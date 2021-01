Turgåer slo drapsalarm da hun så dette – så tok politiet en nærmere titt

En engelsk kvinne fikk tirsdag kveld forrige uke sitt livs sjokk, melder BBC News.

Da hun luftet hunden sin i Gateshead utenfor Newcastle, kom hun over det som så ut en tå som stakk opp fra gjørma.

Så fort hun kom hjem, ringte hun politiet i Northumbria og sendte dem et bilde av det hun trodde var en tå.

Politiet rykket deretter ut med alt tilgjengelig mannskap og søkehunder, og sperret av et stort område.

Det var blitt mørkt da de ankom myra, og det tok sin tid før de innså hva «foten» egentlig var.

Det var en potet.

UTLØSTE POLITIAKSJON: Slik så poteten og soppen i myra ut, som kvinnen forvekslet med en mennesketå. Foto: Politiet

Svært bekymret

Ettersom poteten vokste like ved siden av en sopp, kunne det se ut som en menneskefot eller tå.

– Personen som ringte inn dette var svært bekymret, og på bildet hun sendte til oss så det ut som om det kunne være levninger etter et menneske, sier etterforsker Phil Hamlani til BBC News.

Han forteller at det var mørkt da kvinnen ringte, og at de derfor måtte sende et søketeam til stedet for å avdekke om det var snakk om en kriminell handling.

– Søketeamet knegget godt da de skjønte at det var en potet, men varselet ble gjort i god tro. Vi kan bare rose den årvåkne kvinnen som ringte, sier han.

Pota-toe

Politiet syntes at det hele var såpass morsomt, at de la ut et bilde av poteten på Facebook-siden sin.

«Looks like a pota-toe,» skriver de.

Takkes av politihundene

Han oppfordrer alle som opplever lignende til å ringe politiet.

– Hvis det viser seg å være en grønnsak, vil politihundene våre takke deg for godbiten, sier han.