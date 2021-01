La opp og ble snekker: – Jeg kan spise så mye burger jeg vil

– Korona førte til at sykling forandret seg veldig mye. Det var ikke noe stemning. Jeg var i Belgia og syklet, men det var helt dødt. Det traff ikke hjertet mitt like hardt som før, sier en alvorstynget Sondre Holst Enger til TV 2.

Gleden ved å sykle var borte for showmannen fra Horten når 27-åringen snakker om den belgiske høstklassikeren Driedaagse Brugge-De Panne som ble hans siste ritt i verdenstoppen.

– For meg startet det med at sykling var utrolig gøy. Det som bet tak i meg og traff meg var god stemning langs løypene. Å sykle Tour of Norway på hjemmebane hvor det var stemning langs løypene og kunne lage litt action trigget meg.

Koronahverdagen snudde imidlertid deler av arbeidshverdagen på hodet med tilnærmet null publikum.

– For det som motiverte deg på trening var stemning?

– Det som trigget meg var å skape litt stemning og lage litt underholdning. Jeg fikk energi i omgivelsene rundt sykling. Det fikk man i hvert fall ikke i 2020, sier han, før han fortsetter:

– 2020 var året jeg skulle komme tilbake i god form, så det var kjedelig da korona inntraff. Det fikk store konsekvenser.

For fire år etter at gjennombruddet i verdenstoppen med en tredjeplass på en Tour de France-etappe og sju år etter at han vant bronse fra U23-VM for Norge i 2013 - kunngjorde han før jul at det er karrierestopp.

– Det er egentlig altfor tidlig å legge opp, medgir han.

– Det var en vanskelig avgjørelse for jeg har fått så utrolig mange gode opplevelser med sykkelkarrieren og har opplevd de mest utrolige ting. Det er veldig kjipt at det ble slik.

– Syntes ikke at sykling var gøy

Starten på slutten begynte allerede i 2018 etter overgangen til franske AG2R da hans tidligere lag, IAM, la ned statsningen.

– Jeg kom tidlig på et bra nivå, men så stagnerte det litt. Mye av det var på grunn av valget om AG2R, sier Holst Enger om overgangen, før han legger til:

– Da jeg bestemte meg for å signere for AG2R, var jeg on fire og så på det som min mulighet til å få spurtmuligheter i Tour de France. Jeg gikk dit for å bli hovedspurter, men det gikk ikke helt veien med språket. Jeg følte jeg ble fryst ut, motivasjonen dalte og jeg syntes ikke at sykling var noe særlig gøy da.

Veien videre gikk til Isreal Cycling Academy i 2019, og deretter danske Riwal i forkant av fjoråret.

Koronautbruddet komprimerte sesongen, og med få ritt og dårlige resultater var det ingen lag som viste interesse for å hente 27-åringen da Riwal ble hardt rammet av korona-situasjonen og la ned satsningen før inneværende sesong.

– Overrasket over at ingen ønsket å hente deg?

– 2020 var mitt år til å komme tilbake. Riwal var ett perfekt lag for meg med mange gode sjanser, men det ble ikke noe ritt og heller ikke noe mulighet for å vise hva jeg er god til.

– Han skal ta sluttspurtene

Nå venter nye utfordringer umiddelbart. Holst Enger har nemlig byttet ut sykkelsetet med hammer og sag.

– Det blir veldig spennende. Det å komme inn i snekkeryrket er en veldig deilig greie for man trenger ikke å være så seriøs hele tiden. Man kan senke skuldrene og slappe av. Får ikke dårlig samvittighet og kan bare spise så mye burger jeg vil og ta livet med ro - det er egentlig ganske deilig å ikke trene, smiler 27-åringen.

Holst Enger har ikke fagbrev, men har allerede begynt i Helitvater snekkerservice hjemme i Horten i bedriften til kompis Kay Hansen.

– Jeg er nybegynner og såkalt amatør. Det blir veldig gøy, men jeg har helt klart mye å lære, men når jeg har en proffsnekker som Kay Hansen så fikser vi biffen, smiler han og ser bort på kameraten.

– Det er et godt tilskudd i bedriften. Vi har prata mye om det på sykkelturene vi har hatt sammen, sier Hansen.

– Det er ikke noe tvil om at vi ønsker at han skal ta den siste sluttspurten på jobbene, ler Hansen.