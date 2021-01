Vi har allerede sett betydelig bedring av rekkevidde på elbiler de siste årene. Nå klarer mange over 400 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det finnes også en del modeller som klarer over 600 kilometer.

Det er mulig blant annet takket være store litium-ion-batteripakker, vektreduksjon og mer effektive drivlinjer.

Men det er også med en annen type teknologi på gang, som vil gjøre underverker for rekkevidden. En rekke bilprodusenter jobber akkurat nå på spreng, for å knekke koden med såkalt solid state-batterier. Eller faststoff-batterier, på godt norsk.

De fleste mener at løsningen ligger flere år fram i tid. Men nå er det en bilprodusent som sier at de skal kunne sette slike batteripakker i bilene sine allerede neste år.

Lades superraskt

Veldig kort fortalt, handler faststoff-batterier om at de flytende elektrolyttene i et vanlig batteri, erstattes med fast elektrolytt. Det gjør det mulig å frigjøre mer plass, og redusere vekt.

I tillegg til å ta mindre plass og gi økt rekkevidde, kan faststoff-batterier lades raskere, er mindre brannfarlige og har bedre termisk motstand. Det siste betyr at batteriene er mindre påvirket av utvendig temperatur. Akkurat det er viktig i land som Norge.

En siste fordel er at overgangen fra flytende til fast elektrolytt, også krever mindre bruk av naturressurser, som litium, kobolt, mangan, nikkel og aluminium.

Nios nye SUV, EC6, er en av modellene som ganske sikkert ville passet det norske markedet godt.

Tror batteri-revolusjon er langt unna

Norges-besøk

Dette er det altså en samlet bransje jobber mot å få på plass i framtiden. Men den framtiden er altså ikke langt unna, om vi skal tro den kinesiske elbilprodusenten Nio.

De gikk nylig ut og bekreftet at de vil ha en heftig 150 kWt faststoff-batteripakke på plass allerede i fjerde kvartal 2022.

Flere varianter av batteripakken blir tilgjengelig: 70 kWt, 100 kWt og 150 kWt.

Nio er ikke store, men har allerede vært på markedet en stund. De var til og med på Norges-besøk i 2019. Under besøket på The Hub viste de fram SUVen ES8, som dermed fikk sin Europa-premiere i Oslo.

ES8 er en av modellene som blir tilgjengelig med den nye batteripakken. Ja, faktisk skriver nettsiden insideevs.com at ikke bare de nye, men også alle eldre Nio-modeller, kan installere det nye batteriet.

Slik ser førermiljøet i Nio ES8 ut.

Nio er nemlig opptatt av å kunne bytte batteri raskt, som et alternativ til å lade. I Kina har man derfor batteribytte-stasjoner, som alternativ til ladestasjoner. Et bytte tar ca tre minutter, og er altså mange ganger raskere enn å lade.

Kunden kan velge om det er ønskelig å eie eller leie batteripakken til bilen.

Denne strategien gjør det også mulig for gamle kunder få tilgang til det nye batteriet, om de ønsker det. Da bare byttes bare det gamle batteriet som står i bilen fra før.

Over 1.000 kilometers rekkevidde

En 2018-modell Nio ES8 vil få en rekkevidde på 730 kilometer, målt etter den gamle målemetoden, NEDC. Selv om det er et misvisende tall, er det fortsatt imponerende, for en diger SUV på 2,5 tonn, med over 600 hk.

På nyere utgaver av ES8, som er mer effektive, vil rekkevidden bli 850 kilometer. Mens de noe mindre modellene ES6 og EC6 vil klare henholdsvis 900 og 910 kilometer, opplyser insideevs.com.

Aller best rekkevidde får helt nye Nio ET7. Det er merkets flaggskip – en stor sedan. Den skal klare 1.000 kilometer, med den nye kraftpakken.

Skal til Europa

Alle disse tallene er altså basert på NEDC-metoden, som betyr at realistisk rekkevidde er kortere. Men likevel ...

Nio har vært tydelige på at de har planer for å etablere seg i Europa, men uten å fastsette noe gitt tidspunkt. Det er også nærliggende å tro at Norge da vil være et interessant marked.

