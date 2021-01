2020 ble et rekordår for bruktbil i Norge. Hele 519.288 brukte biler skiftet eier i fjor, det er det høyeste antallet noensinne.

Ikke overraskende er det flere likhetstrekk mellom hva vi kjøper av brukte biler – og hvilke merker vil velger på nybil. Men helt likt er det likevel ikke.

Førsteplassen på bruktbiltoppen er også merket som lenge har vært nummer én på nybil: Nemlig Volkswagen. 76.630 brukte Volkswagen skiftet eier i fjor, det gir en markedsandel på solide 14,8 prosent.

At Toyota tar andreplassen er heller ikke overraskende. De har lenge hadde denne posisjonen også på nybil. 55.365 bruktbiler ble fasiten for Toyota i fjor, det gir en markedsandel på 10,7 prosent.

Flere nye enn brukte biler

Så kommer et merke som har en sterkere posisjon på bruktbil, enn på nybil. BMW tar nemlig tredjeplassen, med 46.304 biler. Det gir dem en markedsandel på 8,9 prosent, til sammenligning hadde BMW en markedsandel på nybil i fjor på 6,8 prosent.

Også Volvo på fjerdeplass leverer sterkere på bruktbil enn på nybil. Her er tallet 43.558 brukte biler og markedsandel på 8,4 prosent, mot 6,7 på nybil.

For Audi på femteplass er det motsatt. Eventyrlig salg av elektriske e-tron ga dem i fjor tredjeplassen på nybilstatistikken og 7,3 prosent av markedet. På bruktbil endte Audi på 36.342 biler, det er en markedsandel på 7 prosent.

Temperaturen i bruktbilmarkedet var høy i fjor, med ny omsetningsrekord. Foto: Newspress.

Dårlig nybilsalg

Mercedes på sjetteplass noterte seg for 35.960 bruktbiler og en markesandel på 6,9 prosent i fjor, på nybil hadde de til sammenligning 5,5 prosent i det som var et svært bra salgsår for merket.

Et godt salgsår hadde ikke Ford i fjor. De endte på historisk lave 2,3 prosent på nybil. Da var posisjonen langt sterkere på bruktbil. Det ble solgt 30.816 brukte Ford i fjor, det ga en markedsandel her på 5,9 prosent.

Derfra er den en solid luke ned til Nissan på åttendeplass. 19.871 brukte Nissan ble omsatt fjor, det gir en markedsandel på 3,8 prosent, dette er 0,5 prosent lavere enn nybilandelen til dette merket.

Tesla er annerledes-merket

Peugeot tar så niendeplassen på bruktbiltoppen med 17.705 biler og markedsandel på 3,4 prosent. Mens Skoda er på tiendeplass. 16.748 brukte Skoda skiftet eier i fjor, det gir en markedsandel på 3,2 prosent. Til sammenligning hadde Skoda i fjor en nybilandel på 5,1 prosent.

PS: Det største avviket mellom bruktbilsalg og nybilsalg finner vi ikke overraskende hos Tesla. I fjor ble det omsatt 8.495 brukte Teslaer her til lands, det gir en markedsandel på 1,6 prosent. På nybil endte den amerikanske elbilprodusenten på 6,2 prosent i fjor.

I og med at Tesla er så ferskt som bilmerke, er den totale bestanden av biler langt lavere enn for de øvrige merkene som selger bra med nybiler her til lands.

Slik ser tallene ut for de 18 mest omsatte bruktbilmerkene her til lands i 2020. Tabell og tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

