Over 20.000 nordmenn har fått koronavaksinen

Folkehelseinstituttet kommer daglig med oppdaterte tall på hvor mange nordmenn som har fått første dose av koronavaksinen fra Pfizer og BionTech.

Søndag var det 31 personer som fikk det første stikket. Det betyr at det nå er totalt 20.833 nordmenn som har fått vaksinen.

Flere har kritisert regjeringen for at vaksineringen har gått for langsom. Til sammenligning er det over 114.000 som fått første dose i Danmark.

Hvor mange nordmenn som blir vaksinert hver dag varierer. Onsdag forrige uke ble det satt 8096 vaksiner på en dag, men i løpet av helgen er det bare 158 personer som er vaksinert.

Det er Viken fylke som har vaksinert flest. Der har 4974 personer fått første dose av vaksinen.

Det er færrest vaksinasjoner i Nordland fylke, der kun 857 personer har fått vaksinen.