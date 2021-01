Karianne bor på utrygg grunn i høy risikosone – ble ikke varslet

Først da det store kvikkleireskredet gikk på Gjerdrum ble Karianne Hjørnevik (49) klar over at hennes store gård ligger i et kvikkleireområde i øverste risikoklasse. – Skremmende at vi ikke er blitt varslet.

En fersk analyse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 110.000 mennesker bor i kartlagte kvikkleireområder i dag. Men da kartleggingen fortsatt pågår er det totale antallet sannsynligvis langt høyere.

Det var tilfeldig at bonde og naturforvalter Karianne Hjørnevik Nes (49) fant ut at risikoen for kvikkleireskred på hennes gård, på Nes i Rolvsøy i Fredrikstad, er vurdert til å være like høy som i Ask i Gjerdrum.

– Det er skremmende at vi ikke er blitt varslet, sier Hjørnevik Nes til TV 2.

Da hun skjønte omfanget av skredet i Gjerdrum gikk det kaldt nedover ryggen hennes.

TRAGEDIE: Ti mennesker mistet livet i det store kvikkleireskredet i Gjerdrum natt til 30. desember. Sju personer er funnet, mens tre fortsatt er savnet. Foto: Erik Edland / TV 2

I flere år har hun vært klar over faren for jordras på Nes, og har derfor henvendt seg til kommunen for å høre om hvilke tiltaksplaner de har. Svaret hun har fått er at området hvor gården hennes ligger ikke var kartlagt, og at de derfor ikke hadde planer for tiltak.

Bekymrede beboere

Etter det omfattende skredet i Gjerdrum var Hjørnevik Nes en av veldig mange som gikk inn på NVE sine sider, for å sjekke områdene hvor det er stor risiko for kvikkleireskred. Hun ble svært overrasket da gården hennes var markert som rød risikosone der der risikoen for skred er størst i hele Norge.

Da var hun rask med å kontakte ordføreren i Fredrikstad og beredskapsledelsen, og be om et møte. Hun har fått innkalling til det neste uke.

- På grunn av skredet i Gjerdrum ble jeg klar over at området vårt er blitt kartlagt, tilbake i desember 2019, og er nå markert med samme røde farge. Jeg reager sterkt på at vi som bor her ikke ble kontaktet da kartleggingen forelå, i alle fall når den viser at området er blant de høyeste faregradene i Norge, sier hun.

IKKE VARSLET: Karianne Hjørnevik Nes reagerer sterkt på at hun og naboene ikke ble varslet om at de bor i en høy risikosone. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv er ikke Hjørnevik Nes særlig bekymret, men hun får stadig henvendelser fra naboer som er det.

– Bare i dag har jeg fått to e-poster fra folk i området som er bekymret fordi risikoen for skred er så stor her, sier 49-åringen.

Hjørnevik Nes sier hun er både er realist og bonde, og stoler på at det blir satt inn forebyggende tiltak når området nå er kartlagt.

– Jeg vet i alle fall hvor det er fast grunn og i hvilken retning vi skal løpe dersom det kommer et ras.

Har advart myndighetene

Det er ikke bare lokalbefolkningen i rasutsatte områder som er bekymret.

I flere år har fageksperter advart myndighetene om at klimaendringene vil føre til at liv går tapt på grunn av skred og flom, og at midlene til å forebygge må økes.

I 2019 vurderte NVE at det ville koste rundt 4 milliarder kroner for å sikre Norge mot alvorlige hendelser.

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått 342 millioner kroner til forebyggende flom- og skredsikring, ti ganger så lite som det NVE anbefaler.

Frykter tap av flere liv

Ekspertene mener at politikerne ikke har tatt innover seg realiteten.

– Klimaendringene er ikke noe nytt, men omfanget og det økte tempoet er nytt. Politikerne må ta innover seg realiteten, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Sammen med KS, Maskinentreprenørenes Forbund, Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening og Finans Norge har de de siste fire årene sendt brev til Stortingets energi- og miljøkomite og bedt om at bevilgningene til flom- og skredsikring blir økt med 200 millioner kroner.

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening Foto: RIF

Skudal Hansteen sier at det som er helt sikkert er at vi kommer til å oppleve mer skred, flom og ras i årene som kommer, og derfor er vi nødt til å skifte kurs.

– Med de midlene som er blitt bevilget de siste årene vil det ta 12 år å hente igjen det tapte. Det er dårlig samfunnsøkonomi å ikke være i forkant – ikke bare når man tenker på ødeleggelser, men også tap av menneskeliv, sier Skudal Hansteen.

Utreder faresoner

Skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal i NVE sier listen deres over store sikringstiltak mot flom og skred sist ble oppdatert i januar 2019. Da ble kostnadene estimert til rundt fire milliarder kroner.

