte, men det er jo dyrt, sier han.

Ifølge han er vann viktigere enn penger, og derfor må alle land ha et «vann-budsjett» framover.

Cukurçayır understreker også at verden må forholde seg til Paris-avtalen så fort som mulig, fordi verden ikke har tid til å miste.

– Tyrkia har skrevet under avtalen, men for å sette i gang avtalen må landets nasjonalforsamling godkjenne. Men siden 2016 har Tyrkia ikke gjort dette, sier han til slutt.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.