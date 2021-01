Dette søker vi mest på – sjekk ditt fylke

2020 var et spesielt år, noe som påvirket hva vi så etter på Finn.no.

Samtidig er det ikke alt som har forandret seg, for som i 2019 var det ordet «sofa» som var det aller mest populære søkeordet i 2020.

– «Sofa» og «kommode» er ofte på topp ti. Men i år har også «skrivebord» kommet inn på topp ti-listen. Det er nok flere som har hatt behov for møbler til hjemmekontoret, sier kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Linda Glomlien, til TV 2.

Topp ti søkeord over hele Finn: 1. Sofa

2. Sykkel

3. Hagemøbler

4. Spisebord

5. Rolex

6. Kommode

7. TV

8. Skrivebord

9. Småbruk

10. Seng



Drømmer om småbruk

Finn Torget opplevde en stor økning i 2020. Glomlien forteller at det generelt har vært mange søk på ting i hjemmet.

Kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Linda Glomlien. Foto: Caroline Roka

– Det har også vært flere annonser, så det er mange som har benyttet muligheten til å selge ting. Det er åpenbart at folk har brukt tiden hjemme til å rydde litt, sier Glomlien.

Innenfor Eiendom-kategorien er det «småbruk» som troner øverst på søkestatistikken.

– Småbruk er som regel alltid på topp ti-listen. Det virker som mange drømmer om å eie et småbruk, men for mange er det kanskje bare en drøm, sier Glomlien.

Topp ti søkeord Eiendom: 1. Småbruk

2. Oslo

3. Fornebu

4. Drammen

5. Fredrikstad

6. Trondheim

7. Leilighet

8. Oppussingsobjekt

9. Hytte

10. Lillestrøm

Bobil og båt

I Motor-kategorien var det «bobil» og «campingvogn» som ble nummer én og to, etterfulgt av søk på båtene «Windy» og «Princess».

– Det store antallet søk på bobil og campingvogn var noe som skjedde i vår og gjennom sommeren. Det var også stor etterspørsel etter båter. Det har nok å gjøre med at nordmenn holdt ferien i eget land, sier Glomlien.

Topp ti søkeord Motor (Bil, MC, Båt): 1. Bobil

2. Campingvogn

3. Windy

4. Princess

5. ATV

6. Viknes

7. Nimbus

8. Yamaha

9. AMG

10. Askeladden

I søkestatistikken for de ulike fylkene kan man se at mange søker på spesifikke steder i fylket. Kommunikasjonsrådgiveren forklarer at dette er søk fra folk som er på utkikk etter eiendom.

– Ser du for eksempel på Innlandet, er «Sjusjøen» og «Hafjell» populære søkeord. Da er det folk som ser etter hytte.

Se listene over de mest populære søkene i de ulike fylkene:

Agder: 1. Kristiansand

2. Sofa

3. Mandal

4. Arendal

5. Sykkel

6. Farsund

7. Hagemøbler

8. Lyngdal

9. Risør

10. Flekkefjord

Innlandet: 1. Lillehammer

2. Trysil

3. Sjusjøen

4. Hamar

5. Småbruk

6. Hafjell

7. Kongsvinger

8. Gjøvik

9. Sofa

10. Beitostølen

Møre og Romsdal 1. Ålesund

2. Molde

3. Kristiansund

4. Sofa

5. Sykkylven

6. Surnadal

7. Sykkel

8. Midsund

9. Ørsta

10. Småbruk

Nordland: 1. Bodø

2. Narvik

3. Mo i Rana

4. Mosjøen

5. Sortland

6. Lofoten

7. Sandnessjøen

8. Tverlandet

9. Vefsn

10. Fauske

Oslo: 1. Sofa

2. Oslo

3. Rolex

4. Sykkel

5. Spisebord

6. Skrivebord

7. Louis Vuitton

8. Kommode

9. Hagemøbler

10. TV

Rogaland: 1. Haugesund

2. Sofa

3. Hommersåk

4. Sykkel

5. Stavanger

6. Hagemøbler

7. Karmøy

8. Spisebord

9. Kopervik

10. Hund

Troms og Finnmark: 1. Tromsø

2. Harstad

3. Alta

4. Sofa

5. Snøfreser

6. Sykkel

7. Hammerfest

8. Vadsø

9. Norrøna

10. Hund

Trøndelag: 1. Trondheim

2. Sofa

3. Sykkel

4. Oppdal

5. Hagemøbler

6. Ranheim

7. Spisebord

8. Kommode

9. TV

10. Stjørdal

Vestfold og Telemark: 1. Sandefjord

2. Stavern

3. Tønsberg

4. Sofa

5. Larvik

6. Kragerø

7. Skien

8. Hagemøbler

9. Sykkel

10. Notodden

Vestland: 1. Bergen

2. Sofa

3. Voss

4. Stord

5. Sykkel

6. Bømlo

7. Hagemøbler

8. Spisebord

9. Bergen sentrum

10. Kommode