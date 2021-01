Alpinistene bedt om å avvente Wengen-reise etter smitteutbrudd

Fredag: Se utfor fra Wengen på TV 2 kl. 12

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ber herrealpinistene om å vente med å reise til sveitsiske Wengen, der det nylig har brutt ut omfattende koronasmitte.

Beskjeden fra FIS kom litt over klokken ni mandag formiddag, skriver NRK.

– Vi fikk beskjed i dag tidlig om å avvente innreise til Wengen. Vi må bare vente på ny beskjed fra FIS, sier de norske alpinistenes sportssjef Claus Ryste til kanalen.

Det sveitsiske skistedet har hatt et betydelig smitteutbrudd etter julehøytiden. Av 200 koronatestede personer har 27 vist seg å være positive.

Det betyr at rennene i Wengen står i fare for å bli avlyst. En avgjørelse tas mandag ettermiddag, opplyser Det sveitsiske skiforbundet via Twitter.

– Lauberhornrennene er ikke avlyst. Den vanskelige covid-19-situasjonen analyseres kontinuerlig. En avgjørelse vil bli tatt og kunngjort i ettermiddag, skriver forbundet.

Foreløpig står altså utfor fredag og lørdag og slalåm søndag på verdenscupprogrammet i Wengen. Sist helg kjørte herrealpinistene i Adelboden i samme land.