– Det antas at det er flere områder enn de som er på denne listen, som også har sikringsbehov, men som ikke er meldt inn eller er kjent per i dag. Kartlegging og utredning av faresoner er et pågående og kontinuerlig arbeid, sier Samdal til TV 2.

STOR BEHOV: Skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal i NVE sier at det er stort behov for sikringstiltak i utsatte områder. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

NVE jobber med å kartlegge det totale behovet for flom- og skredsikring i Norge. Samdal sier at resultatet av dette arbeidet vil være klart i 2021.

NVE-direktøren er enig med Skudal Hansteen om at det er god samfunnsøkonomi å forebygge skader.

Samdal opplyser at NVEs hovedoppgave, som nasjonal fagansvarlig for flom og skred, er å øke kunnskapen om fareområdene og bistå kommunene for å hindre skade som følge av naturfare.

– Å bygge sikringstiltak for utsatte områder er ett av tiltakene. Behovene i samfunnet er store, sier Samdal.

– Hva betyr det for folk i Norge at bevilgningene er så lave i forhold til NVEs anbefalinger?

– NVE prioriterer tiltakene innenfor den rammen som bevilges hvert år. Utover det har jeg ingen kommentarer til budsjettet, sier han.

– En kraftig påminnelse

Nasjonal rassikringsgruppe mener raset i Gjerdrum i jula, som krevde ti menneskeliv, er en kraftig påminnelse om at myndighetene er nødt til å øke midlene for å forebygge bedre.

FRYKTER: Leder Jenny Følling i nasjonal rassikringsgruppe frykter flere liv skal gå tapt som følge av skred og ras. Foto: Vidar Ruud/ NTB

– Raset i Gjerdrum er en tragedie. Men vi har dessverre flere eksempel på at klimaendringer fører til ras som tar liv, ett av dem er skredet i Jølster sommeren 2019, sier leder Jenny Følling i Nasjonal rassikringsgruppe.

Hun sier at både skredet i Gjerdrum og i Jølster viser at effekten av klimaendringene kommer både bråere og skjer hyppigere.

– Disse hendelsene aktualiserer dessverre at liv går tapt. Og når vi ser på hvordan tempoet på klimaendringene øker, begynner det å haste med hvordan vi skal gå fram for å kartlegge og sikre landet mot flere alvorlige hendelser. Det handler om livene våre og tryggheten til oss alle, sier Følling.

Følling er klar på at dagens rammer til skredsikring må tredobles, for at man skal kunne fjerne de mest kritiske raspunktene.

– Behovet for rassikring av riks- og fylkesveier er enormt. Det er nylig kartlagt et behov på over 70 milliarder i hele landet, sier hun.

Skal granske

I etterkant av det tragiske skredet på Gjerdrum har olje- og energiminister Tina Bru (H) varslet at regjeringen raskt vil nedsette en ekstern ekspertgruppe som skal undersøke kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum, samt en gjennomgang av det gjeldende regelverket for bygging i kvikkleire-områder i hele landet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) jobber med å nedsette en ekstern ekspertgruppe. Foto: Ole Berg-Rusten /NTB

– Folk skal kunne føle seg trygge i hjemmene sine. Derfor vil vi raskt få på plass ekspertgruppen som skal finne årsakene til det tragiske skredet og deretter vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av kvikkleireskred i hele landet, sier Bru.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som representerer 150 medlemsbedrifter med over 13.000 rådgivende ingeniører, har tilbudt å bidra med fagspesifikk ekspertise til statsrådens varslede gjennomgang. Til nå har de ikke fått svar.

– Skal det bo folk alle steder?

Skudal Hansteen i RIV sier at det er viktig og riktig å ha en gjennomgang av regelverket, men påpeker at gjennomgangen ikke bør bli for snever.

– Vi mener det er behov for å finne ut om regelverket vi har i dag er tilstrekkelig, og om man har den kompetansen det er behov for ute i kommunene. Det bør også innføres kompetansekrav hos de som utfører de analysene og vurderingene knyttet til kvikkleire- og områdeskred, sier Skudal Hansteen.

RIV-direktøren sier at når faren for flom, skred og ras øker, vil det komme spørsmål rundt hvem som til slutt skal ta alle de økte reparasjons- og sikringskostnadene.

Hun mener at vi er nødt til å ta den ubehagelige diskusjonen rundt dagens bosetning i vårt langstrakte land.

– Politikerne må tørre å snakke om det fortsatt skal være bosetning i områder der det er stor skredfare eller stadig flom, eller om flere av disse risiko- områdene rett og slett må fraflyttes. Det er en krevende diskusjon, men en diskusjon politikerne faktisk er nødt til å ta, sier Skudal Hansteen.